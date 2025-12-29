Vijay Hazare Trophy : दिल्ली के लिए एक और मैच खेलेंगे विराट, रेलवे के खिलाफ उतरेंगे मैदान पर

विराट कोहली (Virat Kohli) ने घरेलू क्रिकेट में अपनी वापसी को एक और मैच तक बढ़ाने का फैसला किया है, जबकि रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने भारत की आगामी न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले विजय हजारे ट्रॉफी में अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर ली हैं.

न्यूजीलैंड सीरीज से पहले कोहली दिल्ली के लिए खेलेंगे एक और मैच

कोहली, जिन्होंने 15 से अधिक वर्षों के बाद विजय हजारे ट्रॉफी में शानदार वापसी की है, 6 जनवरी को बेंगलुरु के अलूर स्थित केएससीए (KSCA) मैदान पर रेलवे के खिलाफ दिल्ली के अपने दूसरे अंतिम (penultimate) लीग मैच में खेलेंगे. दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (DDCA) के अध्यक्ष रोहन जेटली ने इस घटनाक्रम की पुष्टि करते हुए संकेत दिया कि अनुभवी बल्लेबाज ने इस सीजन में अपने तीसरे मैच के लिए खुद को उपलब्ध कराया है.

पूर्व भारतीय कप्तान दिल्ली के लिए अपने शुरुआती दो मुकाबलों में शानदार फॉर्म में रहे हैं. उन्होंने आंध्र प्रदेश के खिलाफ मैच जिताऊ 131 रन की पारी खेली, इसके बाद बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में गुजरात के खिलाफ ठोस 77 रन बनाए. कोहली ने सौराष्ट्र के खिलाफ दिल्ली का तीसरा लीग मैच नहीं खेला था, लेकिन अब वह भारतीय टीम से जुड़ने से पहले घरेलू क्रिकेट में एक अंतिम मैच खेलने के लिए तैयार हैं.

न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली तीन मैचों की घरेलू सीरीज के लिए भारत की वनडे टीम के जनवरी की शुरुआत में इकट्ठा होने की उम्मीद है, जबकि इस सीरीज का आगाज11 जनवरी से होगा.

रोहित शर्मा का घरेलू अभियान समाप्त

इसी बीच, रोहित शर्मा ने इस सीजन के लिए अपनी घरेलू जिम्मेदारियां पूरी कर ली हैं. भारतीय कप्तान ने 2018 के बाद पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी में वापसी की, जहां उन्होंने मुंबई के पहले मैच में शानदार शतक जड़ा, जबकि दूसरे मैच में वे शून्य पर आउट हो गए.

मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन (MCA) ने पुष्टि की है कि रोहित इस सीजन में विजय हजारे के किसी भी आगे के मैच में नहीं खेलेंगे. अपनी घरेलू पारी समाप्त करने के बाद, रोहित अब अपना पूरा ध्यान 11 से 18 जनवरी तक होने वाली न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज पर केंद्रित करेंगे.

हालांकि, एमसीए ने श्रेयस अय्यर की वापसी को लेकर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी है. श्रेयस अक्टूबर से पेट की मांसपेशियों में चोट (एब्डॉमिनल इंजरी) के कारण बाहर चल रहे हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, वह भारतीय टीम से जुड़ने से पहले 3 जनवरी को महाराष्ट्र के खिलाफ मुंबई के मैच में खेल सकते हैं.

Note: This content has been translated using AI. It has also been reviewed by FE Editors for accuracy.

To read this article in English, click here.