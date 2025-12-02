IPL 2026 Auction: ग्लेन मैक्सवेल ने IPL 2026 नीलामी से नाम वापस लिया, ₹2 करोड़ बेस प्राइस वाले 45 खिलाड़ियों में दो भारतीय शामिल

IPL Auction 2026: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में नीलामी के लिए कुल 45 खिलाड़ियों के लिए अधिकतम बेस प्राइस ₹2 करोड़ तय किया गया है जिनमें कैमरून ग्रीन, लियाम लिविंगस्टोन, रवि बिश्नोई, वेंकटेश अय्यर, मटीशा पथिरानाऔर वानिंदु हसरंगा शामिल हैं.

लेकिन इस लिस्ट से सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित करने वाली बात है ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल की अनुपस्थिति. पिछले साल पंजाब किंग्स ने उन्हें ₹4.2 करोड़ में खरीदा था, जो उनके आईपीएल करियर की चौथी फ्रेंचाइजी थी. मैक्सवेल ने इंस्टाग्राम पर अपने फैसले की घोषणा करते हुए लिखा, “आईपीएल के कई अविस्मरणीय सीजन के बाद, मैंने इस साल अपने नाम को नीलामी में डालने का निर्णय नहीं लिया है. यह एक बड़ा फैसला है, और मैं इस लीग ने जो कुछ भी मुझे दिया, उसके लिए बहुत आभारी हूँ.”

इसके साथ उन्होंने कहा, “यादें, चुनौतियां और भारत की ऊर्जा हमेशा मेरे साथ रहेगी.”

मैक्सवेल, 37, को 2025 सीज़न के दौरान उंगली में फ्रैक्चर हुआ था और उन्हें ऑस्ट्रेलियाई साथी मिचेल ओवेन ने रिप्लेस किया था, जिन्हें अब पंजाब किंग्स ने बनाए रखा है.

आईपीएल 2026 नीलामी में सभी की निगाहें ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन पर होंगी. 2025 की मेगा नीलामी वह अपनी पीठ की चोट के कारण मिस कर गए थे, लेकिन इस बार उनकी उपलब्धता टीमों के लिए बड़े आकर्षण की वजह बन सकती है. विशेषज्ञों का अनुमान है कि ग्रीन के लिए सबसे अधिक रुचि उन फ्रेंचाइजियों से आएगी जिनके पास सबसे गहरे वित्तीय संसाधन हैं, विशेषकर कोलकाता नाइट राइडर्स (Rs 64.3 करोड़) और चेन्नई सुपर किंग्स (Rs 43.4 करोड़), दोनों के पास विदेशी खिलाड़ी के लिए स्लॉट भी उपलब्ध है. KKR इस बार ग्रीन के लिए सबसे मजबूत दावेदार हो सकती है, खासकर तब जब कि वेस्ट इंडीज़ के T20 स्टार एंड्रे रसेल ने हाल ही में आईपीएल से रिटायरमेंट ले लिया है.

₹2 करोड़ बेस प्राइस कैटेगरी में भारतीय खिलाड़ी

आईपीएल 2026 नीलामी में ₹2 करोड़ बेस प्राइस वाली सूची में सिर्फ दो ही भारतीय खिलाड़ी शामिल हैं. वेंकटेश अय्यर उनमें से एक हैं. उन्हें 2022 की मेगा नीलामी में कोलकाता नाइट राइडर्स ने राइट-टू-मैच विकल्प का उपयोग कर ₹23.75 करोड़ में वापस खरीदा था. अपने 62 मैचों के आईपीएल करियर में अय्यर ने 22 बार ओपनिंग की और 15 बार नंबर 3 पर बल्लेबाजी की. इसके अलावा इस बाएं हाथ के खिलाड़ी ने नंबर 4 और नंबर 5 पर सात बार शानदार प्रदर्शन किया है और नंबर 6 या उससे नीचे पांच मैचों में भी खेला है.

दूसरे खिलाड़ी रवि बिश्नोई हैं, जिन्हें पिछले साल लखनऊ सुपर जायंट्स ने ₹11 करोड़ में रिटेन किया था. लेकिन चार साल के दौरान इनकंसीस्टेंट परफॉरमेंस के कारण उन्हें अब टीम से रिलीज़ कर दिया गया है.

रवि बिश्नोई ने फरवरी 2022 में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ भारत के लिए डेब्यू किया था. अपने पहले ही मैच में उन्होंने 2/17 का शानदार प्रदर्शन किया और प्लेयर ऑफ़ द मैच का पुरस्कार जीता. राजस्थान के इस युवा स्पिनर ने जल्दी ही युजवेंद्र चहल की कमी को भी भर दिया. चहल ने अगस्त 2023 में अपना आखिरी T20I खेला था और ऐसा प्रतीत हो रहा कि टीम मैनेजमेंट ने धीरे-धीरे मूव ऑन कर लिया है. बिश्नोई ने कुलदीप यादव के साथ भारत की रिस्ट-स्पिन जोड़ी में अपनी जगह पक्की की और अब तक अपनी क्षमता के अनुरूप प्रदर्शन करते आए हैं.

₹2 करोड़ बेस प्राइस वाली 45 खिलाड़ियों की पूरी सूची

आईपीएल 2026 नीलामी में ₹2 करोड़ बेस प्राइस वाले कुल 45 खिलाड़ियों में शामिल हैं:

भारतीय खिलाड़ी में रवि बिश्नोई और वेंकटेश अय्यर शामिल हैं.

अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों में मुजीब उर रहमान, नवीं उल हक, सीन एबॉट, एश्टन एगर, कूपर कॉनॉली, जेक फ्रेजर-मैकगर्क, कैमरन ग्रीन, जोश इंग्लिस, स्टीव स्मिथ, मुस्तफिजुर रहमान, गस एटकिंसन, टॉम बैंटन, टॉम करन, लियम डॉसन, बेन डकेट, डैन लॉरेंस, लियम लिविंगस्टोन, टाइमल मिल्स, जैमी स्मिथ, फिन एलेन, माइकल ब्रैसवेल, डेवॉन कॉनवे, जैकब डफ़ी, मैट हेनरी, काइल जैमिसन, एडम मिल्ने, डेरेल मिचेल, विल ओ’रॉर्क, रचिन रवींद्र, गेराल्ड कोएत्ज़ी, डेविड मिलर, लुंगी एंगिड़ी, एनरिच नॉर्ट्ज़े, रिली रोसौव, तबरेज़ शम्सी, डेविड वीज़, वानिंदु हसरंगा, मटीशा पथिराना, महीश तीक्षणा, जेसन होल्डर, शे होप, अकील हुसैन और अलजारी जोसेफ शामिल हैं.

ग्लेन मैक्सवेल का आईपीएल सफर

ग्लेन मैक्सवेल रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी थे लेकिन एक खराब सीजन में उनका औसत 10 रन से भी कम रहा इसलिए उन्हें टीम ने रिलीज़ कर दिया. 2025 की मेगा नीलामी में पंजाब किंग्स ने उन्हें खरीदा, लेकिन यहां भी वह अपनी पहचान नहीं बना पाए और फ्रेंचाइजी ने उन्हें रिटेन न करने का फैसला किया.

पंजाब किंग्स द्वारा रिलीज़ किए जाने के बाद ग्लेन मैक्सवेल ने आईपीएल 2026 की मिनी नीलामी के लिए अपना नाम दर्ज नहीं कराया. इसका मतलब है कि इस बार उनके आईपीएल में खेलने की संभावना कम है. मैक्सवेल का आईपीएल करियर रोमांचक तो रहा है, लेकिन इनकंसीस्टेंट भी रहा है. 2012 से 2025 के बीच उन्होंने 141 मैचों में 2,819 रन बनाए और 41 विकेट लिए.

