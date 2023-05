Most Fuel-Efficient CNG Cars In India 2023: माइलेज के मामले में बेहतर मारुति सुजुकी की CNG कारों की तस्वीरों में झलक यहां देख सकते हैं.

Top 5 Most Fuel Efficient CNG Cars in India 2023: पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि और क्लीनर मोबिलिटी की मांग में तेजी से देश में दूसरे अल्टरनेटिव फ्यूल से चलने वाले गाड़ियों की तादाद बढ़ी है. हालांकि कुछ कार बनाने वाली कंपनियां खास तौर पर मारुति सुजुकी, हुंडई और टाटा मोटर्स ने अभी भी पेट्रोल फ्यूल के इस्तेमाल से चलने वाली इंटरनल कंब्यूशन इंजन (ICE Engines) से लैस गाड़ियों को जारी रखा है और साथ ही उनमें CNG जैसे अल्टरनेटिव फ्यूल से चलने के लिए बदलाव भी किया है. भारतीय बाजार में अत्यधिक सफलता के मामले में CNG वर्जन की गाड़ियों का नाम भी शामिल है. दरअसल CNG फ्यूल के इस्तेमाल से चलने वाले वाहनों की संख्या में तेजी से वृद्धि दर्ज की गई है. इसके अलावा, अन्य विकल्पों की तुलना में कार बनाने वाली कंपनियों के लिए पेट्रोल कार को CNG फ्यूल से चलने में सक्षम बनाने से ग्राहकों को कम पैसे खर्च करने पड़ते हैं. यहां देश में उपलब्ध टॉप 5 CNG वर्जन की गाड़ियों की तस्वीरें साझा की गई हैं. ये सभी कारें माइलेज के मामले में भी बेहतर हैं. खरीदने से पहले तस्वीरों में झलक देख सकते हैं.

Top 5 CNG Cars With the Best Mileage in 2023