विराट-रोहित की विजय हजारे ट्रॉफी में वापसी: क्या आप जानते हैं उन्हें एक मैच के लिए कितने पैसे मिलते हैं?

विजय हजारे ट्रॉफी में विराट कोहली (Virat Kohli) और रोहित शर्मा (Rohit Sharma) की वापसी ने भारत की इस प्रमुख घरेलू वनडे प्रतियोगिता में एक नया उत्साह भर दिया है. इसने फैंस को इनके प्रदर्शन के अलावा एक प्रैक्टिकल सवाल पूछने पर मजबूर कर दिया है. वो सवाल है कि भारत के इन बड़े सितारों को वास्तव में इस टूर्नामेंट में खेलने के लिए कितने पैसे मिलते हैं?

हालांकि विजय हजारे ट्रॉफी भारत में डोमेस्टिक व्हाइट-बॉल फॉर्मेट की बैकबोन मानी जाती है, इसके फाइनेंसियल रिवार्ड्स इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) से काफी पीछे हैं. ग्लोबल सुपरस्टार और सेंट्रल BCCI अनुबंधित खिलाड़ी होने के बावजूद, कोहली और रोहित बोर्ड के टाइटली रेगुलेटेड पाय स्ट्रक्चर के तहत किसी भी अन्य घरेलू अनुभवी खिलाड़ी के समान मैच फीस ही प्राप्त करते हैं.

Advertisment

Also Read: Vijay Hazare Trophy : दिल्ली के लिए एक और मैच खेलेंगे विराट, रेलवे के खिलाफ उतरेंगे मैदान पर

विजय हजारे ट्रॉफी के वेतन नियम: कोई 'स्टार प्रीमियम' नहीं

IPL के विपरीत, जहाँ खिलाड़ियों की सैलरी नीलामी और मार्केट वैल्यू से तय होती है, विजय हजारे ट्रॉफी में भुगतान एक निश्चित और एक्सपीरियंस -बेस्ड मॉडल पर आधारित होता है. यहां मैच फीस पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करती है कि एक खिलाड़ी ने कितने लिस्ट ए (List A) मैच खेले हैं. इसमें स्टार खिलाड़ियों के लिए कोई अलग से प्रीमियम या विशेष छूट का प्रावधान नहीं है.

जिन खिलाड़ियों ने 40 से अधिक लिस्ट ए मैच खेले हैं, वे सीनियर श्रेणी में आते हैं. उन्हें प्लेइंग इलेवन (Playing XI) में शामिल होने पर ₹60,000 प्रति मैच और रिजर्व खिलाड़ी के रूप में शामिल होने पर ₹30,000 मिलते हैं. वहीं, 21 से 40 मैच खेलने वाले खिलाड़ियों को ₹50,000 (प्लेइंग इलेवन) और ₹25,000 (रिजर्व) मिलते हैं, जबकि 20 मैचों तक का अनुभव रखने वाले खिलाड़ी क्रमशः ₹40,000 और ₹20,000 कमाते हैं.

कोहली, जो दिल्ली का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और रोहित, जो मुंबई के लिए खेल रहे हैं, दोनों ही 40 मैचों की सीमा आसानी से पार कर चुके हैं. इसलिए उन्हें प्रति मैच ₹60,000 मिलते हैं जो टूर्नामेंट में किसी अन्य अनुभवी घरेलू क्रिकेटर के समान ही है.

Also Read: Income Tax Refund Delay : इनकम टैक्स रिफंड नहीं मिलेगा अगर 31 दिसंबर तक प्रॉसेस नहीं हुआ आपका ITR? कितना सही है ये डर

BCCI अनुबंध और अन्य कमाई से तुलना

राष्ट्रीय टीम की कमाई के मुकाबले यह आंकड़ा काफी मामूली है. बीसीसीआई (BCCI) के भुगतान ढांचे के अनुसार, कोहली और रोहित को प्रति वनडे ₹6 लाख मिलते हैं, जो फाइनेंसियल टर्म्स पर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट और घरेलू टूर्नामेंटों के बीच के बड़े अंतर को दिखाता है.

हालांकि, विजय हजारे ट्रॉफी में मैच फीस ही आय का एकमात्र सोर्स नहीं है. खिलाड़ी यात्रा, भोजन और आवास के खर्चों के लिए दैनिक भत्ते (daily allowances) के हकदार होते हैं. इसके अलावा, 'प्लेयर ऑफ द मैच' पुरस्कार के रूप में आमतौर पर लगभग ₹10,000 की नकद राशि दी जाती है. दिलचस्प बात यह है कि विराट कोहली, जो 27.4 करोड़ (274 million) इंस्टाग्राम फॉलोअर्स के साथ दुनिया के सबसे प्रसिद्ध क्रिकेटरों में से एक हैं, उन्हें भी उनके 'प्लेयर ऑफ द मैच' प्रदर्शन के लिए उतनी ही इनामी राशि मिलती है. जो टीमें टूर्नामेंट के नॉकआउट चरणों में आगे बढ़ती हैं, उनकी पुरस्कार राशि खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ के बीच बांटी जाती है.

Also Read: सावधान! एंटीबायोटिक्स का दुरुपयोग बन रहा है 'साइलेंट किलर', दवाएं हो रही हैं बेअसर

इन अतिरिक्त लाभों के बावजूद, सीनियर अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों के लिए यह कमाई आकर्षक होने के बजाय केवल सिंबॉलिक ही है. इसलिए, कोहली और रोहित की इस टूर्नामेंट में भागीदारी पैसों के लिए कम और अपनी कॉम्पिटिटिव लय बनाए रखने तथा भारत के डोमेस्टिक गेम को एक नई ऊंचाई देने के लिए अधिक है. यह एक ऐसा बूस्ट है जो विजय हजारे ट्रॉफी अपने दम पर शायद ही कभी हासिल कर पाती.

Note: This content has been translated using AI. It has also been reviewed by FE Editors for accuracy.

To read this article in English, click here.