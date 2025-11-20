AppleCare+ Device Protection: भारत में iPhone चोरी होने या खो जाने पर अब AppleCare+ प्लान से मिलेगा तुरंत रिप्लेसमेंट, जानिए कैसे

Apple Launches Theft and Loss Applecare+ Plan in India: एप्पल ने भारत में यूजर्स के लिए अपने डिवाइस प्रोटेक्शन प्रोग्राम में नया बदलाव किया है. इस बार एप्पल ने AppleCare+ प्लान पेश किया है, जिसमें iPhone के चोरी हो जाने या खो जाने का कवरेज शामिल है. इस नए प्लान के साथ पहली बार भारतीय यूजर्स कंपनी को इस स्तर की उन्नत डिवाइस सुरक्षा प्रदान कर रहें हैं. इसके अलावा एप्पल ने अपने मौजूदा AppleCare+ प्लान के लिए यूजर्स को मासिक और सालाना भुगतान के नए विकल्प भी दिए हैं.

जैसा कि सभी जानते हैं, AppleCare+ एप्पल की एक्सटेंडेड डिवाइस सुरक्षा सेवा है. यह यूजर्स को सपोर्ट और रिपेयर की सुविधाएं देता है, जो सामान्य एक साल की वारंटी से ज्यादा हैं. इस नए प्लान से पहले, iPhone चोरी होने या खो जाने की सुरक्षा इसमें शामिल नहीं थी. भारत में यूजर्स के पास पहले सिर्फ ऐसे प्लान्स होते थे जो एक्सीडेंटल डैमेज, रिपेयर्स, बैटरी सर्विस और प्रायोरिटी सपोर्ट देते थे. अब उन्हें यह नई सुविधा भी मिली है कि वे सालाना की बजाय मासिक सब्सक्रिप्शन के जरिए पेमेंट कर सकते हैं, जिससे उनके ऊपर खर्च का बोझ भी कम हो जाएगा.

Advertisment

Also Read: Delhi Blast: कौन हैं फैसल इश्फाक भट और डॉ. उक़ाशा? दिल्ही रेड फोर्ट धमाके की जांच में विदेशी हैंडलर्स का बड़ा नेटवर्क सामने आया.

नए प्लान में क्या अतिरिक्त सुरक्षा मिलती है?

नए प्लान में यूजर्स को iPhone चोरी या खो जाने की सुरक्षा दी जाती है, जो एप्पल द्वारा घोषित सबसे अहम बदलाव है. यह प्लान अब भारत में ₹799 प्रति माह से शुरू होता है और साल में दो बार चोरी या खो जाने की घटनाओं को कवर करता है. इसके अलावा अगर यूजर का डिवाइस खो जाता है या चोरी हो जाता है तो Apple उसे बदल देगा, बशर्ते यूजर सही प्रक्रिया का पालन करे. यह सुविधा और सुरक्षा पहले भारत में यूजर्स के लिए उपलब्ध नहीं थी. निश्चित रूप से भारतीय यूजर्स द्वारा इस पहल का स्वागत किया जाएगा. महत्वपूर्ण बात यह है कि इस घोषणा से पहले, यूजर्स को डिवाइस खो जाने या चोरी होने की स्थिति में सुरक्षा पाने के लिए थर्ड-पार्टी कवर पर निर्भर रहना पड़ता था.

Also Read: Retirement Income : रिटायरमेंट के बाद हर 3 महीने पर कैसे कमा सकते हैं 60,000 रुपये, SCSS का उठाएं फायदा

Updated Plan में क्या शामिल है?

Updated Plan में अब स्टैंडर्ड AppleCare+ के सभी फायदे शामिल हैं. इसमें अनलिमिटेड एक्सीडेंटल डैमेज रिपेयर्स असली Apple पार्ट्स के साथ मिलते हैं. साथ ही यूजर्स को 24/7 प्रायोरिटी टेक्निकल सपोर्ट और जब बैटरी हेल्थ किसी तय सीमा से नीचे गिर जाए तब बैटरी सर्विस भी मिलती है. रिपेयर्स और रिप्लेसमेंट्स Apple Stores या अधिकृत सर्विस सेंटर में होते हैं जिससे यह सुनिश्चित होता है कि डिवाइस में केवल एप्रूव्ड कंपोनेंट्स इस्तेमाल हों और प्रक्रिया को प्रशिक्षित टेक्नीशियन्स संभालें.

Also Read: NFO Alert : डेट और आर्बिट्राज दोनों में निवेश करने वाले नए फंड ऑफर में क्या है खास? इस हाइब्रिड स्कीम में किन्हें करना चाहिए निवेश

AppleCare+ प्लान को खरीदना और मैनेज करना हुआ आसान

एप्पल ने इन प्लान्स को खरीदने और मैनेज करने की प्रक्रिया को भी सरल बना दिया है. यूजर्स सीधे iPhone, iPad या Mac के Settings ऐप के जरिए अपनी पात्रता चेक कर सकते हैं, उपलब्ध विकल्प देख सकते हैं और कोई भी AppleCare+ प्लान खरीद सकते हैं. जैसे ही यूजर खरीदारी पूरी करता है, कवरेज तुरंत शुरू हो जाता है.

Note: This content has been translated using AI. It has also been reviewed by FE Editors for accuracy.

To read this article in English, click here.