xAI Grok: बिना प्रॉम्प्ट टाइप किए इमेज को वीडियो में बदलने का आसान तरीका

एलोन मस्क (Elon Musk) ने xAI Grok चैटबॉट के लिए एक नया फीचर पेश किया है, जो AI-जनरेटेड इमेज को वीडियो में बदलना बेहद आसान बनाता है. इस नई क्षमता के माध्यम से यूजर्स किसी भी स्थिर (स्टैटिक) इमेज को लंबे समय तक दबाकर और एक कस्टमाइजेबल टेक्स्ट प्रॉम्प्ट दर्ज करके एनिमेटेड वीडियो क्लिप में बदल सकते हैं.

हाल ही में xAI ने Grok 4 को पूरी दुनिया के यूजर्स के लिए X प्लेटफ़ॉर्म और इसके मोबाइल ऐप्स पर उपलब्ध करवा दिया है. बेसिक फ़ीचर्स, जैसे नया इमेज-टू-वीडियो टूल, अब फ्री हैं, लेकिन इसमें कुछ लिमिटें हैं, जैसे कि रोज़ाना क्वेरी की संख्या. जो यूजर्स बेहतर परफॉर्मेंस, तेज़ रेस्पॉन्स, लंबा कॉन्टेक्स्ट और ज्यादा पावरफुल SuperGrok मोड इस्तेमाल करना चाहते हैं, उन्हें X Premium+ जैसे प्रीमियम सब्सक्रिप्शन की जरूरत होगी.

मस्क ने X (पहले ट्विटर) पर इस फीचर का डेमो दिखाया, जिसमें उन्होंने बताया कि Grok अब सिर्फ टेक्स्ट जनरेशन तक सीमित नहीं है, बल्कि क्रिएटिव AI-पावर्ड विजुअल मीडिया में भी काम कर सकता है. डेमो में मस्क ने मज़ेदार ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया, जिसमें उनके प्रॉम्प्ट में कहा गया था ‘एक बॉयफ्रेंड जोड़ो और वे मपेट्स में बदल जाएँ.

बस एक साधारण टच से इमेज को वीडियो में बदलकर, Grok अब बिना किसी मुश्किल AI प्रॉम्प्ट के यूजर्स के लिए अपने वीडियो फीचर्स जल्दी और आसानी से आज़माना आसान बना देता है.

Grok के साथ तुरंत किसी इमेज को वीडियो में कैसे बदलें

एलोन मस्क द्वारा दिखाया गया यह तरीका जटिल AI वीडियो जनरेशन को सिर्फ दो आसान स्टेप्स में बदल देता है. लेकिन उससे पहले:

– Grok ऐप या वेबसाइट वर्ज़न पर जाएँ.

– Grok को कोई प्रॉम्प्ट दें ताकि वह इमेज बना सके. आप अपनी कोई मौजूद इमेज भी अपलोड कर सकते हैं और AI की मदद से उसे एडिट कर सकते हैं.

– एक बार जब आपके पास इमेज बन जाए, तो आप नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं:

Grok ऐप या X प्लेटफ़ॉर्म पर किसी भी इमेज पर बस लंबे समय तक प्रेस करें और वह तुरंत एनिमेट हो जाएगी, बिलकुल iOS की फोटो गैलरी के Live Photos फीचर की तरह.

प्रॉम्प्ट कस्टमाइज़ करें: एक मेन्यू या प्रॉम्प्ट बॉक्स खुलेगा, जिससे यूजर्स वीडियो के लिए अपनी पसंद की एनिमेशन, एक्शन या ट्रांसफॉर्मेशन को टेक्स्ट में बता सकते हैं.

