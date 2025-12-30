BCCI का बड़ा बयान: टेस्ट कोच के रूप में बने रहेंगे गंभीर, लक्ष्मण को लाने की खबरें निराधार

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने उन रिपोर्टों को सिरे से खारिज कर दिया है, जिनमें दावा किया गया था कि हाल ही में घरेलू मैदान पर टीम के खराब प्रदर्शन के बाद टेस्ट प्रारूप में भारत के मुख्य कोच के रूप में गौतम गंभीर की स्थिति खतरे में है.

गंभीर के भविष्य को लेकर अटकलें तब तेज़ हुईं, जब मीडिया रिपोर्टों में कहा गया कि पूर्व भारतीय बल्लेबाज़ वीवीएस लक्ष्मण से भारत के अगले टेस्ट कोच की भूमिका संभालने को लेकर अनौपचारिक रूप से संपर्क किया गया है. ये रिपोर्टें घरेलू मैदान पर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत की 0-2 की टेस्ट सीरीज़ में क्लीन स्वीप हार के बाद सामने आईं, जिसके चलते मौजूदा कोचिंग व्यवस्था पर सवाल खड़े होने लगे.

‘गंभीर को हटाने की कोई योजना नहीं’: बीसीसीआई

बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने इन रिपोर्टों को साफ़ तौर पर खारिज करते हुए कहा कि बोर्ड का खेल के सबसे लंबे प्रारूप, यानी टेस्ट क्रिकेट, में मुख्य कोच की भूमिका में कोई भी बदलाव करने का कोई इरादा नहीं है.

शुक्ला ने एएनआई (ANI) से कहा, “मैं मुख्य कोच गौतम गंभीर के बारे में मीडिया में चल रही अटकलों के संबंध में यह बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं. बीसीसीआई सचिव ने भी यह साफ कर दिया है कि गंभीर को हटाने या भारत के लिए कोई नया मुख्य कोच लाने की कोई योजना नहीं है.”

बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने भी इन रिपोर्टों को "तथ्यात्मक रूप से गलत और निराधार" बताते हुए खारिज कर दिया. उन्होंने कहा कि बोर्ड ने टेस्ट टीम के लीडरशिप ग्रुप में बदलाव के लिए कोई कदम नहीं उठाया है और इन अटकलों को "किसी की कोरी कल्पना" करार दिया.

टेस्ट में हार के बाद अब टी20 वर्ल्ड कप पर फोकस

घरेलू मैदान पर भारतीय टेस्ट टीम का हालिया प्रदर्शन बहुत ही खराब रहा है, जैसा पहले कभी नहीं देखा गया. पिछले साल न्यूजीलैंड से मिली 0-3 की हार के बाद, अब दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 0-2 से मिली हार ने भारत को आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 के फाइनल की दौड़ से बाहर कर दिया है. इस ताज़ा हार ने भारत के फाइनल में पहुंचने की उम्मीदों को लगभग खत्म कर दिया है, और अब टीम की किस्मत दूसरी टीमों के नतीजों पर टिकी है.

फिलहाल के लिए, BCCI का पूरा ध्यान टेस्ट क्रिकेट से हट गया है. भारतीय टीम अपने टी20 वर्ल्ड कप खिताब को बचाने की तैयारी कर रही है, जिसे उन्होंने पिछले साल रोहित शर्मा की कप्तानी में जीता था. आगामी टूर्नामेंट 7 फरवरी से शुरू होगा, जिसमें सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में एक नई भारतीय टीम नजर आएगी.

भारत अपने अभियान की शुरुआत मुंबई में अमेरिका (USA) के खिलाफ करेगा. भारत को पाकिस्तान, नामीबिया, नीदरलैंड और अमेरिका के साथ एक ही ग्रुप में रखा गया है. यह टूर्नामेंट इसलिए भी खास है क्योंकि कई सालों बाद भारतीय टीम रोहित शर्मा (Rohit Sharma) और विराट कोहली (Virat Kohli) जैसे दिग्गज खिलाड़ियों के बिना टी20 वर्ल्ड कप खेलेगी. ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि यह युवा टीम घरेलू मैदान पर कैसा प्रदर्शन करती है.

