SBI की गोल्ड इंपोर्ट पर बड़ी पहल, इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज से जुड़कर खोला सोना आयात करने का नया रास्ता

State Bank of India ने गोल्ड इंपोर्ट के लिए इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज (IIBX) पर अपने पहले गोल्ड ट्रेड को स्पेशल कैटेगरी क्लाइंट (SCC) के तौर पर पूरा करने की जानकारी शनिवार को दी.

FE Hindi Desk
SBI joins IIBX: SBI ने गोल्ड इंपोर्ट में बढ़ाया बड़ा कदम, इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज ज्वाइन किया. (AI Generated Image)

SBI joins India International Bullion Exchange as special category client : भारत के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (State Bank of India) ने गोल्ड इंपोर्ट (Gold Import) को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है. बैंक ने शनिवार को बताया कि उसने इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज (India International Bullion Exchange – IIBX) पर अपने पहले गोल्ड ट्रेड को स्पेशल कैटेगरी क्लाइंट (Special Category Client – SCC) के तौर पर पूरा किया है. यह कदम भारत में सोने के इंपोर्ट (Bullion Import) को आधुनिक, पारदर्शी और कुशल बनाने की दिशा में अहम माना जा रहा है.

IIBX से जुड़कर गोल्ड ट्रेडिंग में पारदर्शिता बढ़ेगी

SBI का कहना है कि यह पहल खासतौर पर एमएसएमई ज्वेलर्स (MSME Jewellers) और छोटे बुलियन डीलर्स के लिए फायदेमंद साबित होगी. बैंक अब IIBX प्लेटफॉर्म के जरिये गोल्ड ट्रेडिंग को आसान और पारदर्शी बनाएगा. इससे गोल्ड इंपोर्ट प्रक्रिया की लागत घटेगी और देशभर में सोने की बढ़ती मांग को पूरा करना ज्यादा आसान होगा.

SBI पहले ही साल 2024 में IIBX का ट्रेडिंग-कम-क्लियरिंग मेंबर (Trading-cum-Clearing Member) बनने वाला पहला बैंक बन चुका है. अब ‘स्पेशल कैटेगरी क्लाइंट’ बनने के बाद SBI ज्वेलर्स और बुलियन डीलर्स को सीधा प्लेटफॉर्म के माध्यम से सोना इंपोर्ट करने की सुविधा देगा.

SBI चेयरमैन ने बताया गर्व की बात

SBI के चेयरमैन सी. एस. सेट्टी (C.S. Setty) ने कहा, “यह साझेदारी बैंक के लीडिंग रोल को और मजबूत करेगी. यह सिर्फ SBI के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के ज्वेलरी सेक्टर के लिए गर्व का मौका है. इससे गोल्ड इंपोर्ट (Gold Import India) की प्रक्रिया न केवल ज्यादा किफायती बनेगी, बल्कि यह ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के अनुरूप भी होगी.”

सेट्टी ने आगे कहा कि यह कदम देश में बुलियन इकोसिस्टम (Bullion Ecosystem) को मजबूत करेगा, जिससे इंपोर्टर से लेकर ग्राहक तक सभी को फायदा मिलेगा.

गिफ्ट सिटी को ग्लोबल बुलियन हब बनाने वाली पहल

SBI का IIBX में जुड़ना सरकार की उस पहल को भी समर्थन देता है, जिसके तहत गिफ्ट सिटी (GIFT City) को एक ग्लोबल फाइनेंशियल हब (Global Financial Hub) के रूप में विकसित किया जा रहा है. SBI अब इस प्लेटफॉर्म के जरिये बुलियन सेक्टर में लिक्विडिटी (Liquidity) बढ़ाने, कम्पेटिटिव प्राइसिंग (Competitive Pricing) को प्रोत्साहन देने और ज्वेलरी इंडस्ट्री में टिकाऊ ग्रोथ को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखता है.

यह पहल दूसरे बैंकों को भी IIBX से जुड़ने के लिए प्रेरित कर सकती है, जिससे भारत में गोल्ड ट्रेडिंग (Gold Trading India) और इंपोर्ट का पूरा ढांचा और मजबूत बनेगा.

