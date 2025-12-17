ChatGPT Images Upgrade: फोटो एडिटिंग हुई अब और भी आसान, ChatGPT ने लॉन्च किया नया और सुपरफास्ट इमेज मॉडल

OpenAI Image Model Update 2025: OpenAI ने ChatGPT के इमेज बनाने वाले फीचर में एक नया अपडेट निकाला है, जिसे 'ChatGPT Images' का नया वर्जन कहा जा रहा है. इसमें उनके सबसे लेटेस्ट और एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है. इस अपडेट की वजह से अब फोटो बनाना और उन्हें एडिट करना काफी आसान और मजेदार हो गया है. अब इमेज बहुत तेजी से बनकर तैयार हो जाती हैं और यह आपकी बातों या निर्देशों को पहले से कहीं बेहतर तरीके से समझता है. इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि जब आप किसी फोटो में बदलाव करते हैं, तो यह फोटो की असली बारीकियों को खराब नहीं करता और बिल्कुल वैसा ही रिजल्ट देता है जैसा आपने सोचा होता है. चाहे आप बिल्कुल नई फोटो बनवा रहे हों या पुरानी फोटो को ठीक कर रहे हों, अब आपको अपनी पसंद के हिसाब से बहुत सटीक रिजल्ट्स मिलेंगे.

रफ़्तार में बड़ी छलांग: अब 4 गुना तेज़ी से बनेंगी इमेज

इस अपडेट की सबसे खास बात इसका नया इमेज मॉडल है, जो पुरानी तकनीक के मुकाबले चार गुना ज्यादा तेजी से फोटो बना सकता है. इतनी स्पीड की वजह से अब आप बिना रुके अपनी पसंद के हिसाब से बार-बार बदलाव करके देख सकते हैं. साथ ही, फोटो को एडिट करने के मामले में भी यह पहले से काफी बेहतर और भरोसेमंद हो गया है. अब अगर आप कोई फोटो अपलोड करके उसमें कुछ खास बदलाव करना चाहते हैं, तो यह फोटो की लाइटिंग, बनावट और चेहरे के फीचर्स जैसी जरूरी चीजों को बिल्कुल वैसा ही रखता है जैसा वो पहले थीं. यह खूबी उन लोगों के लिए बहुत काम की है जो अपनी फोटो को थोड़ा टच-अप देना चाहते हैं, अलग-अलग कपड़े या हेयरस्टाइल ट्राई करके देखना चाहते हैं, या फिर फोटो की असलियत को खराब किए बिना उसे एक नया स्टाइल देना चाहते हैं.

सटीक एडिटिंग: फोटो की असली पहचान रहेगी बरकरार

यह मॉडल कई तरह के एडिटिंग ऑप्शन्स देता है, जिससे आप फोटो में कुछ भी नया जोड़ सकते हैं, पुरानी चीज़ें हटा सकते हैं या फिर अलग-अलग तस्वीरों को आपस में मिला सकते हैं. इसमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप चाहें तो फोटो में बहुत छोटा सा बदलाव करें या फिर उसे पूरी तरह से बदल दें, आपकी फोटो की असल पहचान और उसकी क्वालिटी बिल्कुल वैसी ही बनी रहेगी. इसके अलावा, यह क्रिएटिव बदलाव करने में भी माहिर है. आप अपनी किसी भी फोटो को पोस्टर, विज्ञापन या किसी खास पेंटिंग स्टाइल में बदल सकते हैं, और अच्छी बात यह है कि ऐसा करते समय आपकी फोटो की जरूरी डिटेल गायब नहीं होतीं.

मुश्किल निर्देशों को समझना हुआ और भी आसान

इस नए मॉडल की एक और बड़ी खासियत यह है कि यह मुश्किल और पेचीदा निर्देशों को बहुत बारीकी से समझता है. अगर आप इसे एक साथ कई काम करने को कहेंगे, तो भी यह फोटो में मौजूद चीज़ों, टेक्स्ट और डिजाइन के बीच के तालमेल को बिगड़ने नहीं देता. अब यह छोटे और घने लिखे हुए शब्दों को भी बिल्कुल साफ-साफ दिखा सकता है. इसके अलावा, यह मॉडल व्यवस्थित लेआउट, मार्कडाउन स्टाइल का कंटेंट और जानकारी से भरे इन्फोग्राफिक्स भी बना सकता है. इससे डिजाइनिंग और अपनी बात को तस्वीरों के जरिए समझाने के नए और बेहतर मौके मिलते हैं.

ऐप में नया 'Images' सेक्शन: क्रिएटिविटी अब एक क्लिक दूर

इमेज बनाना अब और भी आसान हो गया है क्योंकि ChatGPT ने ऐप के अंदर ही 'Images' का एक खास सेक्शन जोड़ दिया है. यह नया फीचर आपको साइडबार में मिल जाएगा, जहाँ आप अपनी क्रिएटिविटी के साथ नए एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं. यहाँ पहले से बने हुए कुछ स्टाइल्स, ट्रेंडिंग प्रॉम्प्ट्स और विजुअल सुझाव दिए गए हैं, जिनकी मदद से आप बिना लंबा-चौड़ा प्रांप्ट लिखे भी बेहतरीन फोटो बना सकते हैं. इसके अलावा, अब आप अपनी कोई फोटो एक बार अपलोड कर सकते हैं और उसे आगे के अलग-अलग प्रोजेक्ट्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपकी कहानियों या काम में एक जैसा लुक बना रहता है.

ग्लोबल रोलआउट और कम लागत: डेवलपर्स के लिए बड़ा मौका

ChatGPT का यह नया इमेज मॉडल अब दुनिया भर के सभी यूजर्स के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है. इसे API के जरिए 'GPT Image 1.5' के नाम से इस्तेमाल किया जा सकता है. बहुत जल्द बिज़नेस और एंटरप्राइज यूजर्स को भी इमेज बनाने और एडिट करने का यह पूरा एक्सपीरियंस मिलने लगेगा. जो डेवलपर्स इसके API का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें भी इमेज की बेहतर क्वालिटी और एडिटिंग की वही खूबियां मिलेंगी जो आम यूजर्स को मिल रही हैं. खास बात यह है कि पिछले वर्जन के मुकाबले अब इसका खर्च भी कम होगा, जिससे बड़े लेवल पर इमेज बनाने और उनमें सुधार करने का काम काफी सस्ता और आसान हो जाएगा.

इतनी सारी खूबियों और रफ्तार के बावजूद, कंपनी का कहना है कि इमेज जनरेशन की तकनीक अभी भी बेहतर हो रही है. इसमें अभी भी कुछ कमियां हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा उलझे हुए स्टाइल, एक साथ कई सारे चेहरों को दिखाना या अलग-अलग भाषाओं के टेक्स्ट को सही से लिखना. इन चुनौतियों के बाद भी, यह नया अपडेट एक बहुत बड़ा कदम है. अब ChatGPT Images पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल हो गया है, जो छोटी-मोटी एडिटिंग से लेकर किसी फोटो को पूरी तरह से नया रूप देने तक के हर काम को बहुत आसानी से कर सकता है.

Note: This content has been translated using AI. It has also been reviewed by FE Editors for accuracy.

To read this article in English, click here.

Source: The Indian Express

