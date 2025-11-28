Tesla Center in Gurugram: टेस्ला ने भारत में बढ़ाया कदम, गुड़गांव में लॉन्च किया नया इंटीग्रेटेड सेंटर

Tesla lands in Gurugram: टेस्ला इंडिया अपने विस्तार को पूरी तरह से आगे बढ़ा रही है और दुनिया के तीसरे सबसे बड़े ऑटोमोटिव बाजार यानी भारत में अपनी उपस्थिति मजबूत कर रही है. भारतीय उपभोक्ताओं पर बढ़ते फोकस का संकेत देते हुए, टेस्ला इंडिया ने गुड़गांव में अपना पहला ऑल-इन-वन टेस्ला सेंटर खोला है. यह सेंटर सिर्फ एक शोरूम नहीं है यहां रिटेल, आफ्टर-सेल्स सर्विस, डिलीवरी और चार्जिंग, सब कुछ एक ही छत के नीचे मिलेगा. भले ही टेस्ला अभी धीरे-धीरे भारत में कदम रख रही है, यह सेंटर कंपनी की अब तक की सबसे बड़ी और महत्वाकांक्षी भौतिक उपस्थिति को दर्शाता है.

Also Read: Mithun Chakraborty Net Worth : मिथुन चक्रवर्ती 180 फ्लॉप फ़िल्में देने के बावजूद कैसे बने 400 करोड़ के मालिक

Advertisment

टेस्ला अधिकारियों ने नए सेंटर के बारे में क्या कहा?

टेस्ला इंडिया के जनरल मैनेजर शरद अग्रवाल ने कहा, “टेस्ला का मकसद दुनिया को साफ और सस्टेनेबल एनर्जी की ओर जल्दी ले जाना है. हम गुड़गांव में अपना पहला ऑल-इन-वन टेस्ला सेंटर खोल रहे हैं, जहां एक ही जगह पर अनुभव केंद्र, सर्विस, डिलीवरी और चार्जिंग सब कुछ मिलेगा. ऐसा चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके जो लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में फिट हो, हम भारत में हर किसी के लिए इलेक्ट्रिक ड्राइविंग को सुविधाजनक बना रहे हैं. हमारा नेटवर्क तेजी से फैलाया जाएगा ताकि एक सहज ईवी अनुभव सुनिश्चित किया जा सके. हमारा डायरेक्ट बिज़नेस मॉडल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के प्रति उत्साह को बढ़ा रहा है, इसे अपनाने में लोगों का भरोसा बढ़ा रहा है और पूरे भारत में सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट पर मजबूत विश्वास कायम कर रहा है."

Also Read: Black Friday sale 2025: Apple iPhone 16 अब ₹40,000 से कम में, अमेज़न, फ्लिपकार्ट और Croma पर बेस्ट ऑफ़र्स

सेंटर कहां स्थित है और यह क्या-क्या सुविधाएं प्रदान करता है?

नया टेस्ला सेंटर गुड़गांव के सेक्टर 48 में खुला है और इसका उद्देश्य दिल्ली-एनसीआर के ईवी बाजार में बिक्री बढ़ाना है. यहां आने वाले लोग टेस्ला की नई तकनीकों को एक्सपीरियंस स्टोर में देख सकते हैं और टेस्ला मॉडल Y की टेस्ट ड्राइव भी ले सकते हैं. इसके अलावा, सेंटर में V4 सुपरचार्जिंग स्टेशन और आफ्टर-सेल्स मदद भी उपलब्ध है, जिससे यह टेस्ला ग्राहकों के लिए एक पूरी सुविधाओं वाली जगह बन गया है.

नए सेंटर में टेस्ला का एडवांस्ड ह्यूमनॉइड रोबोट प्रोटोटाइप, Optimus Gen 2 भी दिखाया जाएगा. यह गुड़गांव के साथ-साथ मुंबई और दिल्ली में भी मौजूद रहेगा.

Also Read: Petition demanding change in Agnipath scheme: अग्निवीरों के साथ भेदभाव पूर्ण व्यवहार बंद होना चाहिए- ज्योतिबाई श्रीराम नाइक

Tesla Model Y के स्पेसिफिकेशन और प्राइसिंग

Rear-Wheel Drive

रेंज (WLTP): 500 किमी

टॉप स्पीड: 201 किमी/घंटा

एक्सेलेरेशन (0-100 किमी/घंटा): 5.9 सेकंड

बेस प्राइस: ₹59,89,000

Long Range Rear-Wheel Drive

रेंज (WLTP): 661 किमी

टॉप स्पीड: 201 किमी/घंटा

एक्सेलेरेशन (0-100 किमी/घंटा): 5.6 सेकंड

बेस प्राइस: ₹67,89,000

Also Read: 21 साल में 20% CAGR का ट्रैक रिकॉर्ड, आईसीआईसीआई प्रू वैल्यू फंड में 10 लाख निवेश की 5 करोड़ हुई वैल्यू

भारत में टेस्ला लोकेशन्स

Tesla Center, Gurugram: ऑर्किड बिज़नेस पार्क, सेक्टर 48, गुड़गांव | 10:30 बजे से 8:00 बजे तक रोज़ाना

Tesla Experience Center, BKC, मुंबई: मेकर मैक्सिटी | 11:00 बजे से 8:00 बजे तक रोज़ाना

Tesla Experience Center, Aerocity, दिल्ली: वर्ल्डमार्क 3, IGI एयरपोर्ट | 10:30 बजे से 7:30 बजे तक रोज़ाना

Note: This content has been translated using AI. It has also been reviewed by FE Editors for accuracy.

To read this article in English, click here.