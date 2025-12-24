भारत में गूगल की 'इमरजेंसी लोकेशन सर्विस' (ELS) शुरू, 112 डायल करते ही पुलिस को तुरंत मिलेगी सटीक लोकेशन

भारत में एंड्राइड यूजर्स के लिए एक बड़ा और लाइफ -सेविंग फीचर अपडेट आया है. इमरजेंसी रिस्पांस टाइम्स को काफी कम करने के उद्देश्य से, गूगल ने पूरे भारत में एंड्राइड यूजर्स के लिए अपनी 'इमरजेंसी लोकेशन सर्विस' (ELS) को सक्रिय कर दिया है. यह महत्वपूर्ण फीचर लोकल इमरजेंसी सर्विसेज को मुसीबत के समय कॉल करने वाले की बिलकुल सही लोकेशन का पता लगाने में मदद करता है, यहां तक कि उन क्षेत्रों में भी जहां पारंपरिक GPS सही से काम नहीं कर पाता.

जब कोई यूजर आपातकालीन नंबर (जैसे कि 112) डायल करता है, तो ELS अपने आप सक्रिय हो जाता है और डिवाइस की सबसे सटीक लोकेशन सीधे इमरजेंसी रेस्पॉन्डर्स को भेज देता है. सामान्य लोकेशन शेयरिंग के विपरीत, ELS को घर के अंदर और घनी आबादी वाले शहरी इलाकों में भी काम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है. यह सटीक स्थान बताने के लिए GPS, Wi-Fi, मोबाइल नेटवर्क और डिवाइस के सेंसर के तालमेल का उपयोग करता है.

Advertisment

Also Read: Instagram Reels Update: अब एल्गोरिदम नहीं, आपकी पसंद चलाएगी इंस्टाग्राम फीड!

भारत में एंड्रॉइड ELS कैसे काम करता है

आमतौर पर, इमरजेंसी सर्विस ऑपरेटर्स सेल टॉवर ट्राइएंगुलेशन पर भरोसा करते हैं, जिसमें कई किलोमीटर तक की गलती (मार्जिन ऑफ एरर) हो सकती है. गूगल की ELS तकनीक इसे घटाकर केवल कुछ मीटर तक सीमित कर देती है. महत्वपूर्ण बात यह है कि यह सेवा कोई ऐप नहीं है. यह एंड्राइड ऑपरेटिंग सिस्टम का एक इन-बिल्ट (पहले से मौजूद) फीचर है जो तब तक निष्क्रिय रहता है जब तक कि कोई आपातकालीन कॉल शुरू न की जाए.

प्राइवेसी सुनिश्चित करने के लिए, गूगल स्पष्ट करता है कि लोकेशन डेटा की गणना (calculate) सीधे आपके डिवाइस पर ही की जाती है और इसे बिना गूगल के सर्वर से गुजारे, सीधे इमरजेंसी एंडपॉइंट (आपातकालीन सेवा केंद्र) को भेज दिया जाता है.

Also Read: सावधान! क्या आपका हुनर AI के दौर में सुरक्षित है? जानिए 2025 के 'साइलेंट लेऑफ्स' का सच

अपने एंड्रॉइड डिवाइस पर ELS कैसे सक्रिय करें

अधिकांश आधुनिक एंड्रॉइड फोन (एंड्रॉइड 4.4 या उससे ऊपर) में यह सुविधा डिफ़ॉल्ट रूप से चालू रहती है, लेकिन यूज़र्स को अपनी सेटिंग्स को मैन्युअली जांचने की सलाह दी जाती है:

सेटिंग्स खोलें: अपने एंड्रॉइड स्मार्टफोन पर "Settings" मेनू पर जाएं.

Safety & Emergency पर जाएं: नीचे स्क्रॉल करें और "Safety & Emergency" पर टैप करें (कुछ डिवाइस में यह "Location" > "Advanced" के अंदर हो सकता है).

ELS को चालू करें: "Emergency Location Service" खोजें और सुनिश्चित करें कि बटन (Toggle) "On" पर है.

मेडिकल जानकारी भरें: इसी मेनू में अपनी "Medical Information" और "Emergency Contacts" (आपातकालीन संपर्क) भरने की सिफारिश की जाती है, जिसे फोन लॉक होने पर भी बचावकर्मी देख सकते हैं.

Also Read: Shark Tank India 5: शार्क टैंक इंडिया 5 में नई एंट्री, कौन हैं प्रथम मित्तल जो अब लगाएंगे स्टार्टअप्स पर दांव?

भारतीय यूज़र्स को ELS से होने वाले लाभ

112 एकीकरण (Integration): यह सर्विस भारत के इमरजेंसी नंबर 112 के साथ पूरी तरह मिलकर काम करती है.

कम बैटरी खपत: ELS केवल आपातकालीन कॉल के दौरान ही सक्रिय होता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि सामान्य उपयोग के दौरान फोन की बैटरी खत्म न हो.

इंटरनेट की ज़रूरत नहीं: आपकी लोकेशन Data SMS के ज़रिए या इंटरनेट के ज़रिए भेजी जा सकती है. इससे उन इलाकों में भी कंट्रोल रूम तक जानकारी पहुंचने की संभावना बढ़ जाती है जहां सिग्नल बहुत कमज़ोर होते हैं.

Also Read: नए साल का जश्न पहाड़ों के नाम: नैनीताल से कसौली तक, इन वादियों में बिताएं साल के आखिरी पल

साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि भले ही ELS एक बहुत शक्तिशाली टूल है, लेकिन यदि संभव हो तो यूजर्स को अपनी लोकेशन बोलकर (verbally) बताने के लिए भी तैयार रहना चाहिए. साथ ही, वे यह चेतावनी भी देते हैं कि ELS सही तरीके से काम करे, इसके लिए आपके फोन में गूगल प्ले सर्विसेज का लेटेस्ट वर्जन पर अपडेट होना ज़रूरी है.

ध्यान दें कि ELS फीचर Android 6.0 और उससे नए वर्जन पर चलने वाले डिवाइसेस के लिए उपलब्ध है. फिलहाल यह फीचर उत्तर प्रदेश राज्य में पूरी तरह एक्टिवेट कर दिया गया है और आने वाले दिनों में इसे अन्य राज्यों में भी लागू किया जाएगा.

Note: This content has been translated using AI. It has also been reviewed by FE Editors for accuracy.

To read this article in English, click here.