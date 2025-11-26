Google Chrome दे रहा है 12 महीने का फ्री Adobe Photoshop Web सब्सक्रिप्शन: ऐसे उठाएं फायदा

फ्री Photoshop Web के लिए ध्यान देने वाली बातें

Google ने अभी तक ऑफ़िशियली इस ऑफ़र के लिए एलिजिबिलिटी रूल्स नहीं बताए हैं, लेकिन अफवाहें हैं कि एक्टिव क्रोम यूज़र्स जो क्रिएटिव या प्रोडक्टिविटी टैब का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, उन्हें प्रायोरिटी दी जा रही है.

एक बार क्लेम कर लेने के बाद, फ्री सब्सक्रिप्शन पूरे 365 दिन चलेगा , चाहे बाद में Chrome अपडेट हो या डिवाइस बदलो, बस वही Adobe अकाउंट यूज़ करना होगा.

अगर आप इसे कैंसिल नहीं करते हैं तो प्रमोशनल साल खत्म होने के बाद, सब्सक्रिप्शन अपने आप स्टैण्डर्ड रेट पर रिन्यू हो जाएगी.

यह प्रमोशन ऐसे समय में आया है जब दोनों कंपनियां cloud-first creative workflows को बढ़ावा दे रही हैं. 2025 में Photoshop Web ने तेजी से नए फीचर्स जोड़े हैं, जिससे यह अपने desktop वर्ज़न के करीब पहुँच गया है और डिजाइनर्स, फोटोग्राफ़र्स और सोशल मीडिया क्रिएटर्स के लिए रोज़मर्रा में इस्तेमाल करने योग्य टूल बन गया है.

हालाँकि यह ऑफ़र फिलहाल भारत, अमेरिका, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और कई यूरोपीय देशों में लाइव है, Google ने इसे एक “limited-time celebration” बताया है और कोई फिक्स्ड एंड डेट नहीं दी है. जो यूज़र्स बैनर तुरंत नहीं देखते, उन्हें Chrome अपडेटेड रखने की सलाह दी जाती है, क्योंकि Google इसे फेज़ में रोल आउट कर रहा है.

जो स्टूडेंट्स, टीचर्स और प्रोफेशनल्स पहले से Creative Cloud सब्सक्राइब्ड हैं, उनके लिए ये फ्री साल मौजूदा प्लान के ऊपर जोड़ दिया जाएगा, यानी ओवरलैप नहीं होगा और उनके पेड प्लान को और लंबा कर देगा.

Note: This content has been translated using AI. It has also been reviewed by FE Editors for accuracy.

To read this article in English, click here.