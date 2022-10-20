Diwali Rangoli: इस दिवाली आप भी खुद बनाएं अपनी रंगोली, ये हैं कुछ आसान डिजाइन

Diwali Easy Rangoli Designs 2022: दिवाली के दिन लोग अपने घरों, दुकानों और दफ्तरों को अलग-अलग तरीके से सजाते हैं. कोई सजावट के लिए लाइटों का इस्तेमाल करता है, तो कलर पेपर से आर्टपीस तैयार करता है. इन सबके बीच एक चीज ऐसी है, जो दिवाली के दिन सभी घरों के आगंन में दिखाई देती है.सूखे रंगों से बना एक सुंदर आर्ट वर्क, जिसे आम भाषा में रंगोली कहते हैं. आज हम आपके लिए रंगोली के कुछ ऐसे ही आर्टवर्क लाए हैं, जिन्हे आप आसानी से अपने घर में बना सकते हैं.

फूलों से ऐसे तैयार करें रंगोली:- फूलों से रंगोली बनाना रंगो के मुकाबले थोड़ा आसान है. इस तहर की रंगोली में खर्च के साथ ही समय भी कम लगता है. इस तरह की रंगोली के डिजाइन के लिए आपको गेंदे और सफेद फूलों के साथ ही कुछ बड़ी तो कुछ छोटी हरी पत्तियों की जरूरत होगी. फूलों से रंगोली बनाने से पहले आप को किसी रंग या ब्लैक बोर्ड वाली चॉक की मदद से जमीन पर पर पहले डिजाइन तैयार करना चाहिए. (फोटोः- इंस्टाग्राम)

गणेश जी वाली रंगोलीः- इस डिजाइन को तैयार करने के लिए आपको चावल और उसके आटे की जरूरत पड़ेगी. इस रंगोली को आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं. इस रंगोली में बीच डिजाइन में भगवान गणेश की एक छोटी से तस्वीर बनाई गई है, जो देखने में बहुत सुंदर लग रही है. (फोटोः- इंस्टाग्राम) स्वस्तिक वाली रंगोलीः- इस डिजाइन को तैयार करने के लिए आपको चावल के आटे, चॉक और अलग-अलग रंगों की जरूरत होगी. इस रंगोली को आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं. रंगोली में बीच डिजाइन में चावल के आटे से स्वस्तिक बनाया जा सकता है. हिन्दू धर्म में स्वास्तिक को बहुत ही शुभ माना जाता है. जो देखने में बहुत सुंदर लगता है. (फोटोः- इंस्टाग्राम) दीये वाली रंगोलीः- इस डिजाइन को तैयार करने के लिए आपको चॉक, 5 से 6 अलग-अलग रंगों और एक बड़े व कई छोटे दीयों की जरूरत होगी. इस रंगोली को राउंट शेप में तैयार किया जाता है. इसमें आप को सेंटर से रंगोली की शुरूआत करनी होगी. इस रंगोली को बनाने में थोडज़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन जब यह बन जाएगी तो बहुत ही सुंदर दिखाई देगी. (फोटोः- इंस्टाग्राम) स्टीकर वाली रंगोलीः- दिवाली के दिन बहुत सारा काम होता है, महिलाओं को रंगोली बनाने के लिए ज्यादा टाइम नहीं मिलता है. ऐसे में अगर रंगोली बनाने के लिए आपके पास समय नहीं है तो आप मार्केट से बनी बनाई रंगोली ला सकते हैं. (फोटोः- गूगल) कमल वाली रंगोलीः- इस डिजाइन को तैयार करने के लिए आपको चावल के आटे और 7 से 8 रंगों की की जरूरत पड़ेगी. इस रंगोली को बनाने में आपको थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी होगी, क्योंकि इसमें आपको एक-एक स्टेप पर रंगों का बहुत ध्यान रखना होगा. (फोटोः- इंस्टाग्राम)