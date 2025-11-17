एटोवियो पेबल: अब जहाँ चाहें पहन कर घूमें यह स्टाइलिश पोर्टेबल एयर प्यूरीफायर!

आज के समय में प्रदूषण (pollution) हमारे जीवन का एक बड़ा हिस्सा बन गया है. शहरों की धूल, धुआं और PM2.5 जैसी हानिकारक कण हवा में हर रोज़ हमारे स्वास्थ्य पर असर डालती हैं. ऐसे में मास्क पहनना, खासकर N95 मास्क, एक आम उपाय बन चुका है. यह न केवल हानिकारक प्रदूषकों को फ़िल्टर करता है, बल्कि श्वसन संबंधी समस्याओं से भी बचाव करता है और एलर्जेंस तथा अन्य जलन पैदा करने वाले तत्वों से सुरक्षा प्रदान करता है.

लेकिन अगर आप भीड़ में अलग दिखना चाहते हैं और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए टेक्नोलॉजी का स्मार्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो एटोवियो पेबल (Atovio Pebble) आपके लिए एक नया विकल्प हो सकता है. यह केवल एक साधारण मास्क नहीं, बल्कि एक स्टाइलिश, पहनने योग्य एयर प्यूरीफायर है.

एटोवियो पेबल का दावा है कि यह आपकी सांस लेने की जगह से मिनटों में 90% तक हानिकारक प्रदूषकों को हटाने में सक्षम है. यह PM2.5, धूल, धुआं और एलर्जेंस जैसी हानिकारक कणों को फ़िल्टर करता है, जिससे आप न केवल साफ हवा में सांस ले सकते हैं, बल्कि अपनी जीवनशैली में भी एक नया फैशन स्टेटमेंट जोड़ सकते हैं.

एटोवियो पेबल, IIT कानपुर (IIT Kanpur) और IIM इंदौर के पूर्व छात्रों द्वारा तैयार किया गया एक यूनीक गैजेट है. इसे राष्ट्रीय एयरोसोल सुविधा (NAF), IIT कानपुर में बड़े पैमाने पर परीक्षण के बाद ही लॉन्च किया गया.

इस गैजेट की डिज़ाइन भी काफी अनूठी है और यह एडवांस्ड अनायन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है. एक बार सक्रिय होने के बाद, यह हज़ारों अनायंस छोड़ता है, जो हानिकारक प्रदूषकों और टॉक्सिन्स को तत्काल न्यूट्रलाइज़ कर देते हैं.

एटोवियो पेबल: आपकी अपनी पोर्टेबल एयर प्यूरीफायर

एटोवियो पेबल लगभग 35 क्यूबिक फीट तक हवा साफ कर सकता है, इसलिए यह पर्सनल इस्तेमाल के लिए एकदम सही है फिर चाहे आप सड़क पर यात्रा कर रहे हों, ऑफिस में हों या कहीं बाहर ही क्यों ना हों. इसमें दो मोड हैं- नॉर्मल और टर्बो. टर्बो मोड तब इस्तेमाल करें जब AQI 200 से ज्यादा हो. बस तीन घंटे चार्ज करने पर यह आपको लगभग 48 घंटे तक साफ हवा देने में मदद करेगा.

स्टाइलिश और पर्सनल: एटोवियो पेबल

एटोवियो पेबल मूनलाइट ब्लैक, ब्लश पिंक, स्काई ब्लू और क्लाउड व्हाइट जैसे खूबसूरत रंगों में उपलब्ध है. यह रिचार्जेबल बैटरी, नेक लैनयार्ड और USB-A से USB-C केबल के साथ आता है. इसका रख-रखाव भी बहुत आसान है इसलिए आपको महंगे फ़िल्टर बदलने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी. आप इसे प्रीमियम स्ट्रैप्स और मेटल चेन के साथ भी पेयर कर सकते हैं, जिससे यह और भी पर्सनल और स्टाइलिश लगे.

अनुमानित बाजार मूल्य: ₹3,499

Note: This content has been translated using AI. It has also been reviewed by FE Editors for accuracy.

To read this article in English, click here.