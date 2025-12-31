क्या आपकी नौकरी सुरक्षित है? 'गॉडफादर ऑफ AI' की बड़ी चेतावनी, 2026 तक AI बदल देगा काम करने का पूरा तरीका

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (Artificial Intelligence) बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और इसकी रफ्तार अधिकांश लोगों की उम्मीदों से कहीं अधिक है. AI क्षेत्र के विशेषज्ञ अब चेतावनी दे रहे हैं कि 2026 तक, AI कई नौकरियों की जगह ले सकता है और लोगों के काम करने के तरीके को बदल सकता है. यह बदलाव अब दूर नहीं है और यह कई इंडस्ट्रीज को प्रभावित कर सकता है.

CNN के 'स्टेट ऑफ द यूनियन' में एक इंटरव्यू के दौरान, AI के 'गॉडफादर' कहे जाने वालेजेफ्री हिंटन ने कहा कि जिस गति से AI में सुधार हो रहा है, उससे वे भी हैरान हैं. उन्होंने कहा, "हम AI को और भी बेहतर होते देखेंगे. यह पहले से ही बहुत अच्छा है." उन्होंने आगे कहा, "यह कॉल सेंटरों में नौकरियों की जगह लेने में पहले से ही सक्षम है, लेकिन आने वाले समय में यह कई अन्य नौकरियों की जगह लेने में भी सक्षम होगा." जेफ्री हिंटन के अनुसार, जैसे-जैसे AI सिस्टम तेजी से जटिल कार्यों को संभालने में सक्षम होंगे, 'व्हाइट-कॉलर' और 'ब्लू-कॉलर' दोनों तरह के वर्क प्लेस इससे प्रभावित होंगे.

AI इंसानों की तुलना में अधिक तेज़ी से काम कर रहा है

आज के AI सिस्टम बहुत तेज़ी से सीख सकते हैं और खुद में सुधार कर सकते हैं. जिन कार्यों को करने में पहले इंसानों को घंटों या दिनों का समय लगता था, वे अब कुछ ही सेकंड में पूरे किए जा सकते हैं. इस वजह से कंपनियां AI का अधिक उपयोग करना शुरू कर सकती हैं और ह्यूमन वर्कर्स पर अपनी डिपेंडेंसी कम कर सकती हैं, विशेष रूप से नियमित और दोहराव वाले (routine and repetitive) कामों के लिए.