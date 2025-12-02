Mutual Fund Stars : ये 5 इक्विटी फंड एक दशक से लगातार दे रहे हैं 20%+ CAGR रिटर्न, 3, 5 और 10 साल के विनर

Consistent performing mutual funds : लगातार हर मार्केट फेज में हाई रिटर्न देने वाले इक्विटी म्यूचुअल फंड की तलाश करना काफी मुश्किल होता है. लेकिन कुछ स्मॉल कैप और मिड कैप फंड ऐसे हैं, जिन्होंने अपनी मजबूत परफॉर्मेंस से साबित किया है कि वे 3, 5 और 10 साल में 20% या उससे ज्यादा CAGR देने की क्षमता रखते हैं. इन फंड्स ने बेंचमार्क से बेहतर रिटर्न दिए हैं, रिस्क के हिसाब से मजबूत प्रदर्शन किया है और अपने लगातार मजबूत प्रदर्शन के चलते निवेशकों के बीच काफी लोकप्रिय हुए हैं.

Nippon India Small Cap से लेकर Edelweiss Mid Cap तक, 5 इक्विटी फंड लंबे समय में बिग वेल्थ क्रिएटर साबित हुए हैं. इनके पास मजबूत रेटिंग, बड़ा एसेट्स यानी AUM और कम एक्सपेंस रेश्यो है. यहां इनके रिटर्न, पोर्टफोलियो की मजबूती और लेटेस्ट NAV की पूरी जानकारी दी गई है.

Nippon India Small Cap

3 साल का रिटर्न : 21.87% CAGR

5 साल का रिटर्न : 30.02% CAGR

10 साल का रिटर्न : 21.02% CAGR

रेटिंग : 4 स्टार

NAV : 189.2635 रुपये, 1 दिसंबर 2025 तक

कुल एसेट्स : 68,969 करोड़ रुपये (31 अक्टूबर, 2025)

एक्सपेंस रेश्यो : 0.63% (30 नवंबर, 2025)

Quant Small Cap

3 साल का रिटर्न : 22.69% CAGR

5 साल का रिटर्न : 32.81% CAGR

10 साल का रिटर्न : 20.22% CAGR

रेटिंग : 4 स्टार

NAV : 279.9072 रुपये, 1 दिसंबर 2025 तक

कुल एसेट्स : 30,504 करोड़ रुपये (31 अक्टूबर, 2025)

एक्सपेंस रेश्यो : 0.75% (30 नवंबर, 2025)

Invesco India Mid cap

3 साल का रिटर्न : 28.25% CAGR

5 साल का रिटर्न : 27.32% CAGR

10 साल का रिटर्न : 20.21% CAGR

रेटिंग : 4 स्टार

NAV : 225.7700 रुपये, 1 दिसंबर 2025 तक

कुल एसेट्स : 9,320 करोड़ रुपये (31 अक्टूबर, 2025)

एक्सपेंस रेश्यो : 0.54% (30 नवंबर, 2025)

Edelweiss Mid Cap

3 साल का रिटर्न : 26.20% CAGR

5 साल का रिटर्न : 27.93% CAGR

10 साल का रिटर्न : 20.00% CAGR

रेटिंग : 5 स्टार

NAV : 122.7580 रुपये, 1 दिसंबर 2025 तक

कुल एसेट्स : 12,647 करोड़ रुपये (31 अक्टूबर, 2025)

एक्सपेंस रेश्यो : 0.40% (30 नवंबर, 2025)

Axis Small Cap

3 साल का रिटर्न : 20.00% CAGR

5 साल का रिटर्न : 24.65% CAGR

10 साल का रिटर्न : 20.00% CAGR

रेटिंग : 3 स्टार

NAV : 123.1900 रुपये, 1 दिसंबर 2025 तक

कुल एसेट्स : 27,066 करोड़ रुपये (31 अक्टूबर, 2025)

एक्सपेंस रेश्यो : 0.56% (30 नवंबर, 2025)

(source data : value research)