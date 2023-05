पोर्टफोलियो करना चाहते हैं डाइवर्सिफाई? लॉन्च हुआ नया एसेट एलोकेशन फंड, 500 रु से कर सकते हैं निवेश

Multi Asset Allocation Fund: व्हाइटऑक कैपिटल म्यूचुअल फंड का न्यू फंड ऑफर 3 मई से 10 मई 2023 तक खुला रहेगा. निवेशक इसमें 500 रुपये से निवेश कर सकेंगे.

व्हाइटऑक कैपिटल म्यूचुअल फंड (WhiteOak Capital Mutual Fund) ने अपना एक नया फंड ऑफर (NFO) – ‘व्हाइटऑक कैपिटल मल्टी एसेट एलोकेशन फंड’ (WhiteOak Capital Multi Asset Allocation Fund) आज लॉन्च कर दिया. यह एनएफओ 3 मई से खुलेगा और 10 मई 2023 तक बंद होगा. निवेशक इसमें 500 रुपये से निवेश कर सकेंगे. यह इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंट्रूमेंट, डेट और मनी मार्केट सिक्योरिटी और गोल्ड सिल्वर संबंधित इंट्रूमेंट में निवेश करने वाली एक ओपन एंडेड स्कीम है. दुनिया भर में इकोनोमिक साइकिल और मार्केट बहुत वोलेटाइल हैं. इकोनोमिक साइकिल, ग्लोबल ऑउटलुक, जिओपॉलिटिकल टेंशन में वोलेटिलिटी के चलते विभिन्न एसेट क्लास का परफार्मेंस अलग है. इन एसेट क्लास में एक-दूसरे के साथ को-रिलेशन के कई प्रमाण हैं. निवेशक लंबी अवधि में अपने निवेश से मध्यम वोलेटिलिटी के साथ उचित लाभ प्राप्त करने के लिए एक पोर्टफोलियो बनाने में इन कोरिलेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं. ये पाया गया है कि एलोकेशन के साथ किसी एक एसेट क्लास या एसेट क्लास के अलग सेट में निवेश करना जो उनके कोरिलेटेड लेवल से बेखबर हैं, ऐसे परिणाम प्रदान करते हैं जो एसेट क्लास के विवेकपूर्ण मिश्रण में निवेश करने की तुलना में खराब होते हैं और गतिशील रूप से उन्हें समय-समय पर पुनर्संतुलित करते हैं. FD vs MSSC: 2 साल की बैंक एफडी या महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट, कहां लगाने चाहिए पैसे? क्या है मल्टी एसेट एलोकेशन फंड और क्यों लगाने चाहिए इसमें पैसे मल्‍टी एसेट एलोकेशन फंड म्‍यूचुअल फंड की एक कैटेगरी है. इसमें एक साथ कई तरह के एसेट क्‍लास में निवेश किया जाता हैं. ऐसे में किसी एक एसेट क्‍लास में गिरावट आने से उस नुकसान की भरपाई दूसरे एसेट क्‍लास से होता है. इक्विटी वैल्यूएशन महंगा होने की स्थिति में निवेशकों को मल्टी-एसेट फंड्स को आजमाना चाहिए. ऐसे में इक्विटी, फिक्स्ड इनकम, गोल्ड और रियल एस्टेट मिलाकर एक अलग एसेट एलोकेशन-आधारित पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी की पेशकश करते हैं. मल्टी-एसेट एलोकेशन फंड में निवेश करने से एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाने में मदद मिलती है जो ऊपर की तरफ कब्जा करता है और नकारात्मक पक्ष की रक्षा करता है. इन निवेशकों बेहतर रिटर्न हासिल करने का है मौका व्हाइटऑक कैपिटल म्युचुअल फंड के सीईओ श्री आशीष सोमैया ने बताया कि व्हाइटऑक कैपिटल AMC का मकसद हमेशा से रिटेल निवेशकों को बेस्ट कैटेगरी के निवेश प्रोडक्ट उपलब्ध कराने का रहा है. उन्होंने कहा कि मल्टी एसेट एलोकेशन फंड लॉन्च करने का मकसद ट्रेडिशनल निवेशकों के लिए बेहतर “जोखिम समायोजित रिटर्न” जनरेट करना है, जो डायनॉमिक एसेट एलोकेशन की बारीकियों और लाभों की सराहना करते हैं. हमारे फंड मैनेजर लंबी अवधि में मध्यम अस्थिरता के साथ उचित रिटर्न हासिल करने के लिए एक पोर्टफोलियो बनाने में न केवल सुरक्षा चयन बल्कि डायनॉमिक एसेट पोर्टफोलियो निर्माण भी करेंगे.