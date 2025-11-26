scorecardresearch
Google Chrome दे रहा है 12 महीने का फ्री Adobe Photoshop Web सब्सक्रिप्शन: ऐसे उठाएं फायदा

Google Chrome कुछ चुनिंदा यूज़र्स को Adobe Photoshop Web का 1 साल का फ्री सब्सक्रिप्शन दे रहा है. बस Chrome अपडेट करें, साइन इन करें और बैनर से क्लेम करें. ये सब्सक्रिप्शन सीधे Adobe अकाउंट में एक्टिव हो जाता है वो भी बिना किसी पेमेंट के.

FE Hindi Desk
Google Chrome

Free Adobe Photoshop Web: एक बार क्लेम कर लेने के बाद, 12 महीने का सब्सक्रिप्शन तुरंत आपके लिंक किए हुए Adobe अकाउंट में लग जाता है, और इसके लिए कोई पेमेंट मेथड देने की ज़रूरत नहीं होती. Photograph: (Gemini)

एक ऐसा फ्री ऑफर जो किसी ने सोचा भी नहीं था! Google कुछ चुनिंदा Chrome यूज़र्स को पूरे एक साल के लिए Adobe Photoshop Web बिलकुल मुफ्त दे रहा है. ये लिमिटेड टाइम ऑफर, जो धीरे-धीरे भारत समेत कुछ देशों में शुरू हुआ है, दुनिया के सबसे पॉपुलर इमेज-एडिटिंग सॉफ़्टवेयर के प्रीमियम वेब वर्ज़न को एलिजिबल यूज़र्स के लिए 2026 के आखिर तक फ्री टूल बना रहा है.

ये ऑफ़र कुछ चुनिंदा यूज़र्स के लिए Chrome में अपने आप पॉप-अप नोटिफिकेशन के रूप में दिख जाता है. एक बार क्लेम करने के बाद, 12 महीने की सब्सक्रिप्शन तुरंत आपके लिंक किए हुए Adobe अकाउंट में लग जाती है और इसके लिए कोई पेमेंट मेथड देने की ज़रूरत नहीं है. भारत में आम तौर पर इसकी कीमत लगभग ₹1,999 प्रति महीना होती है (या यह ₹4,999/महीना वाले Adobe Creative Cloud Photography प्लान का हिस्सा है). इस वेब वर्ज़न में Photoshop की मुख्य सुविधाएँ जैसे लेयर्स, Adobe Firefly पावर्ड generative fill, सटीक सेलेक्शन टूल्स, और non-destructive editing मौजूद हैं. ध्यान रहे, ये सबब्राउज़र के अंदर ही चलेगा, आपको एप्लिकेशन डाउनलोड करके अलग से इंस्टॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है.

Google Chrome में 1 साल के लिए Adobe Photoshop Web कैसे एक्टिवेट करें

– इस ऑफ़र को एक्टिव करने के लिए, यूज़र्स को बसGoogle Chrome को लेटेस्ट वर्ज़न (130 या उससे ऊपर) में अपडेट करना होगा.

– इसके बाद यूज़र्स को ये सुनिश्चित करना होगा कि वे Google अकाउंट से Chrome में साइन इन हैं.

– अगला स्टेप हैphotoshop.adobe.com पर जाना या नया टैब खोलना और प्रमोशनल बैनर के आने का इंतज़ार करना.

– जैसे ही बैनर दिखे, “Claim now” पर क्लिक करें और अपने Adobe ID में साइन इन करें (या नया अकाउंट बनाएं).

– ये बैनर आमतौर पर योग्य अकाउंट्स के लिए कुछ ही मिनटों में दिख जाता है, लेकिन कुछ यूज़र्स को यह कैश क्लियर करने या ब्राउज़र रिस्टार्ट करने के बाद ही दिखाई देता है.

फ्री Photoshop Web के लिए ध्यान देने वाली बातें

Google ने अभी तक ऑफ़िशियली इस ऑफ़र के लिए एलिजिबिलिटी रूल्स नहीं बताए हैं, लेकिन अफवाहें हैं कि एक्टिव क्रोम यूज़र्स जो क्रिएटिव या प्रोडक्टिविटी टैब का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, उन्हें प्रायोरिटी दी जा रही है.

एक बार क्लेम कर लेने के बाद, फ्री सब्सक्रिप्शन पूरे 365 दिन चलेगा , चाहे बाद में Chrome अपडेट हो या डिवाइस बदलो, बस वही Adobe अकाउंट यूज़ करना होगा.

अगर आप इसे कैंसिल नहीं करते हैं तो प्रमोशनल साल खत्म होने के बाद, सब्सक्रिप्शन अपने आप स्टैण्डर्ड रेट पर रिन्यू हो जाएगी.

यह प्रमोशन ऐसे समय में आया है जब दोनों कंपनियां cloud-first creative workflows को बढ़ावा दे रही हैं. 2025 में Photoshop Web ने तेजी से नए फीचर्स जोड़े हैं, जिससे यह अपने desktop वर्ज़न के करीब पहुँच गया है और डिजाइनर्स, फोटोग्राफ़र्स और सोशल मीडिया क्रिएटर्स के लिए रोज़मर्रा में इस्तेमाल करने योग्य टूल बन गया है.

हालाँकि यह ऑफ़र फिलहाल भारत, अमेरिका, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और कई यूरोपीय देशों में लाइव है, Google ने इसे एक “limited-time celebration” बताया है और कोई फिक्स्ड एंड डेट नहीं दी है. जो यूज़र्स बैनर तुरंत नहीं देखते, उन्हें Chrome अपडेटेड रखने की सलाह दी जाती है, क्योंकि Google इसे फेज़ में रोल आउट कर रहा है.

जो स्टूडेंट्स, टीचर्स और प्रोफेशनल्स पहले से Creative Cloud सब्सक्राइब्ड हैं, उनके लिए ये फ्री साल मौजूदा प्लान के ऊपर जोड़ दिया जाएगा, यानी ओवरलैप नहीं होगा और उनके पेड प्लान को और लंबा कर देगा.

Note: This content has been translated using AI. It has also been reviewed by FE Editors for accuracy.

To read this article in English, click here.

