Android 17 launch: जानिए अपेक्षित लॉन्च डेट, सपोर्टेड डिवाइस, नए फीचर्स, अपडेट्स और भी बहुत कुछ

Android 17 Preview: एंड्रॉइड 16 को अधिकांश स्मार्टफोन वेंडर्स और पिक्सल डिवाइस फॅमिली में सफलतापूर्वक रिलीज़ करने के बाद, गूगल अब अपने मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के अगले मेजर वर्ज़न, एंड्रॉइड 17 को लाने की तैयारी कर रहा है. इस अपडेट को इंटरनली 'सिनामन बन' (Cinnamon Bun) कहा जाता है और इसके 2026 के मध्य में लॉन्च होने की उम्मीद है. यह अपडेट डिज़ाइन, प्राइवेसी और डेस्कटॉप फ़ंक्शनालिटी में बड़े बदलाव लाने का वादा करता है. इसका उद्देश्य यूज़र्स के लिए और अधिक व्यक्तिगत और सुरक्षित अनुभव प्रदान करना है.
अगर आप एंड्रॉइड 17 के लॉन्च के बारे में हर जानकारी जानना चाहते हैं, तो यहाँ एक पूरी विवरणिका है, जिसमें इसकी उम्मीद की जाने वाली रिलीज़ शेड्यूल, सपोर्टेड डिवाइस और एंड्रॉइड 17 में आने वाले टॉप नए फीचर्स शामिल हैं.
एंड्रॉइड 17: अपेक्षित लॉन्च डेट और टाइमलाइन
पिछले साल लांच किये गए अपने एंड्रॉइड 16 की तरह, गूगल इस साल एंड्रॉइड 17 को भी हमेशा की तरह समय पर लॉन्च करने वाला है.
डेवलपर प्रीव्यू: नए OS की पहली झलक लेट 2025 में देखने को मिल सकती है. यह प्रारंभिक बिल्ड मुख्य रूप से ऐप डेवलपर्स के लिए है.
बीटा बिल्ड्स: सार्वजनिक बीटा वर्ज़न की शुरुआत 2026 में होने की उम्मीद है.
स्टेबल रिलीज़: एंड्रॉइड 17 का फाइनल स्टेबल वर्ज़न जून 2026 में लॉन्च होने की संभावना है. यह सबसे पहले गूगल के प्रमुख पिक्सल डिवाइस पर उपलब्ध हो सकता है.
एंड्रॉइड 17: सपोर्टेड डिवाइस और कम्पैटिबिलिटी
हालाँकि गूगल ने आधिकारिक लिस्ट जारी नहीं की है, लेकिन कम्पैटिबिलिटी स्टैंडर्ड एंड्रॉइड अपडेट पॉलिसीज़ के अनुसार होगी, जिसमें नए डिवाइस को प्राथमिकता दी जाएगी.
गूगल पिक्सल: जो पिक्सल फोन पिछले करीब तीन साल में आए हैं, उन्हें यह अपडेट मिलने की अच्छी संभावना है. इसमें Pixel 8, Pixel 8 Pro, और आने वाली Pixel 9 और Pixel 10 शामिल हैं. ध्यान दें कि गूगल ने Pixel 8 सीरीज़ से अब तक के लिए हर फोन को 7 साल तक OS अपडेट देने का वादा किया है.
अन्य निर्माता: बड़े OEMs जैसे सैमसंग, वनप्लस, शाओमी, और विवो अपने-अपने सॉफ्टवेयर अपडेट साइकिल के अनुसार यह अपडेट प्राप्त करेंगे. लेट 2025 और 2026 के फ्लैगशिप डिवाइस पिक्सल लॉन्च के बाद सबसे पहले अपडेट पाने वालों में शामिल होंगे.
एंड्रॉइड 17: नए फीचर्स और अपडेट्स
रीवैंप्ड डेस्कटॉप मोड
एंड्रॉइड 17 में एक पूरा नया डेस्कटॉप मोड आने की उम्मीद है, जो यूज़र्स को अपने फोन को बाहरी डिस्प्ले जैसे मॉनिटर या लैपटॉप से कनेक्ट करके पूरे PC जैसे वातावरण में काम करने की सुविधा देगा. इसमें डेडिकेटेड टास्कबार, ऐप ट्रे, मल्टी-विंडो सपोर्ट और माउस/कीबोर्ड के लिए मजबूत इंटीग्रेशन शामिल होने की संभावना है. यह फीचर सीधे सैमसंग के DeX फीचर को टक्कर देगा.
बेहतर प्राइवेसी और सुरक्षा
नए OS में यूज़र्स सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए ऐप्स के कामकाज पर ज़्यादा कड़े नियम लागू किए जाने की संभावना है:
कड़े ऐप परमिशन्स: अब बैकग्राउंड में चल रहे ऐप्स पर ज्यादा पाबंदी होगी और यूज़र्स तय कर पाएंगे कि कोई ऐप कौन सा डेटा देख या इस्तेमाल कर सकता है.
नेटवर्क एक्टिविटी अलर्ट्स: अगर कोई ऐप बिना आपकी अनुमति के आपके नेटवर्क को स्कैन करे या फालतू डेटा इकट्ठा करने की कोशिश करे, तो सिस्टम आपको अलर्ट देगा.
एडवांस्ड थ्रेट डिटेक्शन: फोन में नए टूल्स होंगे जो मैलवेयर और सिक्योरिटी खतरे जल्दी और आसानी से पहचान सकेंगे.
डिज़ाइन और पर्सनलाइजेशन
डायनामिक थीमिंग: एंड्रॉइड 17 में वॉलपेपर के आधार पर थीमिंग का नया अपडेट आ सकता है, जिसमें रिच कलर पैलेट्स और ज़्यादा डायनामिक आइकॉन डिजाइन होंगे.
रीवैंप्ड यूज़ेबिलिटी: नोटिफिकेशन शेड को अपडेट किया जाएगा ताकि यूज़र्स जल्दी और आसानी से इंटरैक्ट कर सकें, साथ ही ज़्यादा इंटरैक्टिव विजेट्स भी मिलेंगे.
फ्लेक्सिबल कीबोर्ड: खबर है कि डिफ़ॉल्ट कीबोर्ड में ऐसे अपडेट आ सकते हैं, जिससे यूज़र्स इसे रिसाइज या ज़ूम कर सकेंगे, जिससे एक्सेसिबिलिटी और कस्टमाइजेशन दोनों बेहतर होंगे.
AI और परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन
एंड्रॉइड 17 में नए AI फीचर्स शामिल होने की संभावना है, जो सिस्टम की कार्यक्षमता को और बेहतर बनाएंगे. डेवलपर्स को मजबूत APIs और तेज़ OTA अपडेट्स मिलेंगे, जबकि यूज़र्स को स्मार्ट रिसोर्स मैनेजमेंट और बेहतर बैटरी लाइफ का फायदा मिलेगा.
Note: This content has been translated using AI. It has also been reviewed by FE Editors for accuracy.
To read this article in English, click here.