WhatsApp update 2025: iPhone पर अब WhatsApp में एक ही ऐप में पर्सनल और वर्क अकाउंट मैनेज करना हुआ आसान: जानिए कैसे

WhatsApp update 2025: अगर आपको व्यक्तिगत और कामकाजी एकाउंट्स के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए रेगुलर व्हाट्सएप्प के साथ व्हाट्सएप्प बिज़नेस इंस्टॉल करना पड़ता था, तो आपके लिए अच्छी खबर है. मेटा (Meta) के स्वामित्व वाले मैसेंजर ऐप ने iOS यूज़र्स के लिए एक बड़ा अपडेट पेश किया है जो उन्हें अब एक ही ऐप के भीतर दो अलग-अलग एकाउंट्स के बीच आसानी से स्विच करने की सुविधा देता है. इस अपडेट के साथ अब आपको थर्ड-पार्टी ऐप्स के बीच टॉगल करने या काम के लिए अतिरिक्त फोन रखने की जरूरत नहीं है.

इस हफ्ते शुरू हुए इस अपडेट का मकसद WhatsApp को यूज़ करने में और ज्यादा आसान और फ्लेक्सिबल बनाना है. अभी यह सुविधा पहले बीटा यूज़र्स के लिए iOS के लेटेस्ट अपडेट में उपलब्ध है. अब आप WhatsApp ऐप में आसानी से दूसरा अकाउंट जोड़ सकते हैं और हर अकाउंट अपने चैट, बैकअप और प्राइवेसी सेटिंग्स के साथ अलग से काम करेगा.

एक ही ऐप में दो WhatsApp अकाउंट: कैसे सेट करें

हर WhatsApp अकाउंट अपने चैट इतिहास, मीडिया सेटिंग्स और नोटिफिकेशन को अलग रखता है, और अलर्ट्स साफ़-साफ़ टैग किए जाते हैं ताकि कोई गड़बड़ी न हो. सुरक्षा के लिए, WhatsApp में मौजूद App Lock आसानी से काम करता है और सुरक्षित प्रोफाइल खोलने के लिए Face ID, Touch ID या पासकोड मांगता है.

यहाँ बताया गया है कि आप एक ही ऐप में दो WhatsApp अकाउंट कैसे सेट कर सकते हैं:

अपने WhatsApp ऐप में Settings में जाएँ और ‘Add Account’ पर टैप करें.

यहां आप नया नंबर रजिस्टर कर सकते हैं, पहले से मौजूद नंबर लिंक कर सकते हैं या अगर आप दूसरे डिवाइस पर WhatsApp चला रहे हैं तो QR कोड स्कैन करके तुरंत सिंक कर सकते हैं.

एक बार अकाउंट जोड़ने के बाद, आप एक अकाउंट की प्राइवेसी को “घोस्ट-मोड” पर सेट कर सकते हैं, जबकि दूसरे को ग्रुप चैट के लिए पूरी तरह ओपन रख सकते हैं.

स्विच करने के लिए, प्रोफाइल आइकॉन पर डबल-टैप करें या Settings टैब को लॉन्ग-प्रेस करके पूरी अकाउंट लिस्ट खोलें.

अगर अकाउंट हटाना हो, तो यह भी आसान है. बस Account सेक्शन में जाएँ और कुछ ही सेकंड में इसे रिमूव कर दें.

WhatsApp पर अभी तक डुअल अकाउंट फीचर क्यों नहीं दिख रहा?

यह नया अपडेट अभी सीमित बीटा टेस्टिंग में है और जल्द ही सभी के लिए स्टेबल वर्ज़न में आएगा. इसलिए, जो यूज़र्स बीटा अपडेट ट्राई नहीं करना चाहते, उनके और सभी iPhone यूज़र्स के लिए डुअल अकाउंट फीचर 2026 की शुरुआत तक उपलब्ध हो सकता है.

WhatsApp में नया Status Notes फीचर रोल आउट हो रहा है

यह नया WhatsApp Status Notes फीचर Instagram के bio updates से प्रेरित है. यूज़र्स छोटे, आसानी से दिखाई देने वाले स्टेटस नोट्स बना सकते हैं जिससे पूरे स्टेटस पोस्ट के बिना ही अपनी मूड या उपलब्धता शेयर करना आसान हो जाता है. ये “सोमवार तक ऑफिस में नहीं हूँ" जैसे छोटे अपडेट्स के लिए बढ़िया है. ”

