Mid Cap Champion : 5 साल में 1 लाख को 4.4 लाख तक बनाने वाले 5 मिडकैप फंड, पांचों का सालाना रिटर्न 30% के पार

Top 5 Midcap Funds Performance: मिड कैप म्यूचुअल फंड्स (Midcap Mutual Funds) ने पिछले कुछ सालों में जबरदस्त रिटर्न देकर निवेशकों को चौंका दिया है. 30 अक्टूबर तक के आंकड़ों के मुताबिक, इस कैटेगरी का औसत सालाना रिटर्न (Average Annual Return) 25.89% रहा है. वहीं, टॉप 5 मिड कैप फंड्स ने 30% से ज्यादा का शानदार रिटर्न दिया है. रिटर्न का ये रेट इतना शानदार है कि अगर किसी ने इन फंड्स में 1 लाख रुपये लगाए होते, तो 5 साल में ये रकम करीब 3.75 लाख से 4.4 लाख रुपये तक हो गई होती. SIP पर भी इन सभी फंड का प्रदर्शन जबरदस्त रहा है.

5 साल में सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाले टॉप 5 मिड कैप फंड्स (Top 5 Midcap Mutual Funds 5 Year Performance)

पिछले 5 साल में बेस्ट रिटर्न देने वाले टॉप 5 मिड कैप फंड्स में एचडीएफसी म्यूचुअल फंड (HDFC Mutual Fund), मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड (Motilal Oswal Mutual Fund) और निप्पॉन इंडिया म्यूचुल फंड (Nippon India Mutual Fund) जैसे दिग्गज फंड हाउस की स्कीम शामिल हैं.

1. मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड - डायरेक्ट प्लान (Motilal Oswal Midcap Fund - Direct Plan)

इस फंड ने 5 साल में 34.58% का सालाना रिटर्न (CAGR) दिया है.

1 लाख रुपये का लंपसम निवेश 5 साल में 4.41 लाख रुपये हो गया.



10 हजार रुपये की मंथली SIP की वैल्यू 5 साल में 12,03,006 रुपये हो गई.



SIP पर 5 साल का एन्युलाइज्ड रिटर्न 28.24% रहा.



एक्सपेंस रेशियो 0.69% है.



2. एडेलवाइज मिड कैप फंड - डायरेक्ट प्लान (Edelweiss Midcap Fund - Direct Plan)

इस मिड कैप फंड का 5 साल का सालाना रिटर्न (CAGR) 31.22% रहा.

1 लाख का लंपसम इनवेस्टमेंट 5 साल में बना 3.89 लाख रुपये.



10 हजार की मंथली SIP की 5 साल में वैल्यू 11,17,619 रुपये हो गई.



SIP पर 5 साल का रिटर्न 25.16% रहा.

एक्सपेंस रेशियो 0.40% है.



3. एचडीएफसी मिड कैप फंड - डायरेक्ट प्लान (HDFC Midcap Fund - Direct Plan)

एचडीएफसी म्यूचुअल फंड (HDFC Mutual Fund) की इस स्कीम का 5 साल का रिटर्न (CAGR) 30.75% रहा.

इस मिड कैप फंड में 1 लाख रुपये का लंपसम निवेश 5 साल में 3.82 लाख रुपये बन गया.



10 हजार रुपये की मंथली SIP से 5 साल में 11,12,717 रुपये जुट गए.



5 साल में SIP पर एन्युलाइज्ड रिटर्न 24.97% रहा.

एक्सपेंस रेशियो 0.71% है.





4. निप्पॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप फंड - डायरेक्ट प्लान (Nippon India Growth Midcap Fund - Direct Plan)

लंपसम निवेश पर निप्पॉन इंडिया म्यूचुल फंड (Nippon India Mutual Fund) की इस स्कीम का 5 साल का रिटर्न (CAGR) भी 30.75% रहा.

एकमुश्त 1 लाख रुपये का निवेश 5 साल में 3.82 लाख रुपये हो गया.



10 हजार रुपये की मंथली SIP से 10,98,936 रुपये का फंड तैयार हो गया.



5 साल में SIP पर एन्युलाइज्ड रिटर्न 24.45% रहा,

एक्सपेंस रेशियो 0.74% है.





5. इनवेस्को इंडिया मिड कैप फंड - डायरेक्ट प्लान (Invesco India Midcap Fund - Direct Plan)

इस मिड कैप फंड का लंपसम निवेश पर 5 साल का औसत सालाना रिटर्न (CAGR) 30.28% रहा.

1 लाख के एकमुश्त निवेश की वैल्यू 5 साल में 3.75 लाख रुपये हो गई.



10 हजार की मंथली SIP से 5 साल में 11,58,722 रुपये का फंड तैयार हो गया.



इस फंड ने 5 साल में SIP पर 26.67% की दर से एन्युलाइज्ड रिटर्न दिया है.

एक्सपेंस रेशियो 0.54% रहा है.





(स्रोत: AMFI, Value Research)

हाई रिटर्न के साथ हाई रिस्क (High Risk High Return in Midcap Funds)

मिड कैप फंड्स के ये आंकड़े देखने में तो बेहद आकर्षक लगते हैं, लेकिन इक्विटी एक्सपोजर के कारण इनके साथ मार्केट रिस्क जुड़ा रहता है. बाजार की उथल-पुथल (Market Volatility) का असर पड़ने के कारण इसलिए रिस्कोमीटर पर बहुत अधिक जोखिम (Very High Risk) की रेटिंग दी जाती है. यही वजह है कि इन्हें हाई रिटर्न, हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट (High Risk High Return Investment) कहा जाता है. हमने सभी आंकड़े डायरेक्ट प्लान के दिए हैं, जो रेगुलर प्लान के मुकाबले बेहतर रिटर्न देते हैं. ऐसा क्यों है ये जानने के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं.

मिड कैप फंड्स को जहां लार्ज कैप फंड्स (Large Cap Funds) से ज्यादा रिस्की माना जाता है, वहीं स्मॉल कैप फंड्स (Small Cap Funds) की तुलना में ये थोड़े कम जोखिम भरे होते हैं. यह भी याद रखना जरूरी है कि म्यूचुअल फंड्स (Mutual Fund Returns) का पिछला प्रदर्शन भविष्य में भी जारी रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होती.

मिड कैप फंड्स की निवेश रणनीति (Midcap Fund Investment Strategy)

सेबी के नियमों के अनुसार, मिड कैप फंड्स को अपने पोर्टफोलियो का कम से कम 65% हिस्सा मिड कैप शेयरों (Midcap Stocks) में लगाना होता है. ये वही कंपनियां होती हैं जिनकी रैंक मार्केट कैप के लिहाज से 101 से 250 के बीच होती है. इनमें देश की कई ग्रोथ स्टेज पर मौजूद कंपनियां शामिल होती हैं जो भविष्य में बड़ी कंपनियों की सूची में शामिल हो सकती हैं.

इसलिए, लंबे समय में ये फंड्स हाई रिटर्न (High Returns) की संभावना से भरे होते हैं. बशर्ते निवेशक मार्केट फ्लक्चुएशन को झेलने के लिए तैयार हों.

मिड कैप फंड्स में किन्हें करना चाहिए निवेश (Who Should Invest in Midcap Funds)

मिड कैप फंड्स उन निवेशकों के लिए सही हैं जो इक्विटी में हाई रिटर्न (Equity High Return) की तलाश में हैं और मार्केट से जुड़ा हाई रिस्क झेलने की क्षमता रखते हैं. ये फंड्स स्मॉल कैप फंड्स से कम लेकिन लार्ज कैप से ज्यादा वोलेटाइल होते हैं. इसके साथ ही इनमें पैसे तभी लगाने चाहिए, जब लंबी अवधि, यानी कम से कम 5 साल या उससे ज्यादा समय के लिए निवेश करने की तैयारी हो.

(डिस्क्लेमर : इस आर्टिकल का मकसद सिर्फ जानकारी देना है, किसी स्कीम में निवेश की सलाह देना नहीं. निवेश का कोई भी फैसला अपने इनवेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह-मशविरा करने के बाद ही करें)