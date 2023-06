Amazon Cash Load: 2000 रुपये का नोट बदलने के लिए हैं परेशान, ‘अमेजन कैशलोड’ ने किया काम आसान, चेक डिटेल

Amazon Pay Cash Load Option at Door Step : रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से पिछले महीने 2000 रुपये के नोटों को चलन से बाहर करने वाले फैसले के कारण अपने पास रखी करेंसी को बदलने के लिए काफी परेशान हैं तो ये खबर आपके काम की है. दरअसल अमेजन ने लोगों की सहूलियत के लिए एक खास तरह का विकल्प उपलब्ध कराया है. इस विकल्प के तहत के 2000 रुपये के नोटों को घर बैठे ऑनलाइन माध्यम से बदला जा सकेगा. कंपनी ने ऐसे करेंसीधारकों की सुविधा के लिए 'अमेजन पे डोरस्टेप कैशलोड' ऑप्शन (Amazon Pay Doorstep Cash Load Option) पेश किया है. इस विकल्प के तहत हर महीने 50,000 रुपये तक बदलवा सकते हैं. 'अमेजन पे कैशलोड' का फायदा उठाने के लिए नीचे स्टेप्स देख सकते हैं. Amazon Cash Load का ऐसे कर सकेंगे इस्तेमाल घर बैठे Amazon Cashload विकल्प का इस्तेमाल करने के लिए ऐप यूजर को अपना KYC कंप्लीट करवाना होगा. अगर आप पहले ही KYC करा चुके हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है और जिन लोगों का Amazon ऐप पर KYC कंप्लीट नहीं है वे सबसे पहले इसे करा लें. अब अमेजन से आपको अपने जरूरत की उन चीजों का आर्डर करना होगा जिसपर आपको कैश लोड का ऑप्शन नजर आ रहा है. इस ई-कॉमर्स से चुनिंदा सामान आर्डर के लिए कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन को सेलेक्ट करें. जब आपके घर पर अमेजन की तरफ से डिलीवरी एजेंट सामान देने आएगा तो उसे बताएं कि आप अपने Amazon Pay बैलेंस में पैसे डिपॉजिट करना चाहते हैं. एजेंट को 2000 रुपये का नोट थमाएं. डिलीवरी एजेंट थोड़ी बहुत जरूरी जांच पड़ताल करने के बाद आपके अमेजॉन पे अकाउंट में बैलेंस ट्रांसफर कर देगा. याद रहे इस वक्त आपको किसी प्रकार के बैंक डिटल देने की जरूरत नहीं है. प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद अब आप अपने फोन में ऐप ओपन करके Amazon Pay बैलेंस चेक कर सकते हैं. 19 मई को 2000 रुपये के नोटों को बंद करने का हुआ था एलान रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 19 मई 2023 को एक सर्कुलर के जरिए 2000 रुपये के नोटों का चलन बंद करने का एलान किया. इस सर्कुलर के तहत नोटों को 30 सितंबर तक बैंक में वापस किया जा सकता है. हालांकि उसके बाद भी यह नोट लीगल टेंडर में बने रहेंगे. देश के सेंट्रल बैंक ने 'स्वच्छ नोट नीति' यानी क्लिन नोट पॉलिसी के तौर पर 2000 रुपये के नोटों को चलन से वापस लेने का फैसला लिया. इस पॉलिसी के तहत बैंक का मकसद लोगों को सिर्फ अच्छी क्वालिटी वाले करेंसी नोट और सिक्के देना है और बाकी रद्दी नोटों को प्रचलन से बाहर कर दिया जाता है. (Article: Priya Pathak)