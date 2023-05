Motorola Edge 40: देश का सबसे स्लीक 5G स्मार्टफोन लॉन्च, चेक करें कैमरा, प्रोसेसर, कीमत समेत हर जरूरी डिटेल

Motorola Edge 40 के लिए आज से ऑनलाइन प्री-ऑर्डर शुरू हो चुका है. बाजार में बिक्री के लिए यह फोन 30 मई से उपलब्ध होगा. इससे पहले प्री-ऑर्डर करने वाले ग्राहकों को 9,500 रुपये की कीमत वाला स्क्रीन रिप्लेसमेंट प्लान फ्री.में मिल रहा है.

Motorola Edge 40 हैंडसेट चार कलर वेरिएंट – Eclipse Black, Viva Magenta, Nebula Green और Lunar Blue में उपलब्ध है. (फोटो : एक्सप्रेस ड्राइव)

मोटोरोला (Motorola) ने अपना लेटेस्ट मिड रेंज फोन Edge 40 लॉन्च किया. कंपनी ने बीते साल Moto Edge 30 भारतीय बाजार में पेश किया था. लेटेस्ट फोन की कीमत 30,000 रुपये से कम है. यह फोन खरीदारी के लिए बाजार में 30 मई से उपलब्ध होगा. प्री-ऑर्डर के लिए यह फोन आज से उपलब्ध है. इसपर खरीदारी के समय एक्सचेंज ऑफर के तहत 2000 तक एडिशनल डिस्काउंट का लाभ उठाया जा सकता है. प्री-ऑर्डर करने वाले ग्राहकों को 9,500 रुपये की कीमत वाला स्क्रीन रिप्लेसमेंट प्लान फ्री.में दिया जा रहा है. Motorola Edge 40: लेटेस्ट फोन में ये हैं खूबियां मोटोरोला Edge 40 की डिस्प्ले साइज 6.55 इंच है. नए फोन में FHD+ सपोर्ट वाला OLED स्क्रीन दिया गया है. डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 144Hz है. इस फोन के डिस्प्ले पर फिंगरप्रिंट सेंसर (Dolby Vision सर्टिफाईड) भी देखने को मिलता है. नए फोन का फ्रेम मेटल का बना है. इसका बैक पैनल प्लास्टिक से डिजाइन किया गया है. वाटर और डस्ट रेजिस्टेंसी के लिहाज से फोन को IP68 रेटिंग मिला है. कंपनी का दावा है कि मोटोरोला Edge 40 हैंडसेट देश में 5G सपोर्ट वाला सबसे पलता स्मार्टफोन है. Maruti Suzuki Jimny की कीमतों का 7 जून को होगा खुलासा, लॉन्च से पहले नई SUV के लिए 30000 मिले आर्डर फोटोग्राफी के लिहाज से देखें तो नए फोन में डुअल कैमरा सेटअप दिया गया है. जिसमे 50 MP प्राइमरी कैमरा और 13 MP अल्ट्रावाइड एंगल लेंस है. सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 32 MP फंट कैमरा दिया गया है. इसमें फेस अनलॉक भी देखने को मिलता है. मोटो के लेटेस्ट हैंडसेट में Dolby Atmos के साथ स्टीरिओ स्पीकर सेटअप मिलता है. हालांकि इस फोन में 3.5mm आडियो जैक नहीं दिया गया है. स्टोरेज की बात करें तो नया फोन 8GB RAM और 256 GB इंटरनल स्टोरेज से लैस है. बेहरत परफार्मेंस के लिए इसमें MediaTek Dimensity 8020 SoC चिपसेट दिया गया है. बताया जा रहा है कि इस तरह के चिपसेट से लैस यह देश में पहला फोन है. फोन में सिंगल नैनो सिम स्लॉट मिलता है. और इसमें ई-सिम का भी सपोर्ट दिया गया है. मोटोरोला Edge 40 हैंडसेट Android 13 आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है. कंपनी अपने इस फोन पर दो Android OS का अपडेट उपलब्ध कराएगी.Motorola Edge 40 फोन में 4,400 mAh की बैटरी लगी है. जिसे चार्ज करने के लिए 68W फॉस्ट वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट है. फोन के बॉक्स में 68W फॉस्ट चार्जिंग एडैप्टर और USB Type-C के लिए Type-C केबल मिलता है. इसके साथ ही मोटो के लेटेस्ट फोन में 15W तक वारयलेस चार्जिंग सपोर्ट भी मिलता है. WhatsApp Update: अब व्हाट्सऐप पर कर सकेंगे मैसेज को एडिट, ये है पूरा प्रोसेस, किसको मिलेगा फायदा? Motorola Edge 40: कीमत और उपलब्धता नए फोन के कलर वेरिएंट की बात करें तो Motorola Edge 40 हैंडसेट चार कलर वेरिएंट – Eclipse Black, Viva Magenta, Nebula Green और Lunar Blue में उपलब्ध है. नए फोन की कीमत 29,999 रुपये है. आज से बी फोन के लिए प्री-ऑर्डर शुरू हो चुका है. खरीदार मोटोरोला की आधिकारिक वेबसाइट, फ्लिपकार्ट, रिलायंस डिजिटल जैसे तमाम ऑउटलेस से इसके लिए ऑर्डर कर सकते हैं. खरीदारी के लिए यह फोन 30 मई से उपलब्ध होगा. Motorola Edge 40: डिस्काउंट और ऑफर एक्सचेंज ऑफर के तहत इस फोन पर ऑनलाइन खरीदारी करने वाले ग्राहको को इस फोन पर 2,000 रुपये का एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा और जो लोग 30 मई से पहले फ्लिपकार्ट पर फोन के लिए प्री-ऑर्डर करने वाले ग्राहकों को 9,500 रुपये की कीमत वाला स्क्रीन रिप्लेसमेंट प्लान फ्री.में मिलेगा. हालांकि यह प्ला वन टाइम के लिए है.