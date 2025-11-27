scorecardresearch
निवेश-बचत

लो कास्ट, हाई रेटेड, हाई रिटर्न फंड : Groww और फ्रैंकलिन इंडिया समेत ये 5 स्कीम लिक्विड फंड में सबसे आगे

low expense ratio mutual funds : लिक्विड फंड में बैंकों के बचत खाते की तरह लिक्विडिटी भी मिलती है. इन फंडों में लॉक-इन अवधि नहीं होती है. आप लिक्विड फंड को नियमित बचत खाते के रूप में उपयोग कर सकते हैं.

Sushil Tripathi
Low Expense High Returns : सिर्फ 0.10% एक्सपेंस रेश्यो और 1 साल में एफडी जैसा रिटर्न के साथ, कुछ लिक्विड फंड ने स्थिर फायदा दिया है. (Pixabay)

low cost but high return liquid funds : मार्केट में पूरे साल उतार-चढ़ाव रहा, जिसके कारण निवेशक ज्यादा से ज्यादा कम खर्च वाले, सुरक्षित और तुरंत पैसे निकालने वाले निवेश विकल्पों की तरफ बढ़े. ऐसे में एक खास कैटेगरी के निवेशकों के लिए लिक्विड फंड उनकी पसंद रहे हैं. सिर्फ 0.10% तक के कम एक्सपेंस रेश्यो (Expense Ratio) और करीब 6.7% के लगातार 1 साल के रिटर्न के साथ, कई फंड ने निवेशकों को अच्छा और स्थिर फायदा दिया है, वह भी बिना ज्यादा लागत के.

2025 के टॉप परफॉर्मर्स में Groww Liquid Fund और Franklin India Liquid Fund समेत 5 फंड सबसे ज्यादा चमके हैं, क्योंकि इनमें बेहद कम खर्च, मजबूत रेटिंग और बेहतर शार्प रेश्यो का शानदार संयोजन मिलता है. इनके साथ-साथ Axis, Edelweiss और PGIM India Liquid Funds ने भी इस कैटेगरी को और मजबूत बनाया है. कम जोखिम, बेहतर रिटर्न और कम लागत की वजह से लिक्विड फंड नए और अनुभवी, दोनों तरह के निवेशकों के लिए एक समझदारी भरा विकल्प हो सकते हैं, लेकिन सही स्कीम का चुनाव जरूरी है.

Franklin India Liquid Fund 

एक्सपेंस रेश्यो : 0.13% (31 अक्टूबर, 2025)

रेटिंग : 4 स्टार
1 साल का रिटर्न : 6.77%
कुल एसेट्स : 3,236 करोड़ रुपये (31 अक्टूबर, 2025)
मिनिमम एकमुश्त निवेश : 10,000 रुपये 
मिनिमम SIP : 500 रुपये 
स्टैंडर्ड डेविएशन : 0.16% 
शार्प रेश्यो : 3.71%

Edelweiss Liquid Fund

एक्सपेंस रेश्यो : 0.10% (31 अक्टूबर, 2025)

रेटिंग : 5 स्टार
1 साल का रिटर्न : 6.74%
कुल एसेट्स : 10,621 करोड़ रुपये (31 अक्टूबर, 2025)
मिनिमम एकमुश्त निवेश : 100 रुपये 
मिनिमम SIP : 100 रुपये 
स्टैंडर्ड डेविएशन : 0.17% 
शार्प रेश्यो : 3.88%

Axis Liquid Fund

एक्सपेंस रेश्यो : 0.14% (31 अक्टूबर, 2025)

रेटिंग : 5 स्टार
1 साल का रिटर्न : 6.76%
कुल एसेट्स : 35,360 करोड़ रुपये (31 अक्टूबर, 2025)
मिनिमम एकमुश्त निवेश : 100 रुपये 
मिनिमम SIP : 100 रुपये 
स्टैंडर्ड डेविएशन : 0.17% 
शार्प रेश्यो : 3.73%

Groww Liquid Fund

एक्सपेंस रेश्यो : 0.10% (31 अक्टूबर, 2025)

रेटिंग : 5 स्टार
1 साल का रिटर्न : 6.76%
कुल एसेट्स : 155 करोड़ रुपये (31 अक्टूबर, 2025)
मिनिमम एकमुश्त निवेश : 500 रुपये 
मिनिमम SIP : 500 रुपये 
स्टैंडर्ड डेविएशन : 0.17% 
शार्प रेश्यो : 3.11%

PGIM India Liquid Fund

एक्सपेंस रेश्यो : 0.12% (31 अक्टूबर, 2025)

रेटिंग : 4 स्टार
1 साल का रिटर्न : 6.75%
कुल एसेट्स : 573 करोड़ रुपये (31 अक्टूबर, 2025)
मिनिमम एकमुश्त निवेश : 5,000 रुपये 
मिनिमम SIP : 1,000 रुपये 
स्टैंडर्ड डेविएशन : 0.17% 
शार्प रेश्यो : 3.75%

सेविंग्‍स अकाउंट की तरह कर सकते हैं इस्‍तेमाल

लिक्विड फंड आपके पास बचत खाते में या घर में पड़ी रकम को किसी सेफ स्‍कीम में लगातकर हाई रिटर्न पाने का एक बेहतरीन विकल्प है. ये कम जोखिम वाला विकल्‍प है, जो नियमित बचत बैंक खाते की तुलना में अधिक रिटर्न देते हैं. वहीं लिक्विड फंड में बैंकों के बचत खाते की तरह लिक्विडिटी भी मिलती है. इन फंडों में लॉक-इन अवधि नहीं होती है. आप लिक्विड फंड को नियमित बचत खाते के रूप में उपयोग कर सकते हैं और हाई रिटर्न अर्जित कर सकते हैं.

(डिस्क्लेमर: किसी भी म्यूचुअल फंड में पिछले रिटर्न के आंकड़े भविष्य में उतने ही रिटर्न की गारंटी नहीं देते. यहां हमारा मकसद किसी फंड में निवेश की सलाह देना नहीं, सिर्फ जानकारी मुहैया कराना है. निवेश का कोई भी फैसला अपने निवेश सलाहकार की राय लेकर ही करें.)

