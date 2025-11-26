Google Chrome दे रहा है 12 महीने का फ्री Adobe Photoshop Web सब्सक्रिप्शन: ऐसे उठाएं फायदा

एक ऐसा फ्री ऑफर जो किसी ने सोचा भी नहीं था! Google कुछ चुनिंदा Chrome यूज़र्स को पूरे एक साल के लिए Adobe Photoshop Web बिलकुल मुफ्त दे रहा है. ये लिमिटेड टाइम ऑफर, जो धीरे-धीरे भारत समेत कुछ देशों में शुरू हुआ है, दुनिया के सबसे पॉपुलर इमेज-एडिटिंग सॉफ़्टवेयर के प्रीमियम वेब वर्ज़न को एलिजिबल यूज़र्स के लिए 2026 के आखिर तक फ्री टूल बना रहा है.
ये ऑफ़र कुछ चुनिंदा यूज़र्स के लिए Chrome में अपने आप पॉप-अप नोटिफिकेशन के रूप में दिख जाता है. एक बार क्लेम करने के बाद, 12 महीने की सब्सक्रिप्शन तुरंत आपके लिंक किए हुए Adobe अकाउंट में लग जाती है और इसके लिए कोई पेमेंट मेथड देने की ज़रूरत नहीं है. भारत में आम तौर पर इसकी कीमत लगभग ₹1,999 प्रति महीना होती है (या यह ₹4,999/महीना वाले Adobe Creative Cloud Photography प्लान का हिस्सा है). इस वेब वर्ज़न में Photoshop की मुख्य सुविधाएँ जैसे लेयर्स, Adobe Firefly पावर्ड generative fill, सटीक सेलेक्शन टूल्स, और non-destructive editing मौजूद हैं. ध्यान रहे, ये सबब्राउज़र के अंदर ही चलेगा, आपको एप्लिकेशन डाउनलोड करके अलग से इंस्टॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है.
Google Chrome में 1 साल के लिए Adobe Photoshop Web कैसे एक्टिवेट करें
– इस ऑफ़र को एक्टिव करने के लिए, यूज़र्स को बसGoogle Chrome को लेटेस्ट वर्ज़न (130 या उससे ऊपर) में अपडेट करना होगा.
– इसके बाद यूज़र्स को ये सुनिश्चित करना होगा कि वे Google अकाउंट से Chrome में साइन इन हैं.