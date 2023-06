Special FD: बैंकों की स्पेशल एफडी में 8% तक मिल रहा है ब्याज, जल्द कर लें लॉक, किस स्कीम की क्या है डेडलाइन

Special Fixed Deposit: एसबीआई, एचडीएफसी बैंक और इंडियन बैंक अलग अलग स्पेशल एफडी स्कीम चला रहे हैं, जिनपर 8 फीसदी सालाना तक ब्याज मिल रहा है.

Fixed Deposit: एसबीआई वीकेयर एफडी स्कीम के तहत सीनियर सिटीजंस को 0.50 फीसदी अतिरिक्त ब्याज दे रहा है.

Special FD Schemes: सीनियर सिटीजन हैं और अपनी जमा पूंजी को निवेश करने के लिए बेहतर विकल्प तलाश रहे हैं तो अच्छी खबर है. भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने स्पेशल एफडी स्कीम एसबीआई वीकेयर फिक्स्ड डिपॉजिट (SBI WeCare Fixed Deposit) में निवेश करने की डेडलाइन को एक बार फिर बढ़ा दिया है. अग इस स्कीम में 30 सितंबर 2023 तक निवेश किया जा सकता है. एसबीआई वीकेयर फिक्स्ड डिपॉजिट में कम से कम मैच्योरिटी अवधि 5 साल की है और अधिकतम 10 साल तक के लिए निवेश किया जा सकता है. एसबीआई इस स्कीम के जरिए सीनियर सिटीजंस के लिए हाई ब्याज दर की पेशकश कर रहा है. कितना है ब्याज दर एसबीआई वीकेयर एफडी स्कीम के तहत सीनियर सिटीजंस को कार्ड रेट पर 50 बीपीएस यानी 0.50 फीसदी अतिरिक्त ब्याज दे रहा है. एसबीआई वीकेयर एफडी स्कीम पर बैंक अभी 7.50% ब्याज दर दे रहा है, जो नॉर्मल एफडी की तुलना में ज्यादा है. 7.50 फीसदी ब्याज 5 साल और 10 साल दोनों टेन्योर वाले एसबीआई वीकेयर एफडी स्कीम के लिए है. रेगुलर फिक्स्ड डिपॉजिट पर ब्याज दरें 7 दिनों से 10 साल तक की अवधि के लिए 3.50 फीसदी से 7.10 फीसदी के बीच हैं. जबकि सीनियर सिटीजंस को इन पर 50 बेसिस प्वॉइंट और ब्याज मिलता है. सिर्फ सीनियर सिटीजंस ही कर सकते हैं निवेश एसबीआई ने कोविड19 के दौरान सीनियर सिटीजंस के लिए सुरक्षित और ज्यादा रिटर्न देने वाले विकल्प के रूप में एसबीआई वीकेयर एफडी स्कीम की शुरूआत की थी. इस स्कीम में 30 सिंतबर 2023 तक निवेश किया जा सकता है. यह स्कीम नए डिपॉजिट और मैच्योर डिपॉजिट के रिन्यूवल के लिए भी उपलब्ध रहेगी. इस तरह की और कौन सी हैं स्कीम….. SBI: Amit Kalash (400 days) भारतीय स्टेट बैंक ने 7.10 फीसदी की ब्याज दर के साथ 400 दिनों (Amit Kalash) की एक विशेष अवधि योजना (Special Deposit Scheme) शुरू की है. इसमें सीनियर सिटीजन्स को 7.60 फीसदी का शानदार रिटर्न मिलता है. यह योजना 30 जून, 2023 को समाप्त होगी. HDFC Bank Senior Citizen Care FD एचडीएफसी बैंक ने मई 2020 में सीनियर सिटीजन केयर एफडी नाम से एक नई FD शुरू की. इस विशेष एफडी योजना के तहत, बैंक 5 करोड़ रुपये से कम की जमा राशि पर 0.25 फीसदी की अतिरिक्त ब्याज दर प्रदान करता है. पांच साल से लेकर दस साल तक की डिपॉजिट्स पर बैंक 7.75 फीसदी ब्याज दर दे रहा है. यह योजना 7 जुलाई, 2023 को समाप्त होगी. Indian Bank Special FD: IND Shakti IND Shakti 555 DAYS योजना के तहत, बैंक आम जनता को 7.25 फीसदी और वरिष्ठ नागरिकों को 7.75 फीसदी की पेशकश कर रहा है. बैंक 400 दिनों के कार्यकाल के लिए वरिष्ठ नागरिकों के लिए 8 फीसदी ब्याज प्रदान करता है. इस योजना में न्यूनतम निवेश 10,000 रुपये और कॉल करने योग्य विकल्पों के साथ 400 दिनों के लिए अधिकतम निवेश 2 करोड़ रुपये से कम है. यह योजना 30 जून, 2023 को समाप्त हो रही है.