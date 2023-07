Oppo K11 launched: Oppo K11 हुआ लॉन्च, कीमत 21000 से शुरू, चेक करें कैमरा, डिजाइन, बैटरी समेत सभी डिटेल

Oppo K11 launched: स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी ओप्पो ने चीन में ओप्पो K11 (Oppo K11) स्मार्टफोन को लॉन्च कर दिया है. यह स्मार्टफोन क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 782G चिपसेट के साथ 12GB रैम और 50MP प्राइमरी कैमरा से लैस है. यह एक रीब्रांडेड वनप्लस नोर्ड सीई 3 (Oneplus nord CE 3) है जिसे हाल ही में भारत में लॉन्च किया गया था. आइए नए लॉन्च किए गए ओप्पो फोन की कीमत, स्पेक्स और डिज़ाइन पर एक नज़र डालें. OPPO K11: प्राइस OPPO K11 को तीन स्टोरेज वैरिएंट 8GB+256GB, 12GB+256GB और 12GB+512GB में लॉन्च किया गया है. इनकी कीमत क्रमशः CNY 1,899 (लगभग 21,750 रुपये), CNY 2,099 (लगभग 24,000 रुपये) और CNY 2,499 (लगभग 28,600 रुपये) है. स्मार्टफोन को चीन में दो कलर ऑप्शन – ग्लेशियर ब्लू और मून शैडो ग्रे में लॉन्च किया गया है. स्मार्टफोन अगले महीने चीन में बिक्री के लिए उपलब्ध होगा. ओप्पो फोन भारत में वनप्लस नॉर्ड सीई 3 के रूप में मिल सकता है. OPPO K11: स्पेसिफिकेशन, फीचर्स स्मार्टफोन अब चीन में 6.7 इंच फुल एचडी+ OLED स्क्रीन, 50MP ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप, 100W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट और बहुत कुछ मिल रहा है. इसमें हाई 120Hz रिफ्रेश रेट, 240Hz तक टच सैंपलिंग रेट के साथ 6.7-इंच फुल HD+ OLED डिस्प्ले देखने को मिल रहा. मोबाइल रियर कैमरे OIS के साथ 50MP प्राइमरी कैमरा + 8MP अल्ट्रा-वाइड-एंगल सेंसर + 2MP मैक्रो कैमरा, फ्रंट पर सेल्फी कैमरा 16MP से लैस है. चिपसेट क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 782GS का है. इसमें 8GB+256GB, 12GB+ 256GB और 12GB+512GBOSColorOS का स्टोरेज देखने को मिलता है. Also Read: Vande Bharat Express: नए अवतार में दिखेगा वंदे भारत, रेलवे करने वाला है ये 25 बड़े बदलाव OPPO K11: डिज़ाइन डिजाइन के संबंध में, ओप्पो K11 5G काफी हद तक वनप्लस नोर्ड CE 3 के समान दिखता है. इसमें पीछे की तरफ दो बड़े सर्कुलर रिंग्स हैं. फोन के बैक में ग्रेडिएंट फिनिश है, जो इसे अलग लुक देता है. इसमें आपको दाएं किनारे पर पावर और वॉल्यूम रॉकर बटन मिलेंगे. फोन के फ्रंट में सेल्फी कैमरे के लिए बीच में एक पंच-होल कटआउट और डिस्प्ले के चारों ओर स्लिम बेज़ेल्स हैं.