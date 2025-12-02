छोटा निवेश, बड़ा लाभ: SIP में 10% बढ़ोतरी का असर

ये सब मामूली लग सकता है, लेकिन अगर आप अपने SIP में बदलाव नहीं करते तो धीरे-धीरे वो कंपाउंडिंग धीमी पड़ जाती है जिस पर आपकी दौलत बढ़ने की उम्मीद थी. ज़्यादातर लोगों को ये अंदाज़ा भी नहीं होता कि ये छोटी-छोटी आदतें उनके लंबे समय के पैसे पर कितना बड़ा असर डालती हैं.

Also Read: Small Cap, Mid Cap, Gold Fund ने 10 साल में दिया सबसे ज्यादा मुनाफा, कैसा है तीनों कैटेगरी के टॉप 5 फंड्स का रिटर्न?

फ्लैट SIP आपकी संपत्ति बढ़ाने में पीछे रह जाता है

जब SIP समय के साथ बढ़ता नहीं है, तो यह बढ़ती हुई आय और खर्च के साथ कभी मेल नहीं खा पाता. यानी भले ही आपकी आमदनी बढ़ गई हो, लेकिन SIP वैसे का वैसा ही रहता है.

इसका सीधा असर यह होता है कि हर साल आप अपनी आमदनी का एक छोटा हिस्सा ही बचा पाते हैं और कंपाउंडिंग का फायदा भी कम हो जाता है. धीरे-धीरे ये आपके भविष्य के पैसे को चुपचाप कम कर देता है. यानी फ्लैट SIP काम तो करता है, लेकिन इससे आप लाखों रुपये के मौके खो देते हैं.

SIP में सालाना 10% बढ़ोतरी: छोटे कदम, बड़ा फायदा

मान लीजिए आप हर महीने 10,000 रुपये SIP में निवेश कर रहे हैं. ज़्यादातर लोग इस राशि को पूरे समय इसी तरह डालते रहते हैं, और इसी वजह से बड़ा फायदा छूट जाता है.

अगर आप हर साल अपने निवेश में 10% बढ़ोतरी कर दें (जैसे अगले साल 11,000 रुपये और उसके बाद 12,100 रुपये, और ऐसे ही आगे), तो 20 साल में 12% रिटर्न पर:

फ्लैट SIP – ₹99 लाख

10% सालाना बढ़ोतरी वाला SIP – ₹1.5 करोड़

मतलब, सिर्फ सालाना थोड़ी बढ़ोतरी करने से आप करीब ₹51 लाख ज्यादा कमा सकते हैं.

अगर आप हर साल थोड़ी थोड़ी बढ़ोतरी के साथ निवेश करते रहो, तो कंपाउंडिंग की वजह से आपका पैसा जल्दी बढ़ता है. और ये आप अपनी रोज़मर्रा की जिंदगी या जोखिम बढ़ाए बिना कर सकते हैं. बस यही छोटा लेकिन लगातार किया गया कदम समय के साथ आपकी संपत्ति में बड़ा फर्क लाता है.

Also Read: Silver Explosive Rally : 2025 में ही चांदी छू लेगी 2 लाख रुपये का भाव? साफ साफ दिख रहे हैं संकेत

10% नियम सबके लिए आसान है, आमदनी चाहे जितनी भी हो

कई लोग मानते हैं कि 10% नियम सिर्फ हाई-इनकम वालों के लिए है, ताकि वे हर साल अपने SIP बढ़ा सकें. लेकिन सच यह है कि छोटी SIP निवेश (Investment) राशि पर भी आप 10% नियम आसानी से लागू कर सकते हैं.

SIP में 10% नियम ऐसे काम करता है:

पहला साल: ₹10,000

दूसरा साल: ₹11,000 (पहले साल से 10% ज्यादा)

तीसरा साल: ₹12,100 (दूसरे साल से 10% ज्यादा)

यानी हर साल अपने निवेश में सिर्फ 10% बढ़ोतरी करनी है, और समय के साथ आपका पैसा जल्दी बढ़ेगा.

हालांकि ये SIP बढ़ोतरी सालाना किराया, मोबाइल बिल या कभी-कभार की महंगी चीज़ों के मुकाबले छोटी लग सकती हैं, लेकिन लगातार करने पर ये आपके लंबे समय की संपत्ति पर बहुत बड़ा असर डालती हैं. यह एक ऐसी आदत है जिसे आप बहुत कम पैसे से भी शुरू कर सकते हैं.

Also Read: IPL 2026 Auction: ग्लेन मैक्सवेल ने IPL 2026 नीलामी से नाम वापस लिया, ₹2 करोड़ बेस प्राइस वाले 45 खिलाड़ियों में दो भारतीय शामिल

शुरुआती राशि से ज्यादा महत्वपूर्ण है बढ़ोतरी

ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि SIP शुरू करने के लिए बड़ी राशि निवेश करनी चाहिए, लेकिन असल में लगातार बढ़ोतरी ही सबसे अहम है. अगर आप कम राशि से शुरू करते हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है; लेकिन गलती यह होती है कि जैसे-जैसे आपकी सैलरी बढ़ती है, आप अपने SIP की राशि को वैसा का वैसा ही रखते हैं.

जैसे-जैसे आपकी सैलरी बढ़ती है, आपका SIP भी बढ़ता रहना चाहिए. ऐसा करने से आपका निवेश आपकी लाइफस्टाइल के साथ तालमेल में रहता है और कंपाउंडिंग को मौका मिलता है कि छोटे निवेश को बड़ी संपत्ति में बदल सके.

उदाहरण के लिए, अगर आप ₹10,000 मासिक SIP में निवेश कर रहे हैं और इसे हर साल 10% बढ़ाते हैं, तो 10वें साल यह ₹33,100 हो जाएगा. इस तरह छोटी-छोटी सालाना बढ़ोतरी समय के साथ बड़ी रकम में बदल जाती हैं.

SIP में बढ़ोतरी न करने का बड़ा नुकसान

SIP पैसे निवेश करने का एक बेहतरीन तरीका है. लेकिन अगर आप हर साल अपने निवेश को बढ़ाते नहीं हैं, तो आप चुपचाप 50 लाख रुपये तक खो सकते हैं (जैसा कि ऊपर के उदाहरण में दिखाया गया), यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपने शुरू में कितना निवेश किया था और रिटर्न कितना मिला.

शुरू में आपको नुकसान महसूस नहीं होगा. लेकिन 15-20 साल बाद आपको पता चलेगा कि आप अपने निवेश का पूरा फायदा नहीं उठा पाए. ये बस एक छोटी सी आदत है जिसे बदलकर आप अपने निवेश से बड़ा फायदा उठा सकते हैं. बस हर साल थोड़ी-थोड़ी बढ़ोतरी करना शुरू करें.

Also Read: Golden visas vs golden passports: क्या हैं ये और आपके लिए कौन सा सही है?

SIP से बड़ा फायदा पाने का आसान तरीका

इस समस्या को हल करना आसान है. हर साल अपने मासिक SIP में कम से कम 10% बढ़ोतरी करें (या अपनी सैलरी के बढ़ने के बराबर) और हर महीने थोड़ी-थोड़ी बढ़ोतरी करते रहें. छोटे-छोटे बदलाव समय के साथ बड़े फ़ायदे में बदल जाते हैं. ऑटोमेशन का इस्तेमाल भी मदद कर सकता है. इसे ऐसे समझें जैसे हर महीने आप किराया या बिजली-पानी का बिल जरूर देते हैं वैसे ही SIP भी उतना ही जरूरी है.

हर साल अपने निवेश की प्रगति देखें. देखें कि आपकी आमदनी उम्मीद से ज्यादा बढ़ी है या नहीं, और उसके हिसाब से अपने SIP में बदलाव करें. जब तक आप SIP बढ़ोतरी को अपनी रोज़मर्रा की आदत बनाए रखते हैं, कंपाउंडिंग आपके पैसे को धीरे-धीरे और चुपचाप बड़ी संपत्ति में बदलने का काम करती रहेगी.

SIP सेट करना धन बनाने के कई कदमों में पहला कदम है. असली संपत्ति आपके निवेश में होती है, जो समय के साथ बढ़ती रहती है. एक फ्लैट SIP सुरक्षित लग सकता है, लेकिन यह चुपचाप आपकी क्षमता को सीमित कर देता है.

अगर आप हर साल अपने SIP को बढ़ाते हैं (चाहे सिर्फ 10%), तो कंपाउंडिंग का पूरा फायदा मिलता है. यानी आज का छोटा निवेश समय के साथ बड़ी रकम बन सकता है.

सीधी बात है: अगर आपका SIP नहीं बढ़ रहा, तो आपका पैसा भी नहीं बढ़ रहा.

डिसक्लेमर

नोट : इस लेख में फंड रिपोर्ट्स, इंडेक्स इतिहास और सार्वजनिक सूचनाओं का उपयोग किया गया है. विश्लेषण और उदाहरणों के लिए हमने अपनी मान्यताओं का इस्तेमाल किया है.

इस लेख का उद्देश्य निवेश के बारे में जानकारी, डेटा पॉइंट्स और विचार साझा करना है. यह निवेश सलाह नहीं है. यदि आप किसी निवेश विचार पर कदम उठाना चाहते हैं, तो किसी योग्य सलाहकार से सलाह लेना अनिवार्य है. यह लेख केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है. व्यक्त किए गए विचार लेखक के व्यक्तिगत हैं और उनके वर्तमान या पूर्व नियोक्ताओं का प्रतिनिधित्व नहीं करते.

Note: This content has been translated using AI. It has also been reviewed by FE Editors for accuracy.

To read this article in English, click here.