निवेश-बचत

SIP Redemption: एसआईपी से पैसे निकालना है आसान लेकिन ऐसा करने से पहले इन बातों को समझ लें

SIP Withdraw rules: अगर आप लंबे समय से SIP में निवेश कर रहे हैं और अब अचानक पैसों की जरूरत के चलते इसमें से पैसा निकालने का सोच रहे हैं, तो ऐसा करने से पहले इसके सभी जरूरी पहलुओं को अच्छी तरह समझ लेना बेहद जरूरी है.

Written by

SIP Withdraw rules: अगर आप लंबे समय से SIP में निवेश कर रहे हैं और अब अचानक पैसों की जरूरत के चलते इसमें से पैसा निकालने का सोच रहे हैं, तो ऐसा करने से पहले इसके सभी जरूरी पहलुओं को अच्छी तरह समझ लेना बेहद जरूरी है.

FE Hindi Desk
SIP से पैसा निकालने का सही तरीका क्या है? आपको कितना चार्ज देना पड़ सकता है? टैक्स नियम जैसे पहलुओं को समझकर फैसला लें. (Image: IncomeTax, IE)

How to Withdraw Money from SIP: अगर आपको अचानक पैसों की जरूरत पड़ गई है और आपकी नजर अपने एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (Systematic Investment Plan -SIP) पर है, तो ठहरिए! पैसा निकालना आज के डिजिटल दौर में एक क्लिक का काम है, लेकिन गलत समय या गलत तरीके से लिया गया यह फैसला आपके लॉन्ग-टर्म वित्तीय लक्ष्यों और कंपाउंडिंग के जादू को बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है.

दरअसल, कई लोग सोचते हैं कि वे एसआईपी से पैसा निकाल रहे हैं, जबकि SIP सिर्फ निवेश का एक तरीका है. हकीकत में, आप अपनी म्यूचुअल फंड यूनिट्स को बेच (Redeem) रहे होते हैं. यह प्रक्रिया डिजिटल होने के बावजूद, चार्ज और टैक्स के नियमों को समझना बेहद जरूरी है. आइए समझते हैं कि SIP से पैसा निकालने का सही तरीका क्या है? आपको कितना चार्ज देना पड़ सकता है? टैक्स के नियम क्या हैं? और क्यों छोटी जरूरत के लिए SIP तोड़ना, भविष्य की बड़ी वेल्थ को खोना हो सकता है.

SIP से कैसे निकाले पैसा?

SIP से पैसा निकालना एक सरल प्रक्रिया है, जिसे 'रिडेम्प्शन' कहा जाता है. इसे दो मुख्य तरीकों से किया जा सकता है:

घर बैठे ऑनलाइन करें रिडीम

  • जिस प्लेटफॉर्म या ऐप (जैसे ब्रोकर या AMC) से आपने निवेश किया है, उसमें लॉगिन करें.
  • अपने पोर्टफोलियो में जाएं और वह फंड चुनें जिससे पैसा निकालना है.
  • “Redeem” या “Sell” पर क्लिक करें और जितनी राशि या यूनिट्स निकालनी हैं, वह भरें.
  • OTP से कन्फर्म करें और सबमिट करें.
  • पैसा आने का समय: आमतौर पर इक्विटी फंड्स का पैसा T+2 वर्किंग डेज़ (2 कार्यदिवस) में आपके बैंक खाते में आ जाता है.

ये है ऑफलाइन तरीका

  • आप AMC (एसेट मैनेजमेंट कंपनी) या उनके सर्विस सेंटर (जैसे CAMS/KFintech) पर जाकर रिडेम्प्शन फॉर्म भर सकते हैं.
  • फॉर्म में फोलियो नंबर, स्कीम का नाम और यूनिट्स की संख्या भरनी होगी.
  • इसके साथ PAN कार्ड की कॉपी और एक कैंसिल्ड चेक लगाना जरूरी है.

SIP तोड़ने से हो सकता है भारी नुकसान

SIP को बीच में बंद करना या इससे पैसा निकालना आपकी वित्तीय नींव को हिला सकता है. उदाहरण के लिए, अगर आपने तीन साल पहले 10,000 रुपये मंथली की SIP शुरू की थी, तो अनुमानित 12% रिटर्न पर 3 साल बाद उसकी वैल्यू लगभग 4.30 लाख रुपये होगी. अगर आप इसमें से 1,00,000 रुपये निकालते हैं, तो यह छोटी राहत आपको तुरंत मिल जाएगी. लेकिन अगले 10 सालों में यही 1,00,000 रुपये की निकाली गई राशि, कंपाउंडिंग की वजह से बढ़कर करीब 3.10 लाख रुपये बन सकती थी. कुल मिलाकर SIP तोड़ना भविष्य के बड़े कंपाउंडिंग लाभ को खत्म कर देता है.

SIP रिडेम्प्शन पर चार्ज और टैक्स के नियम

SIP से पैसा निकालते समय दो महत्वपूर्ण वित्तीय पहलुओं का ध्यान रखना होता है:

शुल्क/टैक्स का प्रकारनियम और दरें
एग्जिट लोड (Exit Load)यूनिट्स 1 साल के भीतर बेचने पर, आमतौर पर 1% एग्जिट लोड लगता है. 1 साल के बाद अधिकांश फंड्स में यह चार्ज नहीं लगता.
शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स (STCG)यूनिट्स 1 साल से पहले बेचने पर मुनाफे पर 15% टैक्स.
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स (LTCG)यूनिट्स 1 साल बाद बेचने पर: ₹1 लाख तक का मुनाफा टैक्स-फ्री होता है, और उसके बाद के मुनाफे पर 10% टैक्स लागू होता है.

पैसा निकालने से पहले ये बातें जान लें

जरूरत का आंकलन

विचार करें कि क्या यह पैसों की जरूरत स्थायी संकट है या इसे शॉर्ट-टर्म लोन या लिक्विड फंड से आंशिक निकासी जैसे विकल्पों से टाला जा सकता है.

केवल उतना ही निकालें

जितनी राशि की जरूरत है, केवल उतनी ही यूनिट्स बेचें. पूरे पोर्टफोलियो को बेचने से बचें.

बाकी SIP जारी रखें

अपनी बाकी की SIP को जारी रखें ताकि कंपाउंडिंग का लाभ बना रहे.

SIP से पैसा निकालना भले ही सरल हो गया है, लेकिन इसे हमेशा आखिरी विकल्प के रूप में ही इस्तेमाल करना चाहिए. अपनी वित्तीय नींव को मजबूत बनाए रखने के लिए लंबी अवधि तक निवेश बनाए रखें.

Sip