सैमसंग गैलेक्सी S21 FE भारत में ऑफलाइन लॉन्च, 5000 तक कैशबैक ऑफर, चेक करें प्राइस, बैटरी समेत सभी डिटेल्स

Samsung Galaxy S21 FE: इस हफ्ते की शुरुआत में सैमसंग ने एलान किया है कि वह जल्द ही भारत में स्नैपड्रैगन 888-पॉवर्ड गैलेक्सी S21 FE लॉन्च करेगा. सैमसंग इस वेरिएंट को पहले ही वैश्विक स्तर पर लॉन्च कर चुका है लेकिन भारत में इसने Exynos मॉडल जारी किया है. हालांकि अब कंपनी स्नैपड्रैगन 888 मॉडल भी ला रही है. सैमसंग ने अभी तक लॉन्च की तारीख की घोषणा नहीं की है लेकिन कथित तौर पर फोन की बिक्री ऑफलाइन स्टोर्स में शुरू हो गई है Samsung Galaxy S21 FE: कीमत और ऑफर द टेक आउटलुक की एक रिपोर्ट के अनुसार, स्नैपड्रैगन 888 चिपसेट के साथ सैमसंग गैलेक्सी S21 FE अब रिटेल स्टोर्स में उपलब्ध है. जानकार ये भी कह रहे हैं कि स्मार्टफोन आधिकारिक तौर पर कल लॉन्च होगा लेकिन सैमसंग ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है. रिपोर्ट में कहा गया है कि गैलेक्सी S21 FE स्नैपड्रैगन मॉडल की कीमत 49,999 रुपये है, और यह ऑलिव, ग्रेफाइट, लैवेंडर और नेवी ब्लू के चार रंग विकल्पों में आता है. Also Read: Realme Narzo 60 5G सीरीज भारत में लॉन्च, 1 TB स्टोरेज वाले फोन की कीमत 24 हजार से शुरू, चेक डिटेल Samsung Galaxy S21 FE: ऑफर्स 91mobiles के सूत्रों के अनुसार गैलेक्सी S21 FE ऑफलाइन स्टोर्स पर भी ऑफर के साथ उपलब्ध होगा. इन ऑफर्स में एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड और ईएमआई लेनदेन पर 5,000 रुपये का कैशबैक और नौ महीने तक की बैंक ईएमआई शामिल हैं. सैमसंग फाइनेंस+ के जरिए आप 15 महीने तक नो कॉस्ट ईएमआई भी पा सकते हैं. दूसरी तरफ, सैमसंग गैलेक्सी S21 FE Exynos वैरिएंट, जो 2021 में लॉन्च हुआ था वो फिलहाल भारत में 37,999 रुपये में बिक रहा है. Also Read: बंगाल पंचायत पोल में वोटिंग के दौरान खूनी झड़प, 7 लोगों की मौत, बूथ कैप्चरिंग की घटनाएं भी आई सामने Samsung Galaxy S21 FE: स्पेसिफिकेशन डिस्प्ले: गैलेक्सी S21 FE में 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ 6.4-इंच FHD+ AMOLED डिस्प्ले होगा. रैम और स्टोरेज: स्मार्टफोन में 8GB रैम और 256GB ऑनबोर्ड स्टोरेज होगा . कैमरा: इसमें 12MP प्राइमरी कैमरा, 12MP अल्ट्रा-वाइड एंगल लेंस और 8MP टेलीफोटो लेंस के साथ ट्रिपल कैमरा सेटअप होगा. सेल्फी के लिए इसमें 32MP का फ्रंट कैमरा होगा. बैटरी, फ़ास्ट चार्जिंग: गैलेक्सी S21 FE में 4,500mAh की बैटरी होगी जो 25W वायर्ड फास्ट चार्जिंग और 15W वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करेगी. सॉफ्टवेयर: सॉफ्टवेयर के मोर्चे पर, गैलेक्सी S21 FE एंड्रॉइड 13-पॉवर्ड OneUI 5.1 आउट-ऑफ-द-बॉक्स पर चलेगा.