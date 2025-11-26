OnePlus 15R vs OnePlus 13R: कैमरा अपग्रेड, भारत में कीमत, नए कलर और अन्य स्पेसिफिकेशन्स के बारे में जानिए सबकुछ

OnePlus New Launch: OnePlus ने पुष्टि की है कि वह OnePlus 15R को भारत में 17 दिसंबर को लॉन्च करेगा, जिससे यह डिवाइस किफायती फ्लैगशिप-किलर सेगमेंट में प्रमुख बनने का मौका पा सके. ऑफिशियल लॉन्च से पहले आयी खबरों में कहा जा रहा है कि OnePlus 15R में अपने पिछले मॉडल OnePlus 13R के मुकाबले बड़े अपडेट होंगे, खासकर परफॉर्मेंस, बैटरी और मजबूती के मामले में यह कहीं ज्यादा बेहतर होगा. कहा जा रहा है कि ये फोन चीन के OnePlus Ace 6 पर बेस्ड होगा.

तो सवाल ये है—क्या आपको OnePlus 15R का इंतजार करना चाहिए? क्या जिनके पास OnePlus 13R है, उन्हें एक साल से कम में अपग्रेड करना चाहिए? और जो लोग 13R लेने वाले हैं, क्या उन्हें अभी लेने की बजाय 15R का इंतजार करना चाहिए? चलिए देखते हैं.

OnePlus 15R vs OnePlus 13R: बैटरी और चार्जिंग

सबसे बड़ा अनुमानित अपग्रेड पॉवर में है. कहा जा रहा है कि OnePlus 15R में 7,800mAh की बैटरी होगी जो 13R की 6,000mAh बैटरी से काफी बड़ी है और फ्लैगशिप OnePlus 15 की 7,300mAh बैटरी से भी ज्यादा है. इसके अलावा, 15R में 120W वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट होने की संभावना है, लेकिन वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन शायद नहीं होगा.

OnePlus 15R vs OnePlus 13R: परफॉर्मेंस

कहा जा रहा है कि OnePlus 15R, OnePlus Ace 6 का रीब्रांडेड वर्ज़न होगा. इसका मतलब है कि इसमें पावरफुल Qualcomm Snapdragon 8 Elite चिपसेट होगा, जो 13R के Snapdragon 8 Gen 3 से एक पूरा जनरेशन आगे है. इसका फायदा गेमिंग और भारी ऐप्स में मिलेगा. साथ ही नए OxygenOS 16 और इसके AI फीचर्स इसे टेक-प्रेमियों के लिए और भी खास बना देंगे.

OnePlus 15R vs OnePlus 13R: डिज़ाइन और टिकाऊपन

OnePlus 15R का डिजाइन 13R के गोल कैमरा मॉड्यूल से हटकर चौकोर कैमरा सेटअप की तरफ जाएगा, जिससे यह प्रीमियम OnePlus 15 जैसा दिखेगा.

सबसे खास बात, OnePlus 15R की मजबूती काफी बढ़ी है. इसमें धूल और पानी से सुरक्षा के लिए IP66, IP68, IP69 और IP69K रेटिंग होगी जो 13R की साधारण IP65 रेटिंग से काफी बेहतर है.

OnePlus 15R vs OnePlus 13R: डिस्प्ले

OnePlus 15R में डिस्प्ले भी अपग्रेड हो सकता है. कहा जा रहा है कि इसमें 6.7-inch 1.5K AMOLED स्क्रीन होगी और 165Hz का सुपर स्मूद रिफ्रेश रेट मिलेगा, जिससे इसकी स्क्रीन क्वालिटी प्रीमियम OnePlus 15 के बराबर हो जाएगी. 13R में सिर्फ 120Hz रिफ्रेश रेट थी.

OnePlus 15R vs OnePlus 13R

मुख्य फ्लैगशिप की तरह, OnePlus 15R में कस्टमाइज़ेबल एक्शन की (action key) मिलने की संभावना है. इस खास बटन को अलग-अलग कामों के लिए सेट किया जा सकता है, जैसे नए Mind Space फीचर को तुरंत खोलना, जो AI का इस्तेमाल करके जल्दी जानकारी पकड़ने और मैनेज करने में मदद करता है.

OnePlus 15R की भारत में कीमत

आ रही खबरों के मुताबिक, OnePlus 15R की कीमत OnePlus 13R से थोड़ी ज्यादा हो सकती है. बेस वेरिएंट की कीमत लगभग ₹44,000 से शुरू होने की संभावना है.

