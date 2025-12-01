scorecardresearch
निवेश-बचत

SIP Winners : 10,000 की एसआईपी को 15 साल में कम से कम 1 करोड़ बनाने वाले 5 फंड, सभी में 20%+ CAGR रिटर्न

Written bySushil Tripathi

Sushil Tripathi
New Update
Mutual Funds : बाजार में कुछ इक्विटी फंड ऐसे हैं, जिन्होंने वन टाइम इन्वेस्टमेंट को 15 साल में 12 से 16 गुना कर दिया. (Pixabay)

Top performing mutual funds 15 years : क्या सिर्फ 10,000 रुपये की SIP से 15 साल में 1 करोड़ बन सकते हैं? अगर यह सवाल आपको असंभव लगता है, तो यह रिपोर्ट आपकी सोच बदल देगी. बीते 15 सालों में कुछ इक्विटी फंड्स ने ऐसा शानदार प्रदर्शन किया है कि उन्होंने 20% से ज्यादा CAGR देकर 1 करोड़ से ज्यादा का फंड तैयार कर दिया.

जहां ज्यादातर लोग एफडी और परंपरागत निवेश में कम रिटर्न से संतुष्ट हो जाते हैं, वहीं ये फंड लगातार दमदार प्रदर्शन करके SIP को वेल्थ क्रिएशन के विकल्प के रूप में बदल चुके हैं. इतना ही नहीं, सिर्फ 1 लाख की लम्प सम रकम को भी इन फंड ने 15 साल में 12 से 16 लाख तक में बदल दिया. हमने इस रिपोर्ट में उन 5 इक्विटी फंड्स के बारे में जानकारी दी है, जिन्होंने लगातार 15 साल तक शानदार प्रदर्शन (High Return) करके निवेशकों को करोड़पति बनाने में बड़ी भूमिका निभाई है.

Advertisment

Nippon India Small Cap Fund

15 साल में लम्‍प सम पर रिटर्न : 20.67% CAGR
वन टाइम इन्‍वेस्‍टमेंट : 1,00,000 रुपये 
15 साल में निवेश की वैल्‍यू : 16.75 लाख 

15 साल में SIP रिटर्न : 22.66% CAGR
अपफ्रंट इन्‍वेस्‍टमेंट : 1,00,000 रुपये
मंथली SIP अमाउंट : 10,000 रुपये 
15 साल में कुल निवेश : 19,00,000 रुपये 
15 साल में SIP की वैल्‍यू : 1,42,27,331 रुपये 

रेटिंग : 4 स्‍टार
कुल एसेट्स : 68,969 करोड़ रुपये (31 अक्‍टूबर, 2025)
एक्‍सपेंस रेश्‍यो : 1.39% (30 नवंबर, 2025)
NAV : 168.4978 रुपये (28 नवंबर, 2025)
स्‍टैंडर्ड डेविएश्‍न : 16.48%
शार्प रेश्‍यो : 0.96%
बीटा : 0.85%

Mirae Asset Large & Midcap Fund

15 साल में लम्‍प सम पर रिटर्न : 19.38% CAGR
वन टाइम इन्‍वेस्‍टमेंट : 1,00,000 रुपये
15 साल में निवेश की वैल्‍यू : 14.26 लाख 

15 साल में SIP रिटर्न : 19.93% CAGR
अपफ्रंट इन्‍वेस्‍टमेंट : 1,00,000 रुपये
मंथली SIP अमाउंट : 10,000 रुपये
15 साल में कुल निवेश : 19,00,000 रुपये
15 साल में SIP की वैल्‍यू : 1,10,19,603 रुपये

रेटिंग : 3 स्‍टार
कुल एसेट्स : 42,981 करोड़ रुपये (31 अक्‍टूबर, 2025)
एक्‍सपेंस रेश्‍यो : 1.50% (30 नवंबर, 2025)
NAV : 157.8550 रुपये (28 नवंबर, 2025)
स्‍टैंडर्ड डेविएश्‍न : 13.60%
शार्प रेश्‍यो : 0.81%
बीटा : 1.03%

SBI Small Cap

15 साल में लम्‍प सम पर रिटर्न : 19.17% CAGR
वन टाइम इन्‍वेस्‍टमेंट : 1,00,000 रुपये
15 साल में निवेश की वैल्‍यू : 13.88 लाख 

15 साल में SIP रिटर्न : 20.62% CAGR
अपफ्रंट इन्‍वेस्‍टमेंट : 1,00,000 रुपये
मंथली SIP अमाउंट : 10,000 रुपये
15 साल में कुल निवेश : 19,00,000 रुपये
15 साल में SIP की वैल्‍यू : 1,17,51,670 रुपये

रेटिंग : 2 स्‍टार
कुल एसेट्स : 36,945 करोड़ रुपये (31 अक्‍टूबर, 2025)
एक्‍सपेंस रेश्‍यो : 1.57% (30 नवंबर, 2025)
NAV : 169.8660 रुपये (28 नवंबर, 2025)
स्‍टैंडर्ड डेविएश्‍न : 14.12%
शार्प रेश्‍यो : 0.62%
बीटा : 0.73%

HDFC Mid Cap Fund

15 साल में लम्‍प सम पर रिटर्न : 18.37% CAGR
वन टाइम इन्‍वेस्‍टमेंट : 1,00,000 रुपये
15 साल में निवेश की वैल्‍यू : 12.55 लाख 

15 साल में SIP रिटर्न : 20.02% CAGR
अपफ्रंट इन्‍वेस्‍टमेंट : 1,00,000 रुपये
मंथली SIP अमाउंट : 10,000 रुपये
15 साल में कुल निवेश : 19,00,000 रुपये
15 साल में SIP की वैल्‍यू : 1,11,17,886 रुपये

रेटिंग : 5 स्‍टार
कुल एसेट्स : 89,383 करोड़ रुपये (31 अक्‍टूबर, 2025)
एक्‍सपेंस रेश्‍यो : 1.36% (30 नवंबर, 2025)
NAV : 204.8090 रुपये (28 नवंबर, 2025)
स्‍टैंडर्ड डेविएश्‍न : 13.86%
शार्प रेश्‍यो : 1.29%
बीटा : 0.86%

Edelweiss Mid Cap Fund

15 साल में लम्‍प सम पर रिटर्न : 18.26% CAGR
वन टाइम इन्‍वेस्‍टमेंट : 1,00,000 रुपये
15 साल में निवेश की वैल्‍यू : 12.38 लाख 

15 साल में SIP रिटर्न : 20.38% CAGR
अपफ्रंट इन्‍वेस्‍टमेंट : 1,00,000 रुपये
मंथली SIP अमाउंट : 10,000 रुपये
15 साल में कुल निवेश : 19,00,000 रुपये
15 साल में SIP की वैल्‍यू : 1,14,92,181 रुपये

रेटिंग : 4 स्‍टार
कुल एसेट्स : 12,647 करोड़ रुपये (31 अक्‍टूबर, 2025)
एक्‍सपेंस रेश्‍यो : 1.67% (30 नवंबर, 2025)
NAV : 104.5140 रुपये (28 नवंबर, 2025)
स्‍टैंडर्ड डेविएश्‍न : 15.59%
शार्प रेश्‍यो : 1.09%
बीटा : 0.94%

(data source : value research)

(डिस्क्लेमर : इस आर्टिकल का मकसद सिर्फ जानकारी देना है, किसी स्कीम में निवेश की सलाह देना नहीं. म्यूचुअल फंड्स के पिछले प्रदर्शन के भविष्य में भी जारी रहने की गारंटी नहीं होती. निवेश का कोई भी फैसला अपने इनवेस्टमेंट एडवाइज से सलाह-मशविरा करने के बाद ही करें)

