Is Your Bank Account इनएक्टिव or डॉर्मेन्ट? रोजमर्रा की भागदौड़ में हम में से कई लोग ऐसे बैंक अकाउंट भी रखे होते हैं जिनमें महीनों तक एक भी ट्रांजैक्शन नहीं होता. चाहे वह सैलरी अकाउंट हो, सेविंग्स अकाउंट हो या ऑनलाइन पेमेंट्स के लिए बनाया गया कोई पुराना खाता, लंबे समय तक इस्तेमाल न होने पर ऐसे खाते चुपचाप इनएक्टिव या डॉर्मेंट की कैटेगरी में चले जाते हैं.

समस्या तब सामने आती है जब अचानक ATM पैसा देना बंद कर दे, UPI पेमेंट फेल होने लगें, नेट बैंकिंग काम न करे या चेक क्लियर न हो और खाते के ओनर को पता भी न हो कि उनका बैंक अकाउंट डॉर्मेंट हो चुका है. ऐसे में यह जानना बेहद जरूरी है कि इनएक्टिव और डॉर्मेंट अकाउंट में अंतर क्या है, ये कब बनते हैं और इन्हें दोबारा एक्टिव कैसे कराया जाता है.

अगर आपके भी कई बैंक अकाउंट हैं और उनमें से कुछ में लंबे समय से कोई लेन-देन नहीं हुआ है, तो संभव है कि वे इनएक्टिव या डॉर्मेंट हो चुके हों. अपने अकाउंट्स का मौजूदा स्टेटस, कारण और समाधान की पूरी डिटेल यहां पढ़ें.

इनएक्टिव और डॉर्मेंट अकाउंट क्या होते हैं?

Inactive Account : इनएक्टिव अकाउंट

अगर किसी बैंक अकाउंट में 3 से 12 महीने तक कोई लेन-देन नहीं होता, तो बैंक उसे इनएक्टिव मान लेता है.

इसमें आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आती—बस बैंक नोटिस भेज सकता है.

Dormant Account : डॉर्मेंट अकाउंट

जब अकाउंट में 12 महीने से अधिक (आमतौर पर 1–2 साल) तक कोई गतिविधि नहीं होती, तो वह डॉर्मेंट हो जाता है. इस स्थिति में कई बैंक सुविधाएँ बंद हो जाती हैं.

इनएक्टिव और डार्मेन्ट अकाउंट के बीच अंत

कुछ बैंक अपने ग्राहकों को मोबाइल ऐप, इंटरनेट बैंकिंग, ईमेल और कस्टमर केयर के जरिए भी डार्मेंट अकाउंट फिर से एक्टिव करने की सुविधा देते हैं, लेकिन KYC के लिए ब्रांच जाना ही पड़ता है. यह औपरिकताएं पूरी करने के कुछ ही दिन बाद आपका अकाउंट फिर से एक्टिव हो जाता है.

अकाउंट लंबे समय तक न चलाने के खतरे

ब्याज मिलना बंद हो सकता है

बैंक चार्जेज जमा हो सकते हैं

ATM/UPI ब्लॉक

फ्रॉड का खतरा ज्यादा

10 साल से यूज न हुआ पैसा RBI के “अनक्लेम्ड फंड (Unclaimed Funds) में चला जाता है

अगर पैसा RBI में चला गया हो तो?

अगर आपका पैसा RBI में ट्रांसफर हो गया है तो चिंता की बात नहीं, आपका पैसा पूरी तरह सुरक्षित है. सबसे पहले अपना अकाउंट दोबारा एक्टिव कराएँ, फिर बैंक में क्लेम आवेदन जमा करें. बैंक आपके दस्तावेज RBI को भेजता है और जांच पूरी होने के बाद पैसा वापस आपके अकाउंट में जमा कर दिया जाता है. यह प्रक्रिया थोड़ा समय ले सकती है.

इनएक्टिव या डॉर्मेन्ट होने से कैसे बचें?

हर 3–4 महीने में एक छोटा-सा ट्रांजैक्शन जरूर करें

UPI, ATM या किसी डिजिटल माध्यम से लेन-देन करते रहें

KYC अपडेट रखते रहें

कुल मिलाकर, बैंक अकाउंट को नियमित तौर पर इस्तेमाल करते रहना बेहद जरूरी है. छोटा-सा ट्रांजैक्शन भी आपके अकाउंट को सुरक्षित, एक्टिव और पूरी तरह उपयोगी बनाए रखता है. नहीं तो अचानक ATM, UPI या बैंकिंग सुविधाएं बंद होकर परेशानी बढ़ा सकती हैं.

(Credit : ICICI Bank)