Google Maps अब ड्राइविंग के दौरान लेन गाइडेंस भी देगा

Google Maps के बिना जीवन की कल्पना करना मुश्किल है खासकर शहरी यात्री और खोजकर्ताओं के लिए. जहां वर्तमान में नेविगेशन केवल सही दिशा सुझाने तक सीमित है, वहीं Google का आगामी अपडेट इसे एक कदम आगे ले जाएगा. यह आपको ड्राइविंग के दौरान कौन सी लेन चुननी है, ये भी बताएगा. यह उन लोगों के लिए बेहद उपयोगी है जिन्हें रूट याद रखने में कठिनाई होती है और जो अक्सर ट्रैफिक जाम का कारण बन जाते हैं.

यह फीचर, जिसे Live Lane Guidance कहा गया है, एक उन्नत क्षमता है जो वाहन के इंटीग्रेटेड कैमरा और सेंसर तकनीक का उपयोग कर रियल-टाइम, अत्यधिक विस्तृत ड्राइविंग निर्देश प्रदान करता है. इसका उद्देश्य हाई ट्रैफिक सड़कों और कॉम्प्लिकेटेड एग्जिट/जंक्शंस पर ड्राइविंग की एक्यूरेसी बढ़ाना और चालक के तनाव को कम करना है.

Google Maps अब लेन गाइडेंस में मदद करेगा

परंपरागत GPS निर्देशों के मुकाबले यह सिस्टम काफी आगे है, GPS मुख्य रूप से मानचित्र डेटा पर निर्भर करता है. AI के माध्यम से वाहन के सामने लगे कैमरे से लाइव वीडियो फीड का विश्लेषण करके, Live Lane Guidance ड्राइवर की सड़क पर सटीक स्थिति का निर्धारण कर सकता है. इससे Google Maps आगामी मोड़ों, हाइवे मर्ज या ऑफ-रैम्प्स के लिए सही लेन में होने के पल-दर-पल निर्देश प्रदान कर सकता है.

इस तरह का फीचर सॉफ़्टवेयर नेविगेशन को वाहन के हार्डवेयर के साथ जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो एक पूरी तरह से एकीकृत ड्राइविंग अनुभव प्रदान करता है. यह फीचर अंतिम क्षण में लेन बदलने से जुड़ी चिंता और जोखिम को दूर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, ताकि ड्राइवर अपनी ज़रूरत के अनुसार चाल से काफी पहले सही स्थिति में हो सके.

हालाँकि, इस फीचर का रोलआउट वाहन मॉडलों और बाजारों में बहुत सीमित है. Google ने पुष्टि की है कि Live Lane Guidance केवल उन वाहनों में उपलब्ध होगा जिनमें Google का बिल्ट-इन ऑपरेटिंग सिस्टम Android Automotive और आवश्यक कैमरा हार्डवेयर लगे हैं. यह स्मार्टफोन आधारित Google Maps ऐप पर उपलब्ध नहीं होगा, क्योंकि यह फीचर केवल उन कारों के लिए डिज़ाइन किया गया है जिनमें इंटीग्रेटेड फ्रंट कैमरा और संबंधित सेंसर लगे हैं.

कौन-कौन सी कारों में मिलेगा Live Lane Guidance?

Polestar 4 को इस अपडेट वाली पहली कार बनने के लिए चुना गया है, जो आने वाले महीनों में सबसे पहले अमेरिका और स्वीडन के उपयोगकर्ताओं के लिए लॉन्च होगी. Google का कहना है कि आने वाले दिनों में यह Live Lane Guidance फीचर अन्य वाहनों में भी उपलब्ध होगा, जिनमें Android Automotive OS और ADAS हार्डवेयर लगे हों.



