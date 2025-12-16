मोटोरोला ने भारत में लॉन्च किया ‘अल्ट्रा-थिन’ Edge 70: जानें कीमत, फीचर्स और सभी स्पेसिफिकेशन्स

मोटोरोला ने सोमवार, 15 दिसंबर को भारत में अपने Edge पोर्टफोलियो का विस्तार करते हुए नया Edge 70 स्मार्टफोन लॉन्च किया. यह डिवाइस Snapdragon 7 Gen 4 चिपसेट द्वारा संचालित है, जिससे Edge 70 इस प्लेटफॉर्म पर दुनिया का पहला अल्ट्रा-थिन फोन बन गया है. डिवाइस में Moto AI 2.0 और Copilot, Google Gemini, और Perplexity का सपोर्ट है, जो एक स्मार्ट और अधिक सहज अनुभव प्रदान करता है.

Motorola Edge 70 8GB RAM + 256GB स्टोरेज कॉन्फ़िगरेशन में उपलब्ध होगा, जिसकी कीमत 29,999 रुपये रखी गई है. इसमें तीन साल के OS अपग्रेड और चार साल के सुरक्षा अपडेट की गारंटी दी गई है. यह फोन Android 16 पर आधारित Hello UI के साथ आता है.

डिस्प्ले: 1.5K Extreme AMOLED और Pantone सर्टिफिकेशन

इसमें 6.7 इंच का Super HD 1.5K Extreme AMOLED डिस्प्ले है, जिसकी रिफ्रेश रेट 120 Hz है, अधिकतम ब्राइटनेस 4500 निट्स है, HDR10+ सपोर्ट के साथ आता है, और रंग व स्किन टोन की सटीकता Pantone द्वारा प्रमाणित है. एडवांस्ड AI इमेजिंग क्षमताओं और Google Photos एडिटिंग टूल्स के साथ, ट्रिपल-कैमरा सिस्टम में 50MP OIS प्राइमरी कैमरा, 50MP अल्ट्रा-वाइड और मैक्रो कैमरा, और 50MP फ्रंट कैमरा शामिल है.

इसमें सोफिस्टिकेटेड वेपर कूलिंग चैम्बर, ब्रॉड 5G बैंड कम्पैटिबिलिटी, Dolby Atmos स्टिरियो स्पीकर्स और ThinkShield के माध्यम से इम्प्रूव्ड सिक्योरिटी दी गई है. यह फोन मजबूत प्रदर्शन भी प्रदान करता है.

नया Edge मोटोरोला का अब तक का सबसे पतला स्मार्टफोन है, जिसका वजन केवल 159 ग्राम है और मोटाई केवल 5.99 मिमी है. यह एयरक्राफ्ट-ग्रेड एल्यूमिनियम से बना है और हाथ में बेहद हल्का महसूस होता है. छोटा साइज होने के बावजूद इसमें तीन 50MP AI कैमरे हैं, जो सभी लेंस पर 4K 60fps वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं. 5000mAh सिलिकॉन-कार्बन बैटरी है जो 40 घंटे तक चल सकती है और यह मिलिट्री-ग्रेड मजबूती के साथ IP68 और IP69 सुरक्षा प्रदान करता है. फोन में 68W TurboPower रैपिड चार्जिंग, 15W वायरलेस चार्जिंग और रिवर्स चार्जिंग की सुविधा भी है, जो डिवाइस को पॉवर देती है.

कीमत और आकर्षक लॉन्च ऑफर्स

लॉन्च ऑफ़र्स के तहत, कस्टमर्स एडिशनल बैंक डिस्काउंट के रूप में 1,000 रुपये की छूट प्राप्त कर सकते हैं, जिससे फोन की इफेक्टिव लॉन्च कीमत 28,999 रुपये हो जाती है. बिक्री 23 दिसंबर 2025 से Flipkart, मोटोरोला की आधिकारिक वेबसाइट और देश भर के प्रमुख रिटेल स्टोर्स पर शुरू होगी.

फोन Bronze Green, Lily Pad और Gadget Grey इन तीन Pantone -curated colours में उपलब्ध होगा. इन तीनो फ़ोन में प्रीमियम, फैब्रिक-इंस्पायर्ड टेक्सचर्ड फिनिश है.

Source: The Indian Express

Note: This content has been translated using AI. It has also been reviewed by FE Editors for accuracy.

To read this article in English, click here.