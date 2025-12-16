Budget travel secret revealed: फ्लाइट टिकट पर बचाना चाहते हैं पैसे? गूगल फ्लाइट्स के इन फीचर्स का करें इस्तेमाल

Google Flights Insider: छुट्टियों में ट्रेवल करने का मतलब अक्सर महंगे टिकट और सीमित बजट होता है. लेकिन कई ट्रैवेलर्स को यह नहीं पता होता कि गूगल फ्लाइट्स में एक आसान-सा फीचर है, जो काफी सस्ते फ्लाइट ऑप्शंस खोजने में मदद कर सकता है. खोज करने के तरीके में थोड़ा-सा बदलाव करके, आप ऐसे डेस्टिनेशंस और कीमतों के बारे में जान सकते हैं जो आपके ट्रेवल में आने वाले खर्च को काफी कम कर सकते हैं.

डेस्टिनेशन चुने बिना सर्च करें

ज्यादातर लोग फ्लाइट बुक करते समय सबसे पहले किसी खास डेस्टिनेशन को दर्ज करते हैं. यहीं पर कई ट्रैवेलर्स सस्ते फ्लाइट डील्स मिस कर देते हैं. इसके बजाय, गूगल फ्लाइट्स पर केवल डिपार्चर सिटी टाइप करें और डेस्टिनेशन वाला बॉक्स खाली छोड़ दें. इसके बाद “Explore” ऑप्शन पर क्लिक करें.

ऐसा करते ही गूगल आपको एक वर्ल्ड मैप दिखाता है, जिसमें अलग-अलग शहरों के फ्लाइट प्राइस दिखाई देते हैं. इससे साफ तौर पर समझ आ जाता है कि कम खर्च में किन जगहों पर ट्रेवल किया जा सकता है. कई बार लोग ऐसे डेस्टिनेशंस भी देख लेते हैं, जिनके बारे में उन्होंने कभी सोचा ही नहीं होता, वो भी हैरान करने वाली कम कीमतों पर. अगर आप ट्रेवल के लिए जगह को लेकर फ्लेक्सिबल हैं, तो यह तरीका खास तौर पर बहुत अच्छा काम करता है.

डेट्स को लेकर फ्लेक्सिबल रहें

सस्ती फ्लाइट्स खोजने में डेट्स की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत बड़ी भूमिका निभाती है. गूगल फ्लाइट्स आपको अलग-अलग तारीखों के हिसाब से कीमतें देखने की सुविधा देता है. अगर आपकी ट्रेवल डेट्स फिक्स नहीं हैं, तो आप हफ्तों या यहां तक कि महीनों के बीच प्राइस कंपेयर कर सकते हैं. कई बार एक दिन पहले या बाद में उड़ान भरने से खर्च में बड़ा फर्क पड़ जाता है. Explore मैप की मदद से आप जल्दी समझ सकते हैं कि किन दिनों में सबसे अच्छी डील्स मिल रहीं हैं, जिससे छुट्टियों की प्लानिंग आसान और सस्ती हो जाती है.

फिल्टर्स का इस्तेमाल करें

गूगल फ्लाइट्स सर्च को और बेहतर बनाने के लिए आपको अलग-अलग फिल्टर्स लगाने की सुविधा भी देता है. आप नॉन-स्टॉप फ्लाइट्स, पसंदीदा एयरलाइंस, ट्रैवल क्लास या स्टॉप्स की संख्या चुन सकते हैं. ये फिल्टर्स आपको आपके कम्फर्ट और बजट दोनों के हिसाब से सही फ्लाइट ऑप्शंस ढूंढने में मदद करते हैं.

फिल्टर्स लगाने के बाद भी मैप पर किफायती ऑप्शंस दिखते रहते हैं, जिससे बिना ज्यादा मेहनत के आप कीमत और सुविधा के बीच अच्छा बैलेंस बना सकते हैं.

स्मार्ट सजेशंस का इस्तेमाल करें

गूगल ने स्मार्ट ट्रैवल सजेशंस भी पेश किए हैं, जो यूज़र्स को तेजी से ट्रिप प्लान करने में मदद करते हैं. हर छोटी जानकारी मैन्युअली भरने के बजाय, आप बस बता सकते हैं कि आप किस तरह का ट्रेवल चाहते हैं. उदाहरण के तौर पर, आप छुट्टियों की छोटी ट्रिप, बजट ट्रेवल या अच्छे मौसम वाले डेस्टिनेशंस खोज सकते हैं.

आपके इनपुट के आधार पर गूगल ऐसे डेस्टिनेशंस और फ्लाइट प्राइस सजेस्ट करता है, जो आपकी जरूरतों से मेल खाते हैं. यह फीचर उन लोगों के लिए खास तौर पर फायदेमंद है, जो घंटों सर्च किए बिना ट्रेवल आइडियाज़ चाहते हैं.

Explore map, फ्लेक्सिबल डेट्स और स्मार्ट फिल्टर्स का इस्तेमाल करके ट्रैवलर्स बेहतर फैसले ले सकते हैं और महंगी बुकिंग से बच सकते हैं. गूगल फ्लाइट्स की यह सिंपल ट्रिक छुट्टियों के ट्रेवल को ज्यादा किफायती और तनाव-मुक्त बना सकती है.

