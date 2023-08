World Cup Cricket 2023: विश्व कप क्रिकेट इतिहास के पहले मैच में भारत को मिली थी करारी हार, कौन खिलाड़ी बना हीरो तो कौन जीरो

First World Cup Cricket Win: 7 जून 1975 को खेले गए वर्ल्‍ड कप के पहले मैच में पहले बल्‍लेबाजी करते हुए इंग्‍लैंड की टीम ने 4 विकेट खोकर 334 रन बनाए थे. यह मैच इंग्‍लैंड ने 202 रनों से जीत लिया.

World Cup Cricket: 7 जून 1975 को वर्ल्‍ड कप क्रिकेट इतिहास की शुरूआत भारत और इंग्‍लैंड के बीच लंदन के लार्ड्स क्रिकेट ग्राउंड से हुई. (Twitter)

World Cup Cricket First Match: वह साल 1971 था, जब पहली बार एक दिवसीय क्रिकेट यानी वनडे क्रिकेट खेला गया. इसयके पहले क्रिकेट का एक ही फॉर्मेट टेस्‍ट मैच होता था, जिसे देखकर दर्शक उबने लगे थे. ऐसे में 1971 में ऑस्‍ट्रेलिया और इंग्‍लैंड के बीच खेले गए वनडे ने दर्शकों को नया फ्लेवर दिया. वन डे क्रिकेट की लोकप्रियता बढ़ी तो साल 1975 में पहले वर्ल्‍ड कप क्रिकेट का आयोजन इंग्‍लैंड में कराया गया. 7 जून 1975 को वर्ल्‍ड कप क्रिकेट इतिहास की शुरूआत भारत और इंग्‍लैंड के बीच लंदन के लार्ड्स क्रिकेट ग्राउंड से हुई. यह मैच भारत बुरी तरह से हार गया, लेकिन यह भारत के आलटाइम बेस्‍ट बल्‍लेबाजों में शामिल सुनील गावस्‍कर की बल्‍लेबाजी के लिए भी याद किया जाता है. मैच का क्‍या रहा हाल 1975 में जब वर्ल्‍ड कप क्रिकेट शुरू हुआ तो वनडे मैच 60-60 ओवरों का होता था. यानी एक दिन में 120 ओवर का खेल होता था, जिसके लिए मैच सुबह जल्‍दी शुरू हो जाता था. 7 जून 1975 को खेले गए वर्ल्‍ड कप के पहले मैच में पहले बल्‍लेबाजी करते हुए इंग्‍लैंड की टीम ने 4 विकेट खोकर 334 रन बनाए थे. इंग्‍लैंड की ओर से डेनिस एमिस ने 137 रनों (147 गेंद) की पाी खेली तो भारत की ओर से सैयद आबिद अली ने 58 रन देकर 2 विकेट (12 ओवर में) हासिल किए. वहीं भारत की ओर से गुंडप्पा विश्वनाथ ने 37 रनों (59 गेंद) की पारी खेली तो पीटर लीवर ने 16 रन देकर 1 विकेट (10 ओवर) लिया. भारत ने 60 ओवरों से सिर्फ 132 रन बनाए. यह मैच इंग्‍लैंड ने 202 रनों से जीत लिया. मैन ऑफ द मैच का खिताब डेनिस एमिस (इंग्लैंड) को मिला. गावस्‍कर की अनोखी बल्‍लेबाजी विश्‍व कप क्रिकेट का पहला मैच भारत के महान बल्‍लेबाज सुनील गावस्‍कर की बल्‍लेबाजी के लिए भी याद किया जाता है. सुनील गावस्कर ने इस मैच में पूरे 60 ओवरों तक बैटिंग की और नॉटआउट रहे. उन्‍होंने इस मैच में 174 गेंदों में नॉट आउट रहते हुए महज 36 रन बनाए थे. बहुत से लोगों को लगा कि वह खेल की प्रैक्टिस करने मैदान पर उतरे हैं. हालांकि उस दौरान यह भी चर्चा रही कि गावस्‍कर क्रिकेट के इस फॉर्मेट का विरोध करने के लिए ऐसा कर रहे थे. कितनी टीमों ने लिया था भाग साल 1975 में पहला विश्व कप क्रिकेट 7 जून से 21 जुलाई तक खेल गया. इस प्रतियोगिता में 8 टीमों ने हिस्सा लिया था. 8 टीमों को चार-चार के दो ग्रुप में रखा गया था. हर ग्रुप की शीर्ष दो टीमों को सीधे सेमी फाइनल में एंट्री मिली. पहले ग्रुप में इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, भारत और ईस्ट अफ्रीका की टीमें थीं.दूसरे ग्रुप में वेस्टइंडीज, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान और श्रीलंका थे. क्‍या था फाइनल रिजल्‍ट 21 जून को फाइनल मैच लार्ड्स के मैदान पर खेला गया. यह मैच वेस्टइंडीज और ऑस्‍ट्रेलिया के बीच हुआ. वेस्‍टइंडीज ने पहले बल्‍लेबाजी करते हुए 60 ओवरों में 8 विकेट पर 291 रन बनाए. क्लाइव लॉयड ने 102 रनों की पारी खेली. गैरी गिल्मर ने 48 रन देकर 5 विकेट लिए. जवाब में, ऑस्‍ट्रेलिया ने 58.4 ओवरों में सभी विकेट खो दिए और 274 रन बनाए. इयान चैपल ने 62 रप बनाए तो कीथ बोयस ने 50 रन देकर 4 विकेट लिए. मैच का बेस्‍ट खिलाड़ी क्लाइव लॉयड को चुना गयश. उन्‍होंने ही पहली वर्ल्‍ड कप ट्रॉफी उठाई.