क्या आपकी नौकरी सुरक्षित है? 'गॉडफादर ऑफ AI' की बड़ी चेतावनी, 2026 तक AI बदल देगा काम करने का पूरा तरीका

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (Artificial Intelligence) बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और इसकी रफ्तार अधिकांश लोगों की उम्मीदों से कहीं अधिक है. AI क्षेत्र के विशेषज्ञ अब चेतावनी दे रहे हैं कि 2026 तक, AI कई नौकरियों की जगह ले सकता है और लोगों के काम करने के तरीके को बदल सकता है. यह बदलाव अब दूर नहीं है और यह कई इंडस्ट्रीज को प्रभावित कर सकता है.
CNN के 'स्टेट ऑफ द यूनियन' में एक इंटरव्यू के दौरान, AI के 'गॉडफादर' कहे जाने वालेजेफ्री हिंटन ने कहा कि जिस गति से AI में सुधार हो रहा है, उससे वे भी हैरान हैं. उन्होंने कहा, "हम AI को और भी बेहतर होते देखेंगे. यह पहले से ही बहुत अच्छा है." उन्होंने आगे कहा, "यह कॉल सेंटरों में नौकरियों की जगह लेने में पहले से ही सक्षम है, लेकिन आने वाले समय में यह कई अन्य नौकरियों की जगह लेने में भी सक्षम होगा." जेफ्री हिंटन के अनुसार, जैसे-जैसे AI सिस्टम तेजी से जटिल कार्यों को संभालने में सक्षम होंगे, 'व्हाइट-कॉलर' और 'ब्लू-कॉलर' दोनों तरह के वर्क प्लेस इससे प्रभावित होंगे.
AI इंसानों की तुलना में अधिक तेज़ी से काम कर रहा है
आज के AI सिस्टम बहुत तेज़ी से सीख सकते हैं और खुद में सुधार कर सकते हैं. जिन कार्यों को करने में पहले इंसानों को घंटों या दिनों का समय लगता था, वे अब कुछ ही सेकंड में पूरे किए जा सकते हैं. इस वजह से कंपनियां AI का अधिक उपयोग करना शुरू कर सकती हैं और ह्यूमन वर्कर्स पर अपनी डिपेंडेंसी कम कर सकती हैं, विशेष रूप से नियमित और दोहराव वाले (routine and repetitive) कामों के लिए.
कोडिंग जॉब्स में आ सकती है कमी
सॉफ्टवेयर क्षेत्र की नौकरियों में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं. AI अब खुद कंप्यूटर कोड लिख सकता है, गलतियों को सुधार सकता है और प्रोग्रामों को बेहतर बना सकता है. जिस काम के लिए पहले कई प्रोग्रामरों को महीनों का समय लगता था, उसे जल्द ही AI बहुत तेजी से कर सकेगा. इंसानों की जरूरत तब भी रहेगी, लेकिन मुख्य रूप से सब कुछ खुद लिखने के बजाय AI को डायरेक्ट करने और उसके काम की जांच करने के लिए.
दूसरे फील्ड्स पर भी पड़ेगा असर
AI केवल तकनीकी क्षेत्र के कर्मचारियों को ही प्रभावित नहीं करेगा. ऑफिस की नौकरियां, कस्टमर सपोर्ट, डेटा हैंडलिंग और यहां तक कि कुछ रचनात्मक (creative) क्षेत्र भी इससे प्रभावित हो सकते हैं. ऐसी कोई भी नौकरी जो निश्चित नियमों या पैटर्न का पालन करती है, उस पर अधिक जोखिम है. जैसे-जैसे AI भाषा को समझने और निर्णय लेने में बेहतर होता जाएगा, यह उन भूमिकाओं को निभा सकता है जो आमतौर पर इंसान करते हैं.
AI के नियंत्रण को लेकर चिंताएं
भविष्य में पावरफुल AI सिस्टम के व्यवहार को लेकर भी चिंताएं हैं. जैसे-जैसे वे अधिक बुद्धिमान होते जाएंगे, यदि उन्हें ठीक से नियंत्रित नहीं किया गया, तो वे अनएक्सपेक्टेड तरीके से कार्य कर सकते हैं. यही कारण है कि विशेषज्ञ AI को ह्यूमन कंट्रोल में रखने के लिए कड़े नियमों और सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर जोर देते हैं.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?
इन चेतावनियों का उद्देश्य लोगों को डराना नहीं, बल्कि उन्हें भविष्य के लिए तैयार करना है. यदि बहुत कम समय में कई नौकरियां बदलती हैं, तो वर्कर्स के लिए उस बदलाव के साथ तालमेल बिठाना मुश्किल हो सकता है. ऐसे में नए कौशल (New Skills) सीखना अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाएगा, और सरकारों को अपनी शिक्षा प्रणाली और रोजगार नीतियों पर नए सिरे से विचार करने की आवश्यकता पड़ सकती है.
भविष्य हमारे हाथों में है
AI केवल चुनौतियां ही नहीं, बल्कि कई लाभ (बेनिफिट्स) भी लेकर आता है. यह समय की बचत कर सकता है, काम की गुणवत्ता (Efficiency) बढ़ा सकता है और पूरी तरह से नए प्रकार के रोजगार के अवसर पैदा कर सकता है. AI हमारे जीवन को किस दिशा में ले जाएगा, यह आज हमारे द्वारा लिए गए निर्णयों पर निर्भर करेगा. सही योजना और दूरदर्शिता के साथ, AI सोसाइटी को नुकसान पहुंचाने के बजाय उसे सशक्त बनाने में मदद कर सकता है.
Note: This content has been translated using AI. It has also been reviewed by FE Editors for accuracy.
To read this article in English, click here.