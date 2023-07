Telegram Update: इंस्टाग्राम की तरह टेलीग्राम पर भी शेयर कर सकेंगे स्टोरीज, कब लॉन्च होगा यह फीचर?

Telegram Update: इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, फेसबुक और व्हाट्सऐप पर मिलने वाला स्टोरीज फीचर अब टेलीग्राम पर भी होगा उपलब्ध.

Telegraph New Feature: टेलीग्राम के इस नए फीचर से लाखों यूजर्स को सहूलियत मिलने की उम्मीद है. (IE File Photo)

Telegram Update: इंस्टाग्राम (Instagram), स्नैपचैट (Snapchat), फेसबुक (FaceBook) और व्हाट्सऐप (WhatsApp) पर आए दिन लेटेस्ट फोटो, वीडियो स्टोरीज के रुप में स्टेटस पर देखते होंगे. अब यही सुविधा टेलीग्राम यूजर को भी मिलने वाली है. सोशल मीडिया ऐप टेलीग्राम के सीईओ पावेल डुरोव ने पिछले महीने एलान किया है कि वो यूजर्स के प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए इंस्टाग्राम जैसी स्टोरीज़ सुविधा का टेस्टिंग कर रहे हैं. हालांकि अब यह फीचर लाइव हो गया है लेकिन इसका आनंद अभी कुछ यूजर्स ही उठा रहे हैं. टेलीग्राम के इस नए फीचर से लाखों यूजर्स को सहूलियत मिलने की उम्मीद है. कैसा होगा यह फीचर इंस्टाग्राम (Instagram), स्नैपचैट (Snapchat), फेसबुक (FaceBook) और व्हाट्सऐप (WhatsApp) पर स्टोरीज कैसे काम करती हैं, उसी तरह टेलीग्राम यूजर्स इमेज और वीडियो शेयर कर सकते हैं. टेलीग्राम स्टोरीज में भी 24 घंटे की टाइम लिमिट होगी. इमेज और वीडियो के अलावा, आप लिंक और कैप्शन भी जोड़ सकते हैं और साथ ही प्लेटफ़ॉर्म पर अन्य लोगों को टैग कर सकते हैं. इसके अलावा आप दूसरों की स्टोरीज को देखकर आप उसपर अपना रिएक्शन भी दे सकते हैं. टेलीग्राम स्टोरीज़ एक ‘वीडियो मैसेज’ जैसा फीचर लाया है, जिससे आप फ्रंट और रियर कैमरे से ली गई तस्वीरों को एक साथ एड करके पोस्ट कर सकते हैं. Also Read: Paytm: इस न्यू एज कंपनी ने कम किया घाटा, क्या निवेशकों के डूब चुके पैसों की होगी भरपाई प्राइवेसी का भी रखा गया है ध्यान ऐप आपको कई तरह के कांटेक्ट लिस्ट बनाने की सुविधा भी देता है. ऐसा करके दूसरे लोगों की स्टोरीज भी देख सकते हैं. माना जा रहा है कि ये फीचर व्हाट्सऐप स्टोरीज जैसे ही काम करेगा. हालांकि प्राइवेसी का ध्यान में रखते हुए ऐप आपको सेलेक्टेड लोगों से स्टोरी हाईड करने का भी फीचर देता है. फिलहाल जो अपडेट आया है उसमें हर कोई टेलीग्राम स्टोरीज़ देख सकता है, लेकिन केवल प्रीमियम ग्राहक ही अभी स्टोरी पोस्ट कर सकते हैं. इसके बारे में कोई जानकारी नहीं सामने आई है कि ये फीचर सभी के लिए फ्री होगा या कंपनी कुछ चार्जेस भी वसूलेगी. टेलीग्राम प्रीमियम वर्तमान में 319 रुपये प्रति माह पर उपलब्ध है, लेकिन अगर आप वार्षिक सदस्यता खरीदते हैं, तो इसकी कीमत आपको प्रति वर्ष 2,399 रुपये होगी.