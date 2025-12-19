जानिए एक ऐसे डिवाइस के बारे में जो आपको बता देगा कि आपके बॉस का मूड कैसा है, वो भी बिना उनका मैसेज खोले

कई लोगों को हर दिन अपने बॉस से लंबे व्हाट्सएप मैसेज मिलते हैं. इनमें से कुछ मैसेज महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन कई बहुत लंबे होते हैं और गलत समय पर आते हैं. उन्हें तुरंत पढ़ने पर 'ब्लू टिक' दिख जाते हैं, जिससे जवाब देने का दबाव बन सकता है. वहीं, उन्हें अनदेखा करना भी तनावपूर्ण महसूस हो सकता है. एक इंडियन टेकी ने इस समस्या को एक सरल तरीके से हल करने का फैसला किया.

u/Several-Virus4840 नाम के एक रेडिटर (Redditor) ने अपना यह इनोवेशन r/DevelopersIndia सबरेडिट पर साझा किया.

संदेश पढ़ने वाला एक छोटा सा डिवाइस

उस टेक प्रोफेशनल ने एक छोटा डिवाइस बनाया है, जो WhatsApp ऐप खोले बिना ही संदेश पढ़ सकता है. यह डिवाइस लंबे संदेशों को लेकर उन्हें छोटे और संक्षिप्त सारांश में बदल देता है. इस तरह यूज़र केवल कुछ पंक्तियों में ही पूरे संदेश का मुख्य मतलब समझ सकते हैं.

यह डिवाइस आपको मैसेज के मूड के बारे में भी बताता है. यह दिखा सकता है कि मैसेज का लहजा अर्जेंट है, नार्मल है या फिर स्ट्रिक्ट है. इससे लोगों को यह तय करने में मदद मिलती है कि उन्हें वास्तव में कब जवाब देने की आवश्यकता है.

यह कैसे काम करता है?

जब कोई मैसेज आता है, तो सिस्टम चुपचाप उस टेक्स्ट को इकट्ठा कर लेता है. इसके बाद एक AI (Artificial Intelligence) टूल उस मैसेज को छोटा (summarize) कर देता है और सारांश को डिवाइस पर भेज देता है. यह सारांश एक छोटी सी स्क्रीन पर दिखाई देता है.

यूजर एक साधारण टच कंट्रोल का उपयोग करके अलग-अलग मैसेज देख सकते हैं. यह डिवाइस एक पुरानी (reused) बैटरी पर चलता है, जिससे यह साफ होता है कि इसे किसी महंगे प्रोडक्ट की तरह नहीं, बल्कि एक व्यावहारिक प्रोजेक्ट के रूप में बनाया गया है.

निजी उपयोग के लिए बनाया गया डिवाइस

यह डिवाइस ऐसी चीज़ नहीं है जिसे आप किसी दुकान से खरीद सकें. इस टेकी ने इसे अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए बनाया और इसका आइडिया ऑनलाइन साझा किया. इसे यह दिखाने के लिए बनाया गया था कि कैसे तकनीक कार्यस्थल (workplace) की रोज़मर्रा की समस्याओं को हल करने में मदद कर सकती है. बुनियादी तकनीकी ज्ञान रखने वाला कोई भी व्यक्ति इस तरह का डिवाइस बनाने की कोशिश कर सकता है. यह विचार साबित करता है कि उपयोगी तकनीक बनाने के लिए आपको किसी बड़ी कंपनी या बड़े बजट की आवश्यकता नहीं है.

कामकाजी ज़िंदगी को स्ट्रेस से दूर रखे

यह स्मार्ट डिवाइस दिखाता है कि AI किस तरह कामकाजी ज़िंदगी को आसान बना सकता है. लंबे संदेशों को छोटे सार में बदलकर यह लोगों को दबाव महसूस किए बिना इन्फोर्मेड बने रहने में मदद करता है. यह एक सिंपल आईडिया है, लेकिन ऐसा जिससे कई ऑफिस वर्कर्स आसानी से रीलेट कर सकते हैं.

