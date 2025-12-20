India T20 World Cup 2026 Squad: T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारटीय टीम हुआ ऐलान, रिंकू सिंह की वापसी, गिल बाहर, ईशान किशन को मिला मौका

India T20 WC 2026 Team News: T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है. चीफ सिलेक्टर अजित अगरकर और कप्तान सूर्यकुमार यादव की मौजूदगी में हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान 15 सदस्यीय स्कॉड की घोषणा की गई. घोषित टीम में कप्तानी की जिम्मेदारी सूर्यकुमार यादव को सौंपी गई है और अक्षर पटेल को उपकप्तान बनाया गया है.

वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय टीम के चयन में सिलेक्टर कमेटी ने कड़े फैसले लिए हैं. शुभमन गिल को टीम से बाहर कर दिया गया है, जबकि अक्षर पटेल को उपकप्तान बनाया गया है. ईशान किशन और रिंकू सिंह की टीम में वापसी हुई है.

गिल को हाल ही में इंग्लैंड में शानदार टेस्ट सीरीज़ के बाद टी20 टीम में शामिल किया गया था और उन्होंने संजू सैमसन की जगह ली थी, लेकिन एशिया कप से ओपनिंग करते हुए उनका प्रदर्शन औसत रहा और 15 पारियों में वह एक भी अर्धशतक नहीं लगा सके. यही वजह मानी जा रही है कि चयनकर्ताओं ने उन पर भरोसा नहीं जताया.

यहां स्कॉड में शामिल सभी खिलाड़ियों की लिस्ट चेक कर सकते हैं

Team India T20 WC 2026 Squad: फिर से T20 वर्ल्ड कप जीतने उतरेगी टीम इंडिया?

सूर्यकुमार यादव (कप्तान)

अभिषेक शर्मा

संजू सैमसन (विकेटकीपर)

तिलक वर्मा

हार्दिक पांड्या

शिवम दुबे

अक्षर पटेल (उपकप्तान)

रिंकू सिंह

जसप्रीत बुमराह

हर्षित राणा

अर्शदीप सिंह

कुलदीप यादव

वरुण चक्रवर्ती

वॉशिंगटन सुंदर

ईशान किशन (विकेटकीपर)

टूर्नामेंट की शुरुआत 7 फरवरी से होगी, जबकि इसका 10वां संस्करण 8 मार्च तक खेला जाएगा.

टीम चयन को लेकर रिंकू सिंह और वॉशिंगटन सुंदर के बीच संतुलन भी चर्चा का विषय है. टूर्नामेंट उपमहाद्वीप की परिस्थितियों में खेला जाएगा, ऐसे में अगर फिनिशर के तौर पर हार्दिक पांड्या और जितेश शर्मा पर भरोसा रहता है, तो टीम मैनेजमेंट बहु-आयामी खिलाड़ी वॉशिंगटन सुंदर को तरजीह दे सकता है.