फोटोग्राफी के लिए बेस्ट स्मार्टफोन की है तलाश, चेक करें 200MP कैमरा वाले शानदार फोन की लिस्ट

Best 200MP camera phones in 2023: स्मार्टफोन इंडस्ट्री पिछले कुछ समय से स्टेबल है. साल 2023 में लॉन्च किए गए अधिकतर फोन अपने पिछले फोन के अपडेटेड वर्जन हैं. लेकिन कुछ मैन्युफैक्चरर मोबाइल के कैमरे में लगातार सुधार करते जा रहे हैं. अगर आप एक ऐसे फोन की तलाश में हैं जो शानदार तस्वीरें ले सके तो नीचे बताए गए फोन आपके लिए हैं. Realme 11 Pro+ हाल ही में लॉन्च किया गया रियलमी 11 प्रो प्लस 200 एमपी कैमरा वाला पहला फोन नहीं है. लेकिन फिलहाल बाजार में इस हाई क्वालिटी के साथ बिकने वाला सबसे सस्ता फोन है. मीडियाटेक डायमेंसिटी 7050 चिपसेट द्वारा संचालित, फोन 6.67-इंच 120Hz कर्व्ड AMOLED स्क्रीन के साथ आता है. हालांकि यह लंबे समय में कैसा प्रदर्शन करेगा इसे देखना अभी बाकी है. अगर आप एक ऐसे फोन की तलाश कर रहे हैं जो कैमरे और लुक के मामले में सेगमेंट के अन्य फोन को टक्कर दे, तो रियलमी 11 प्रो प्लस अपने वीगन लेदर बैक के साथ आपका सबसे अच्छा दांव हो सकता है. फोन का बेस वेरिएंट, जो 256GB स्टोरेज और 8GB रैम के साथ आता है, फ्लिपकार्ट से बिना बैंक ऑफर के 27,999 रुपये में खरीदा जा सकता है. Realme Note Pro+ इस साल की शुरुआत में लॉन्च किया गया Redmi Note 12 Pro Plus सीरीज का अब तक का सबसे महंगा डिवाइस है. MediaTek Dimensity 1080 प्रोसेसर के साथ फोन का बेस वेरिएंट 256GB इंटरनल स्टोरेज और 8GB रैम के साथ आता है. कैमरे की बात करें तो Redmi Note 12 Pro Plus में 200MP का प्राइमरी सेंसर OIS के साथ 8MP का अल्ट्रावाइड लेंस और दूसरा 2MP का मैक्रो सेंसर है. 200MP सेंसर कम रौशनी में भी शानदार तस्वीरें ले सकता है. Xiaomi ने एंड्रॉइड 12 पर आधारित MIUI 13 के साथ फोन को शिप करने का फैसला किया. इसे दो एंड्रॉइड अपडेट मिलना तय है. इसकी शुरुआत 29,999 रुपये से होती है. Also Read: Phone launch: इस महीने लॉन्च होंगे ये 5 शानदार स्मार्टफोन, अभी से कर लें तैयारी, Nothing, Samsung समेत ये हैं लिस्ट में शामिल Motorola Edge 30 Ultra मोटोरोला ने एज 30 अल्ट्रा को पिछले साल सितंबर में लॉन्च किया था. यह 200MP कैमरा सेंसर पैक करने वाला दुनिया का पहला फोन है। फ्लैगशिप डिवाइस स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 चिपसेट द्वारा संचालित है और बॉक्स से बाहर स्टॉक एंड्रॉइड 12 पर चलता है. इसमें आपको 50MP अल्ट्रावाइड सेंसर और 12MP टेलीफोटो लेंस द्वारा समर्थित 200MP Samsung HP1 सेंसर मिलता है. जो लोग नियर-स्टॉक एंड्रॉइड और 200MP कैमरे वाले फोन की तलाश कर रहे हैं, वे एज 30 अल्ट्रा पर विचार कर सकते हैं. 8GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ आने वाला बेस वेरिएंट फ्लिपकार्ट पर बिना किसी ऑफर के 44,999 रुपये में उपलब्ध है. Also Read: iQOO Neo 7 Pro स्मार्टफोन 4 जुलाई को होगा लॉन्च, 120W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, दमदार प्रोसेसर समेत मिलेंगे ढेरों खास फीचर्स Samsung Galaxy S23 Ultra सैमसंग का लेटेस्ट फ्लैगशिप फोन गैलेक्सी एस23 अल्ट्रा (समीक्षा) निश्चित रूप से इस समय उपलब्ध सबसे अच्छे और सबसे पावरफुल एंड्रॉइड फोन में से एक है. यह एक क्वाड कैमरा सेटअप पैक करता है, जिसमें प्राइमरी कैमरा कंपनी के हाल ही में घोषित 200MP ISOCELL HP2 सेंसर को स्पोर्ट करता है. सैमसंग 4 साल के Android अपडेट और 5 साल के सिक्योरिटी अपडेट देने का वादा करता है, जो Google की पेशकश से कहीं अधिक है. अगर कीमत की चिंता नहीं है, तो सैमसंग गैलेक्सी एस23 अल्ट्रा फोटोग्राफी के लिए सबसे अच्छा स्मार्टफोन है. इसकी शुरुआत 1,24,999 रुपये से होती है.