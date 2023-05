IDC रिपोर्ट: ऐपल की बिक्री में 40% की गिरावट, Asus, Dell, Lenovo और HP की सेल भी घटी

IDC Report: कमजोर मांग और खराब मैक्रोइकॉनॉमिक माहौल के कारण Apple के कंप्यूटर शिपमेंट में साल दर साल 40.5 फीसदी की गिरावट आई है. 2022 में इसी तिमाही की तुलना में कंप्यूटर के वैश्विक शिपमेंट में 29 फीसदी की गिरावट देखी गई. हालांकि Asus, Dell, Lenovo, और HP जैसी कंपनियों की मांग में कमी आई, लेकिन Apple की गिरावट सबसे बड़ी थी. वैश्विक हिस्सेदारी भी गिरी आईडीसी द्वारा पर्सनल कंप्यूटर इंडस्ट्री को लेकर एक रिपोर्ट जारी किया गया है. रिपोर्ट के मुताबिक, ऐपल की वैश्विक बाजार हिस्सेदारी में 2022 की पहली तिमाही और 2023 की पहली तिमाही के बीच 8.6 फीसदी से 7.2 फीसदी तक की गिरावट आई है. उसी दौरान कंपनी द्वारा बनाए गए डिवाइज के शिपमेंट में साल दर साल 2.8 मिलियन यूनिट की गिरावट आई है. डिवाइसेस एंड डिस्प्ले में आईडीसी के डिप्टी रिसर्चर उपाध्यक्ष लिन हुआंग ने कहा है कि अगर अर्थव्यवस्था 2024 तक अच्छा प्रदर्शन करती है तो इन कंपनियों का आगे ग्रोथ हो सकता है. हालांकि, अगर अर्थव्यवस्था अच्छा नहीं कर रही है, तो रिकवरी धीमी हो सकती है और मांग ऐसे ही प्रभावित रहेगा. IPO returns in FY23: 161 में से 63 IPO फेल, Paytm, LIC समेत इन कंपनियों के निवेशकों को हुआ घाटा कंपनी के राजस्व में गिरावट Apple को लेकर कंपनी और एनालिस्ट कोविड 19 के बाद इसके और ज्यादा स्लोडाउन की आशंका जता रहे हैं. फरवरी में Apple ने यह भी अनुमान लगाया था कि उसका राजस्व लगातार दूसरी तिमाही में गिरेगा. हालांकि, iPhone की बिक्री में सुधार होने की संभावना थी क्योंकि चीन में प्रोडक्शन अब सामान्य हो गया था. Apple को इस साल क्वाटरली राजस्व में 5 फीसदी की गिरावट के साथ 117.2 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है. लगभग चार वर्षों में राजस्व में पहली तिमाही में गिरावट देखी जा रही है.