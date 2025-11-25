T20 World Cup 2026 Full Schedule: टी20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी से, 8 मार्च को फाइनल, भारत-पाक भिड़ंत समेत फुल मैच शेड्यूल

ICC T20 World Cup 2026 Schedule, Fixtures Announcement: क्रिकेट प्रेमियों के लिए बड़ी अपडेट सामने आ गई है. टी20 क्रिकेट का सबसे बड़ा टूर्नामेंट ICC T20 World Cup 2026, 7 फरवरी से शुरू होने जा रहा है. करीब एक महीने तक चलने वाले इस मेगा इवेंट का फाइनल 8 मार्च को खेला जाएगा. इस बार टूर्नामेंट की संयुक्त मेजबानी भारत और श्रीलंका कर रहे हैं, जिससे दर्शकों में उत्साह दोगुना हो गया है. दस साल बाद टीम इंडिया एक बार फिर मेजबानी की भूमिका निभाने जा रही है.
भारत और श्रीलंका मिलकर करेंगे मेजबानी
इस टूर्नामेंट के मुकाबले कुल आठ स्थानों पर खेले जाएंगे. भारत में अहमदाबाद, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता और दिल्ली को मेजबानी मिली है. श्रीलंका में कोलंबो का आर प्रेमदासा स्टेडियम, सिंहलीज़ स्पोर्ट्स क्लब और कैंडी का पल्लेकल्ले इंटरनेशनल स्टेडियम मैचों की मेजबानी करेंगे.
शेड्यूल जारी करने के मौके पर भारतीय कप्तान रोहित शर्मा, बल्लेबाज़ सूर्यकुमार यादव, श्रीलंका के सीनियर खिलाड़ी एंजेलो मैथ्यूज, महिला टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर और बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला उपस्थित रहे. यह आयोजन किसी बड़े क्रिकेट समारोह जैसा नजर आया.
रोहित शर्मा बने टूर्नामेंट एम्बेसडर
आईसीसी प्रमुख जय शाह ने घोषणा की कि रोहित शर्मा को इस बार के टी20 वर्ल्ड कप का आधिकारिक टूर्नामेंट एम्बेसडर बनाया गया है. जय शाह ने कहा कि 2024 के विजेता कप्तान और सभी नौ एडिशन में हिस्सा लेने वाले रोहित से बेहतर चेहरा इस आयोजन के लिए कोई और नहीं हो सकता.
It’s my honour to announce that @ImRo45 is the tournament ambassador for the upcoming @T20WorldCup in India & Sri Lanka.— Jay Shah (@JayShah) November 25, 2025
There can be no better representative for the event than the winning captain of the 2024 T20 World Cup, and a player who has been in all nine editions so far. pic.twitter.com/muWh3mUflj
टी20 वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप
इस बार भी टूर्नामेंट में कुल 20 टीमें हिस्सा ले रही हैं. इन टीमों 4 अलग-अलग ग्रुप में रखा गया है.
ग्रुप ए - भारत, अमेरिका, पाकिस्तान, नामीबिया और नीदरलैंड्स.
ग्रुप बी- ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, आयरलैंड, जिम्बाब्वे, ओमान.
ग्रुप सी- इंग्लैंड,वेस्टइंडीज, बांग्लादेश, नेपाल, इटली.
ग्रुप डी- न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, अफगानिस्तान, कनाडा, यूएई.
बड़े मुकाबलों, नई रणनीतियों, स्टार खिलाड़ियों और रोमांच से भरे पलों के साथ यह वर्ल्ड कप एक बार फिर क्रिकेट फैंस के लिए यादगार बनने वाला है. भारत ने आखिरी बार 2016 में टी20 वर्ल्ड कप की मेजबानी की थी और अब एक दशक बाद यह टूर्नामेंट दोबारा भारतीय उपमहाद्वीप में लौट रहा है.
The schedule for ICC Men’s @T20WorldCup 2026 is here! 📅— ICC (@ICC) November 25, 2025
The matches and groups were unveiled at a gala event in Mumbai led by ICC Chairman @JayShah, and with new tournament ambassador @ImRo45 and Indian team captains @surya_14kumar and Harmanpreet Kaur in attendance.
✍️:… pic.twitter.com/fsjESpJPlE
T20 World Cup 2026: भारत-पाक मैच कब? फुल शेड्यूल
|तारीख
|टाइम
|टीमें
|वेन्यू
|7 फरवरी
|सुबह 11 बजे
|पाकिस्तान बनाम नीदरलैंड
|SSC, कोलंबो
|7 फरवरी
|दोपहर 3 बजे
|वेस्टइंडीज बनाम बांग्लादेश
|कोलकाता
|7 फरवरी
|शाम 7 बजे
|भारत बनाम अमेरिका
|मुंबई
|8 फरवरी
|सुबह 11 बजे
|न्यूजीलैंड बनाम अफगानिस्तान
|चेन्नई
|8 फरवरी
|दोपहर 3 बजे
|इंग्लैंड बनाम नेपाल
|मुंबई
|8 फरवरी
|शाम 7 बजे
|श्रीलंका बनाम आयरलैंड
|प्रेमदासा, कोलंबो
|9 फरवरी
|सुबह 11 बजे
|बांग्लादेश बनाम इटली
|कोलकाता
|9 फरवरी
|दोपहर 3 बजे
|जिंबाबे बनाम ओमान
|SSC, कोलंबो
|9 फरवरी
|शाम 7 बजे
|सॉउथ अफ्रीका बनाम कनाडा
|अहमदाबाद
|10 फरवरी
|सुबह 11 बजे
|नीदरलैंड बनाम नामीबिया
|दिल्ली
|10 फरवरी
|दोपहर 3 बजे
|न्यूजीलैंड बनाम संयुक्त अरब अमीरात
|चेन्नई
|10 फरवरी
|शाम 7 बजे
|पाकिस्तान बनाम अमेरिका
|SSC, कोलंबो
|11 फरवरी
|सुबह 11 बजे
|साउथ अफ्रीका बनाम अफगानिस्तान
|अहमदाबाद
|11 फरवरी
|दोपहर 3 बजे
|आस्ट्रेलिया बनाम आयरलैंड
|प्रेमदासा, कोलंबो
|11 फरवरी
|शाम 7 बजे
|इंग्लैंड बनाम वेस्टइंडीज
|मुंबई
|12 फरवरी
|सुबह 11 बजे
|श्रीलंका बनाम ओमान
|कैंडी, श्रीलंका
|12 फरवरी
|दोपहर 3 बजे
|नेपाल बनाम इटली
|मुंबई
|12 फरवरी
|शाम 7 बजे
|भारत बनाम नामीबिया
|दिल्ली
|13 फरवरी
|सुबह 11 बजे
|आस्ट्रेलिया बनाम जिंबाबे
|प्रेमसादा, कोलंबो
|13 फरवरी
|दोपहर 3 बजे
|कनाडा बनाम संयुक्त अरब अमीरात
|दिल्ली
|13 फरवरी
|शाम 7 बजे
|अमेरिका बनाम नीदरलैंड
|चेन्नई
|14 फरवरी
|सुबह 11 बजे
|आयरलैंड बनाम ओमान
|SSC, कोलंबो
|14 फरवरी
|दोपहर 3 बजे
|इंग्लैंड बनाम बांग्लादेश
|कोलकाता
|14 फरवरी
|शाम 7 बजे
|न्यूजीलैंड बनाम साउथ अफ्रीका
|अहमदाबाद
|15 फरवरी
|सुबह 11 बजे
|वेस्ट इंडीज बनाम नेपाल
|मुंबई
|15 फरवरी
|दोपहर 3 बजे
|अमेरिका बनाम नामीबिया
|चेन्नई
|15 फरवरी
|शाम 7 बजे
|भारत बनाम पाकिस्तान
|प्रेमसादा, कोलंबो
|16 फरवरी
|सुबह 11 बजे
|अफगानिस्तान बनाम संयुक्त अरब अमीरात
|दिल्ली
|16 फरवरी
|दोपहर 3 बजे
|इंग्लैंड बनाम इटली
|कोलकाता
|16 फरवरी
|शाम 7 बजे
|आस्ट्रेलिया बनाम श्रीलंका
|कैंडी
|17 फरवरी
|सुबह 11 बजे
|न्यूजीलैंड बनाम कनाडा
|चेन्नई
|17 फरवरी
|दोपहर 3 बजे
|आयरलैंड बनाम जिम्बाबे
|कैंडी
|17 फरवरी
|शाम 7 बजे
|बांग्लादेश बनाम नेपाल
|मुंबई
|18 फरवरी
|सुबह 11 बजे
|साउथ अफ्रीका बनाम संयुक्त अरब अमीरात
|दिल्ली
|18 फरवरी
|दोपहर 3 बजे
|पाकिस्तान बनाम नामीबिया
|SSC, कोलंबो
|18 फरवरी
|शाम 7 बजे
|भारत बनाम नीदरलैंड
|अहमदाबाद
|19 फरवरी
|सुबह 11 बजे
|वेस्टइंडीज बनाम इटली
|कोलकाता
|19 फरवरी
|दोपहर 3 बजे
|श्रीलंका बनाम जिम्बाबे
|प्रेमसादा, कोलंबो
|19 फरवरी
|शाम 7 बजे
|अफगानिस्ताम बनाम कनाडा
|चेन्नई
|20 फरवरी
|शाम 7 बजे
|आस्ट्रेलिया बनाम ओमान
|कैंडी
|21 फरवरी
|शाम 7 बजे
|Y2 बनाम Y3
|प्रेमदासा, कोलंबो
|22 फरवरी
|दोपहर 3 बजे
|Y1 बनाम Y4
|कैंडी
|22 फरवरी
|शाम 7 बजे
|X1 बनाम X4
|अहमदाबाद
|23 फरवरी
|शाम 7 बजे
|X2 बनाम X3
|मुंबई
|24 फरवरी
|शाम 7 बजे
|Y1 बनाम Y3
|कैंडी
|25 फरवरी
|शाम 7 बजे
|Y2 बनाम Y4
|प्रेमदासा, कोलंबो
|26 फरवरी
|दोपहर 3 बजे
|X3 बनाम X4
|अहमदाबाद
|26 फरवरी
|शाम 7 बजे
|X1 बनाम X2
|चेन्नई
|27 फरवरी
|शाम 7 बजे
|Y1 बनाम Y2
|प्रेमदासा, कोलंबो
|28 फरवरी
|शाम 7 बजे
|Y3 बनाम Y4
|कैंडी
|1 मार्च
|दोपहर 3 बजे
|X2 बनाम X4
|दिल्ली
|1 मार्च
|शाम 7 बजे
|X1 बनाम X3
|कोलकाता
|4 मार्च
|शाम 7 बजे
|सेमी फाइनल 1
|कोलकाता या कोलंबो
|5 मार्च
|शाम 7 बजे
|सेमीफाइनल 2
|मुंबई
|8 मार्च रविवार
|शाम 7 बजे
|फाइनल
|अहमदाबाद या कोलकाता
अब तक टी20 वर्ल्ड कप के नौ एडिशन खेले जा चुके हैं. इनमें भारत, इंग्लैंड और वेस्टइंडीज ने दो-दो बार यह ख़िताब जीता है, जबकि ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान और श्रीलंका ने एक-एक बार ट्रॉफी अपने नाम की है. फिलहाल इस फ़ॉर्मेट में भारत मौजूदा विश्व चैंपियन है. बारबाडोस में हुई 2024 की फाइनल भिड़ंत में टीम इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका को 7 रन से हराकर 17 साल बाद खिताब जीता. इस जीत की सबसे खास बात यह रही कि भारत ने टूर्नामेंट में अपने सभी मैच जीते, यानी टीम पूरे अभियान में अजेय रही.