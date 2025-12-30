Digital Fraud: फर्जी चालान के जाल में फंसा शख्स, बैंक खाते से साफ हुए 6 लाख रूपए

डिजिटल धोखाधड़ी के मामले इधर लगातार सामने आ रहे हैं. हाल ही हुई एक ऐसी घटना में एक व्यक्ति को लगभग 6 लाख रुपये का नुकसान उठाना पड़ा. यह व्यक्ति अपने वाहन पर कथित ट्रैफिक चालान को लेकर आए एक एसएमएस के झांसे में आ गया. इसके बाद साइबर ठगों ने उसके खाते से करीब 6,900 यूरो यानी लगभग 6 लाख रुपये निकल लिए. इस मामले में साइबर क्राइम (Cyber Crime) पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. यह घटना एक बार फिर इस बात पर जोर देती है कि वाहन मालिकों को निशाना बनाकर फर्जी चालान संदेशों के जरिए साइबर ठगी का खतरा तेजी से बढ़ रहा है.

तेलंगाना टुडे में पहली बार रिपोर्ट हुए इस मामले ने दिखाया है कि साइबर ठग किस तरह नए-नए तरीकों से लोगों की मेहनत की कमाई ठग रहे हैं.

Advertisment

Also Read: विराट-रोहित की विजय हजारे ट्रॉफी में वापसी: क्या आप जानते हैं उन्हें एक मैच के लिए कितने पैसे मिलते हैं?

घोटाला कैसे हुआ

यह घोटाला तब सामने आया जब पीड़ित को एक टेक्स्ट मैसेज मिला, जिसमें उसके वाहन पर ट्रैफिक नियम उल्लंघन का जुर्माना लगने का दावा किया गया था और साथ ही भुगतान के लिए एक लिंक दिया गया था. मैसेज को सही मानकर उसने उस लिंक पर क्लिक किया. यह लिंक उसे एक फर्जी वेबपेज पर ले गया, जो देखने में बिल्कुल आधिकारिक चालान भुगतान पोर्टल जैसा था. जैसे ही उसने भुगतान से जुड़ी जानकारी दर्ज करने की कोशिश की, जालसाजों ने उसके मोबाइल फोन और बैंकिंग जानकारी तक रिमोट एक्सेस हासिल कर लिया. इसके बाद उन्होंने बिना अनुमति उसके खाते से कई ट्रांजैक्शन कर डाले.