YUVA AI for ALL: भारत सरकार का मुफ्त AI कोर्स, सीखें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस घर बैठे

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने इंडियाAI मिशन के तहत ‘YUVA AI for ALL’ लॉन्च किया है, जो एक राष्ट्रीय स्तर का मुफ्त में सीखने वाला प्रोग्राम है. इसका उद्देश्य भारतीयों विशेषकर छात्रों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (artificial intelligence) की दुनिया को जानने और समझने में मदद करना है.

यह कोर्स लगभग 4.5 घंटे का है और इसे अपनी सुविधा के अनुसार पूरा किया जा सकता है. इसे स्कूल और कॉलेज के छात्रों, कामकाजी पेशेवरों और उन सभी लोगों के लिए बनाया गया है जो नई तकनीकों के बारे में जानने के इच्छुक हैं. इसका उद्देश्य है कि लोग यह समझ सकें कि ये सिस्टम कैसे काम करते हैं और आधुनिक जीवन को कैसे आकार दे रहे हैं. पाठ आसान हैं, व्यावहारिक हैं और इनमें भारतीय संदर्भ के वास्तविक उदाहरण शामिल हैं, जिससे सीखना आसान और रोचक बन जाता है.

यह कार्यक्रम पूरी तरह से मुफ्त है और इसे प्रमुख लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म्स जैसे FutureSkills Prime, iGOT Karmayogi और कई प्रसिद्ध एड-टेक साइट्स के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है. मॉड्यूल्स पूरा करने के बाद प्रतिभागियों को भारत सरकार द्वारा जारी आधिकारिक प्रमाणपत्र मिलेगा.

इस कार्यक्रम से आप क्या सीखेंगे

इस कार्यक्रम को छह छोटे और आसानी से समझने योग्य हिस्सों में बांटा गया है, जो शिक्षार्थियों को मदद करते हैं:

समझें कि आधुनिक इंटेलिजेंट सिस्टम क्या हैं और इनके पीछे के मूलभूत लॉजिक क्या है

देखें कि ये तकनीकें कक्षाओं, रचनात्मक क्षेत्रों और कार्यस्थलों को कैसे बदल रही हैं

डिजिटल टूल्स का सही और सुरक्षित तरीके से, जिम्मेदारी के साथ उपयोग करना सीखें

भारत के रोचक वास्तविक उदाहरण जानें, जहां ये तकनीकें पहले से लागू हैं

उभरते हुए रुझानों और इस क्षेत्र में नए करियर अवसरों पर नजर डालें

क्यों ‘YUVA AI for ALL’ अलग है

यह उन सभी के लिए पूरी तरह मुफ्त है जो इसे सीखना चाहते हैं

प्रतिभागी अपनी सुविधा और स्पीड के अनुसार इसे पढ़ सकते हैं

कोर्स पूरा करने पर भारत सरकार द्वारा प्रमाणपत्र प्रदान किया जाएगा

शिक्षार्थी ऐसे महत्वपूर्ण कौशल सीखते हैं जो आने वाले वर्षों में उपयोगी साबित होंगे

यह पहल भारत की डिजिटल क्षमताओं को मजबूत करने के व्यापक दृष्टिकोण का समर्थन करती है

भारत में तकनीक-सक्षम पीढ़ी का निर्माण

इस कार्यक्रम के जरिए, MeitY का मकसद 1 करोड़ (10 मिलियन) लोगों को नई तकनीकों का बुनियादी ज्ञान देना है. इसका उद्देश्य डिजिटल असमानता को कम करना, आधुनिक उपकरणों का सही और जिम्मेदार उपयोग बढ़ावा देना और भारत के युवाओं व कामकाजी लोगों को तकनीक-संचालित भविष्य के लिए तैयार करना है.

स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय और अन्य संस्थान IndiaAI के साथ मिलकर इस कोर्स की पहुँच बढ़ाने में सहयोग कर सकते हैं. पार्टनर संगठन इस कार्यक्रम को अपने लर्निंग सिस्टम में शामिल कर सकते हैं, प्रतिभागियों को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं और प्रमाणपत्रों पर सह-ब्रांडिंग कर सकते हैं.

इस पाठ्यक्रम को IndiaAI मिशन के लिए जसप्रीत बिंद्रा ने तैयार किया है, जो एक प्रसिद्ध लेखक और तकनीकी विशेषज्ञ हैं और AI & Beyond तथा Tech Whisperer Ltd. के संस्थापक भी हैं. इसका कंटेंट वैश्विक दृष्टिकोण को भारत की वास्तविकताओं के साथ जोड़ता है और उन्नत डिजिटल सिस्टम के नैतिक, समावेशी और जिम्मेदार उपयोग पर जोर देता है.

Note: This content has been translated using AI. It has also been reviewed by FE Editors for accuracy.

To read this article in English, click here.