Instagram Reels Update: अब एल्गोरिदम नहीं, आपकी पसंद चलाएगी इंस्टाग्राम फीड!

Instagram Reels Update: इंस्टाग्राम एक बड़ा अपडेट पेश कर रहा है जो यूजर्स को उनके द्वारा देखे जाने वाले 'रील्स' (Reels) पर 'कंट्रोल' यानी नियंत्रण रखने की सुविधा देगा. अब केवल ऐप के ऑटोमैटिक सुझावों पर निर्भर रहने के बजाय, लोग खुद यह तय कर सकते हैं कि उनके फीड में किस तरह के वीडियो दिखने चाहिए. इस बदलाव का उद्देश्य यूजर्स को अधिक व्यक्तिगत और आनंददायक स्क्रॉलिंग अनुभव प्रदान करना है.

इंस्टाग्राम ने यह बदलाव क्यों किया?

लंबे समय से, कई यूजर्स ने शिकायत की है कि उनकी रील्स फीड में ऐसे वीडियो दिखाई देते हैं जो उनके इंटरेस्ट से मेल नहीं खाते. इंस्टाग्राम का 'रिकमेंडेशन सिस्टम' बैकग्राउंड में चुपचाप काम करता है, जिससे अक्सर लोग इस बात को लेकर उलझन में रहते हैं कि उन्हें कुछ खास तरह के वीडियो ही क्यों दिखाए जा रहे हैं. नए अपडेट के साथ, इंस्टाग्राम इस समस्या को ठीक करना चाहता है. अब यूजर्स एक सरल और स्पष्ट तरीके से एल्गोरिदम को गाइड कर सकेंगे. इसका मुख्य उद्देश्य यूजर्स को वह कंटेंट दिखाने में मदद करना है जिसे वे वास्तव में पसंद करते हैं.

‘योर एल्गोरिदम’ फीचर कैसे काम करता है?

नई सुविधा, जिसे “योर एल्गोरिदम” कहा गया है, रील्स टैब के भीतर उपलब्ध है और यूज़र्स को उन विषयों की सूची दिखाती है जिन्हें इंस्टाग्राम मानता है कि उन्हें पसंद आएंगे. ये विषय इस आधार पर तय किए जाते हैं कि यूज़र्स वीडियो के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं, कौन-से वीडियो वे पूरी तरह देखते हैं, किसे लाइक करते हैं, और कौन-से वीडियो को वे जल्दी स्क्रॉल कर देते हैं.

यूज़र्स अब इस सूची को खोल सकते हैं और इसमें अपनी पसंद के अनुसार बदलाव कर सकते हैं. वे उन विषयों की विजिबिलिटी बढ़ा सकते हैं जिन्हें वे अधिक देखना चाहते हैं, और उन विषयों को हटा सकते हैं जिनमें उनकी कोई रुचि नहीं है. इसके अलावा अपनी प्राथमिकताओं को और भी सटीक बनाने के लिए कीवर्ड्स टाइप करने का विकल्प भी दिया गया है. यह सुविधा 'Reels' फीड को हर व्यक्ति के लिए बहुत अधिक व्यक्तिगत और प्रासंगिक बना देती है.

अपने इंटरेस्ट को साझा करने का एक नया तरीका

इंस्टाग्राम ने इस अपडेट में एक फन एलिमेंट भी जोड़ा है. अपनी प्राथमिकताओं को एडिट करने के बाद, यूजर्स अपने चुने हुए इंटरेस्ट को अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर साझा कर सकते हैं. यह लोगों को अपनी पसंद व्यक्त करने और अपने दोस्तों को इसी तरह के कंटेंट को एक्सप्लोर करने के लिए आमंत्रित करने का एक नया तरीका देता है.

यह फीचर कहाँ उपलब्ध है?

यह फीचर सबसे पहलेचुनिंदा क्षेत्रों में लॉन्च किया जा रहा है, और जल्द ही अन्य देशों में इसके आने की उम्मीद है. वर्तमान में, यह केवल रील्स टैब पर काम करता है, लेकिन इंस्टाग्राम की योजना भविष्य में ऐप के अन्य हिस्सों में भी इसी तरह के कंट्रोल लाने की है.

इस अपडेट के साथ, इंस्टाग्राम अपने प्लेटफ़ॉर्म को अधिक पारदर्शी और यूज़र्स के अनुकूल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठा रहा है. अब यूज़र्स को यह अनुमान लगाने की ज़रूरत नहीं है कि ऐप उन्हें क्या दिखा रहा है; उनके पास स्पष्ट उपकरण है जिससे वे अपनी रील्स फीड को आकार दे सकते हैं. इससे ब्राउज़िंग का अनुभव अधिक संतोषजनक बनता है और लोग वास्तव में जो कंटेंट पसंद करते हैं उसे देखने में समय बिता सकते हैं.

