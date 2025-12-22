आपके घर पर गूगल मैप्स के जरिए नजर रख रहे हैं चोर, तीन राज्यों में आतंक मचाने वाला हाई-टेक गिरोह गिरफ्तार!

अपराधी अब हाई-टेक हो रहे हैं! एक अनोखे मामले में यह साबित हुआ है कि चोर अपनी वारदातों को अंजाम देने के लिए आधुनिक तकनीक का सहारा ले रहे हैं. पुलिस ने एक ऐसे शातिर गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जो आलीशान घरों की रेकी करने और उन्हें निशाना बनाने के लिए गूगल मैप्स का मुख्य हथियार के रूप में इस्तेमाल करता था. यह गिरोह झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल में हुई चोरी की कई वारदातों से जुड़ा है. इन्होंने दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेविगेशन ऐप को अपराध करने के लिए एक 'डिजिटल टोही प्रणाली' (Digital Reconnaissance System) में बदल दिया था.

इस मामले में बड़ी सफलता जमशेदपुर (झारखंड) के गोलमुरी इलाके में हुई हालिया चोरी के बाद मिली. यहाँ के निवासी ऋषभ कुमार ने 19 सितंबर को एक बड़ी चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी.

गूगल मैप्स ने कैसे की लूट में मदद

पारंपरिक चोरों की तरह सड़कों पर घूमकर घरों की रेकी करने के बजाय, इस गिरोह के तीन तकनीक-प्रेमी सदस्यों ने कहीं अधिक योजनाबद्ध तरीका अपनाया. गिरोह ने गूगल मैप्स के सैटेलाइट व्यू का इस्तेमाल कर कई शहरों के पॉश इलाकों में बड़े रिहायशी मकानों की पहचान की.

वे खास तौर पर ऐसे घरों को निशाना बनाते थे, जहां बालकनी या छत जैसे विज़िबल एंट्री पॉइंट्स दिखाई देते हों, और जो मुख्य सड़कों या आसान भागने के रास्तों के पास स्थित हों. डिजिटल तरीके से लक्ष्य तय करने के बाद, गिरोह बिहार के पटना स्थित अपने ठिकाने से संबंधित शहर में जाकर वारदात को अंजाम देता था.

चोरी को अंजाम देने के बाद वे तुरंत राज्य छोड़ देते थे, ताकि स्थानीय पुलिस के अधिकार क्षेत्र से बाहर निकलकर गिरफ्तारी से बच सकें.

पुलिस ने मामले का खुलासा किया

पूर्वी सिंहभूम के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) पीयूष पांडे ने बताया कि एक विशेष जांच टीम ने सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी विश्लेषण और खुफिया सूचनाओं के आधार पर आरोपियों का सुराग लगाते हुए उन्हें पटना तक ट्रैक किया.

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान विकास कुमार (27), राजू कुमार (49) और मोहम्मद इरफान (26) के रूप में हुई है. छापेमारी के दौरान पुलिस ने चोरी किए गए सोने के आभूषण, एक फायरआर्म, दो जिंदा कारतूस और हाई-सिक्योरिटी ताले तोड़ने में इस्तेमाल होने वाले विशेष औजार बरामद किए.

गिरोह ने हाल के महीनों में तीन राज्यों में कम से कम छह बड़ी चोरियों को अंजाम देने की बात स्वीकार की है, हालांकि जांचकर्ताओं का मानना है कि वास्तविक संख्या इससे कहीं अधिक हो सकती है.

यह मामला 2025 में सामने आए ऐसे कई अन्य मामलों की कड़ी में जुड़ता है, जहां अपराधियों ने अपनी “कार्यक्षमता” बढ़ाने के लिए तकनीक का सहारा लिया. कहीं गूगल स्ट्रीट व्यू के जरिए हाई-एंड सुरक्षा कैमरों की जानकारी जुटाई गई, तो कहीं सोशल मीडिया पर चेक-इन पर नजर रखकर छुट्टियों पर गए परिवारों की गतिविधियों को ट्रैक किया गया. इस तरह घर मालिकों का डिजिटल फुटप्रिंट अब तेजी से अपराध का हथियार बनता जा रहा है.

साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों का सुझाव है कि निवासी गूगल स्ट्रीट व्यू पर अपने घरों को ब्लर कराने पर विचार करें. इसके लिए “Report a Problem” फीचर का उपयोग किया जा सकता है, ताकि अपराधियों को संपत्ति की कमजोरियों का 360-डिग्री दृश्य न मिल सके.

