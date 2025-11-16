IPL 2026 : पंजाब ने मैक्सवेल और KKR ने रसेल को किया रिलीज, नीलामी से पहले इन आठ स्टार प्लेयर्स की भी छुट्टी

IPL 2026 की रिटेंशन लिस्ट ने पूरे क्रिकेट जगत और फैंस को हिलाकर रख दिया है. दो सबसे विस्फोटक पावर-हिटर, आंद्रे रसेल और ग्लेन मैक्सवेल, को उनकी फ्रेंचाइजीज ने रिलीज कर दिया है. रसेल, जो एक दशक से अधिक समय तक कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) का चेहरा और पहचान थे, उनका बाहर होना इस सीजन की सबसे बड़ी खबर है. वहीं, मैक्सवेल को पंजाब किंग्स (PBKS) द्वारा बाहर का रास्ता दिखाना फ्रेंचाइजी के एक बड़े बदलाव का संकेत है.

रसेल का KKR से अलग होना IPL इतिहास के सबसे प्रभावशाली व्यक्तिगत दौरों में से एक का अंत है. दो बार के आईपीएल मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर (2015 और 2019) और 12 करोड़ की रिटेंशन वैल्यू वाले रसेल ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी और बड़े मौकों पर मैच बदल देने की क्षमता से हमेशा टीम की पहचान तय की. इसी तरह, मैक्सवेल को बाहर करना भी कम चौंकाने वाला नहीं है. भले ही ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर का IPL 2025 बेहद निराशाजनक रहा (छह पारियों में सिर्फ 48 रन), लेकिन उनकी स्ट्राइक-रेट क्षमता और मैच को पलटने की क्षमता बेजोड़ है.

नीलामी से पहले 10 स्टार प्लेयर्स की छुट्टी

इन दो बड़े एग्जिट के साथ, कुल 10 दिग्गज खिलाड़ियों को रिलीज किया गया है, जो दिसंबर में होने वाली नीलामी का अप्रोच पूरी तरह से बदल देंगे. यहां रिलीज किए गए स्टार प्लेयर्स की लिस्ट देखें.

आंद्रे रसेल (KKR)

इस साल का सबसे बड़ा झटका. रसेल की KKR जर्सी में एक पूरी कहानी बसती थी. एक दशक के बाद यह रिश्ता खत्म हो गया है. KKR अब बिल्कुल नए रास्ते पर चल रही है.

वेंकटेश अय्यर (KKR)

करीब 24 करोड़ में आए वेंकटेश कभी उम्मीद जगा देते थे, कभी निराश कर देते थे. उनकी रिलीज़ दिखाती है कि KKR अब बड़े फैसले लेने को तैयार है.

स्पेंसर जॉनसन (KKR)

ऑस्ट्रेलियाई पेसर ने 2025 की शुरुआत खराब की, लेकिन उनके पास गति और उछाल जैसी दुर्लभ खूबियां हैं. KKR का फैसला उनके बड़े बदलावों का हिस्सा है. ऑक्शन में उन्हें लेने वाली टीमें कतार में होंगी.

ग्लेन मैक्सवेल (Punjab Kings)

मैक्सवेल के लिए 2025 ऐसा साल रहा जिसे वे भूलना ही चाहेंगे. सिर्फ 48 रन और बीच में लगी चोट ने उनका सीजन खत्म कर दिया. बावजूद इसके उनका दबदबा इतना है कि ऑक्शन में उन पर बोली लगना तय है.

जोश इंग्लिस (Punjab Kings)

इंग्लिस को PBKS ने सही मौके ही नहीं दिए. सिर्फ दो मैच और 16 रन. उनकी इंटरनेशनल फॉर्म देखकर कहा जा सकता है कि वे ऑक्शन में एक हॉट प्रॉपर्टी बनेंगे.

लियाम लिविंगस्टोन (RCB)

RCB के लिए यह फैसला कई लोगों के लिए चौंकाने वाला था. करीब नौ करोड़ में खरीदे गए लिविंगस्टोन 2025 में पूरी तरह फीके रहे. 112 रन, सिर्फ एक अर्धशतक और दो विकेट. RCB ने साफ कर दिया कि अब नाम नहीं, परफॉर्मेंस चलेगा.

वानिंदु हसरंगा (Rajasthan Royals)

दुनिया के सबसे खतरनाक T20 लेग स्पिनरों में एक. RR का उन्हें छोड़ना बताता है कि टीम पूरी तरह से रीबिल्ड मोड में है. हसरंगा अब ऑक्शन के सबसे कीमती नामों में शामिल होंगे.

रचिन रविंद्रा (CSK)

यह CSK की सबसे चौंकाने वाली रिलीज़ मानी जा रही है. रचिन ने 191 रन जरूर बनाए लेकिन टीम का टॉप ऑर्डर इतना बिखरा हुआ था कि बदलाव जरूरी हो गया. उनकी मल्टी-स्किल्स उन्हें ऑक्शन में टॉप टारगेट बनाएंगी.

डेवॉन कॉनवे (CSK)

कॉनवे जैसे शांत और भरोसेमंद ओपनर का खराब सीजन CSK के रीसेट का हिस्सा बन गया. 156 रन उनकी क्षमताओं से काफी कम हैं. CSK ने टॉप ऑर्डर में पूरी सफाई कर दी है.

एडम जम्पा (Sunrisers Hyderabad)

SRH ने अपने स्पिन अटैक को नए सिरे से तैयार करने का फैसला किया. ज़म्पा का अनुभव और सटीक लाइन-लेंथ ऑक्शन में कई टीमों को लुभाएगा.

IPL 2026 से पहले स्कॉड की बदली तस्वीर

आईपीएल रिटेंशन डे से ठीक पहले कई फ्रेंचाइज़ियों ने बड़े ट्रेड्स करते हुए टीमों की कोर स्ट्रक्चर पूरी तरह बदल दी है. सबसे बड़ा बदलाव तब देखने को मिला जब रविंद्र जडेजा ने चेन्नई सुपर किंग्स के लंबे सफर को समाप्त करते हुए राजस्थान रॉयल्स का दामन थाम लिया, वहीं राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन ने CSK में शामिल होकर उनके टॉप ऑर्डर को मजबूती देने की तैयारी कर ली है. इसके साथ ही RR ने ऑलराउंड विभाग और मजबूत करते हुए सैम करन को भी CSK से ट्रेड कर लिया. दूसरी ओर लखनऊ सुपर जायंट्स ने अपनी गेंदबाज़ी यूनिट को बड़ा अपग्रेड देते हुए सनराइजर्स हैदराबाद के अनुभवी तेज़ गेंदबाज़ मोहम्मद शमी को टीम में शामिल किया है.

मुंबई इंडियंस ने भी अपने स्क्वॉड में बदलाव करते हुए KKR से लेग स्पिनर मयंक मारकंडे को वापस बुलाया, जबकि अर्जुन तेंदुलकर को रिलीज़ कर दिया, जो अब लखनऊ सुपर जायंट्स से खेलेंगे. इसके अलावा दिल्ली कैपिटल्स ने अपनी मिडिल-ऑर्डर बैटिंग को मजबूत करने के लिए राजस्थान रॉयल्स से नितीश राणा को टीम में जोड़ा है, जबकि RR ने डोनोवन फेरेरा को दोबारा अपने कैंप में शामिल कर लिया है. इन हाई-प्रोफाइल ट्रेड्स ने IPL 2026 की नीलामी का माहौल पहले से कहीं ज्यादा रोमांचक और मुकाबले से भरा बना दिया है.