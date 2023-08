Tax on Life Insurance: आपने खरीदी है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, टैक्स को लेकर आ गया नया नियम, समझ लें अपना नफा नुकसान

Tax on Life Insurance: आयकर विभाग ने 5 लाख रुपये से अधिक के एनुअल प्रीमियम होने की स्थिति में जीवन बीमा पॉलिसी से हुई इनकम के कैलकुलेशन के लिए नियम तय किये हैं.

Life Insurance: उन बीमा पॉलिसी के लिए टैक्स के नियम में बदलाव हुआ है, जिसमें प्रीमियम राशि 5 लाख रुपये से अधिक है.