Google Online Courses: गूगल सर्टिफाइड कोर्स का क्या है फायदा? कैसे और कहां कर सकते हैं ज्वाइन?

Google करियर सर्टिफिकेट कोर्स अंग्रेजी भाषा में विश्व स्तर पर कोर्सेरा (coursera) प्लेटफार्म पर उपलब्ध हैं. डेटा एनालिटिक्स, डिजिटल मार्केटिंग और ई-कॉमर्स, आईटी सपोर्ट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या यूएक्स डिज़ाइन में अपने करियर को उड़ान देने के लिए इच्छुक उम्मीदवार शामिल हो सकते हैं.

Google करियर सर्टिफिकेट कोर्स में दाखिला लिए उम्मीदवारों के लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी उपलब्ध है. इसके लिए NASSCOM Foundation, Safeducate, TATA STRIVE और WiT-ACE जैसे इंडस्ट्री पार्टनर हैं.

Google Certified Courses Online | Grow with Google India: हम में से ज्यादातर इंटरनेट यूजर अपने सवालों का जवाब ढूंढने के लिए गूगल की मदद लेते है. कई बार गूगल से हमें अपने सवालों का जवाब सही मिलता है. गूगल का दायरा तेजी से बढ़ रहा है. इसके इस्तेमाल करने की मिसाल दें तो एक लंबी फेहरिस्त सामने होगी. उन्ही में से एक पता पूछने के लिए आज कल गूगल का खूब इस्तेमाल हो रहा है. उम्मीद है आप भी ऐसा आए दिन करते होंगे. लेकिन क्या आप जानते हैं गूगल का इस्तेमाल सिर्फ सर्च करने के लिए नहीं बल्कि पढ़ाई के लिए भी होती है? लोग अपने आईटी स्किल को बेहतर करने के लिए गूगल द्वारा तैयार किए गए कई सर्टिफाइड कोर्स की ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं. इस कोर्स में दाखिला लेने के लिए भागदौड़ करने की जरूरत भी नहीं है. घर बैठे मनमुताबिक कोर्स का चयन करके ऑनलाइन दाखिला और पढ़ाई दोनों पूरा की जा सकती है. आइए एक-एक करके जरूरी पहलुओं के बारे में जानते हैं. गूगल के इस फ्लेक्सिबल ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम को ज्वॉइन करके कोई भी इच्छुक शख्स अपने करियर में नए मुकाम हासिल कर सकता हैं. इन कोर्स की मदद से तेजी से ग्रोथ करने वाले फील्ड में अपनी करियर को अच्छी उड़ान देने का अवसर भी है. गूगल करियर सर्टिफिकेट की मदद से उम्मीदवार अब बिना किसी पूर्व एक्सपीरिएंस के तेजी से ग्रोथ करने वाले फील्ड में नए करियर की तैयारी कर सकते हैं. Google द्वारा डिज़ाइन किए गए करियर सर्टिफिकेट प्रोग्राम में उम्मीदवारों को प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जाती है. इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में शामिल होने वाले उम्मीदवारो को देश-दुनिया के टॉप कंपनियों से जुड़े लोगों से संपर्क बनाने का सहज अवसर मिलता है. गूगल करियर सर्टिफिकेट कोर्स में शामिल होने की योग्यता और मकसद इसमें उक्त फील्ड का पहले से एक्सपीरिएंस होना जरूरी नहीं है. मतलब ये कि कोई भी प्रोग्राम में शामिल हो सकता है.

गूगल करियर सर्टिफिकेट प्रोग्राम पूरा करने के लिए किसी कालेज, इस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी का चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है. मतलब ये कि यह प्रोफेशनल ट्रेनिंग घर से ही ऑनलाइन माध्यम से पूरी की जा सकती है.

गूगल द्वारा तैयार की गई करियर सर्टिफिकेट प्रोग्राम को पूरा करने वाले उम्मीदावारों में स्किल भीड़ से अलग होती है यानी उनमें स्किल बाकीयों के मुकाबले बेहतर हो जाती है. उम्मीदवार की स्किल टेन्डेंसी बढ़ जाती है.

वह खुद को तेजी से ग्रोथ कर रहे फील्म में नौकरी के लिए तैयार कर पाते हैं. कितनी है कोर्स की फीस गूगल करियर सर्टिफिकेट प्रोग्राम के लिए मंथली खर्च 14 अमेरिकी डॉलर आती है. इस हिसाब से भारतीय करेंसी में कोर्स के लिए उम्मीदवार को मंथली करीब 1150 रुपये खर्च करना पड़ता है. बेहतर भविष्य के लिए ये हैं Google के करियर सर्टिफिकेट कोर्स एडवांस डेटा एनालिटिक्स (Advanced Data Analytics)

बिजनेस इंटेलीजेस (Business Intelligence)

डेटा एनालिटिक्स (Data Analytics)

डिजिटल मार्केटिंग एंड ई-कॉमर्स (Digital Marketing & E-commerce)

प्रोजेक्ट मैनेजमेंट (Project Management)

यूएक्स डिजाइन (UX Design)

आईटी ऑटोमेशन (IT Automation0

आईटी सपोर्ट (IT Support) इन कोर्स में दाखिला लिये उम्मीदवारों को मनमुताबिक समय और गति से गूगल करियर सर्टिफिकेट प्रोग्राम पूरा करने का अवसर मिलता है. Google एंप्लायर कंसोर्टियम के जरिए टॉप कंपनियों में काम कर रहे लोगों से संपर्क बनाने का मौका मिलता है. स्कॉलरशिप प्रोग्राम गूगल करियर सर्टिफिकेट प्रोग्राम में दाखिला लिये के लिए कई दिग्गज इंडस्ट्री ने पार्टनरशिप की हैं. स्कॉलरशिप प्रोग्राम के चयन की प्रक्रिया के बारे में जानने के लिए ग्रो गूगल की इस वेबसाइट grow.google/intl/en_in/certificates/ से जानकारी हासिल कर सकते हैं. वेबसाइट के मुताबिक NASSCOM Foundation, Safeducate, TATA STRIVE और WiT-ACE जैसे इंडस्ट्री पार्टनर हैं. Google करियर सर्टिफिकेट के लिए करना होगा ये काम Google करियर सर्टिफिकेट कोर्स अंग्रेजी भाषा में विश्व स्तर पर कोर्सेरा (coursera) प्लेटफार्म पर उपलब्ध हैं. डेटा एनालिटिक्स, डिजिटल मार्केटिंग और ई-कॉमर्स, आईटी सपोर्ट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या यूएक्स डिज़ाइन में अपने करियर को उड़ान देने के लिए इच्छुक उम्मीदवार शामिल हो सकते हैं. इस फील्ड में अपना करियर शुरू करने या आगे बढ़ाने के लिए जरूरी जॉब रेडी स्किल हासिल कर सकते हैं.