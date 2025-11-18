जानिए बिना नंबर सेव किए WhatsApp पर तुरंत चैट करने का आसान तरीका

WhatsApp update 2025: सिर्फ़ एक मैसेज भेजने के लिए किसी का नंबर फोन में सेव करना पड़े- ये झुंझलाहट आपने कितनी बार महसूस की है? ज़्यादातर मैसेजिंग ऐप्स के उलट, WhatsApp में एक-आध बार बात करने के लिए भी नंबर सेव करना पड़ जाता है फिर चाहे ये बात आपको डिलीवरी वाले से करनी हो, तुरंत कोई बिज़नेस से जुड़ा सवाल पूछना हो, या फिर एक छोटी-सी ट्रांज़ैक्शन ही क्यों न हो. शुक्र है कि WhatsApp में अब 'Click to Chat’ नाम का एक बढ़िया फीचर भी है, जिससे आप बिना नंबर सेव किए ही सीधे चैट कर सकते हैं. मतलब इस फीचर से पहले नंबर सेव करने का झंझट अब पूरी तरह खत्म हो सकता है और आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट भी ज़रूरत से ज्यादा भरी नहीं रहेगी.

यह काम का फीचर एक सिंपल-सा URL फॉर्मेट इस्तेमाल करता है, जो WhatsApp मोबाइल ऐप और WhatsApp Web दोनों पर चलता है. इससे आपको नंबर फोन में सेव करने का झंझट भी नहीं रहता और एक-दो बार मैसेज करने वाले काम बड़े आराम से हो जाते हैं.

Click to Chat इस्तेमाल करने की स्टेप-बाय-स्टेप गाइड

इस तरीके में एक खास तरह का वेब लिंक बनाना होता है. बिना नंबर सेव किए किसी से चैट शुरू करने के लिए आपको बस ये आसान स्टेप्स फॉलो करने होंगे:

1. फ़ोन नंबर तैयार करें:

यह पक्का कर लें कि आपके पास पूरा और सही फ़ोन नंबर हो.

नंबरइंटरनेशनल फ़ॉर्मैट में होना चाहिए, यानी उसमें कंट्री कोड भी शामिल हो.

सबसे ज़रूरी बात — नंबर से सारे अतिरिक्त चिन्ह हटा दें, जैसे +, ब्रैकेट्स (()) या डैश (-) वगैरह.

2. लिंक तैयार करें:

अपने मोबाइल ब्राउज़र या किसी भी चैट बॉक्स को खोलें जहाँ आप एक लिंक टाइप कर सकें.

दिया गया बेस URL फ़ॉर्मैट इस्तेमाल करें: https://wa.me/

स्लैश (/) के तुरंत बाद पूरा इंटरनेशनल फ़ोन नंबर लिखें.

उदाहरण: अगर कोई US नंबर है (कंट्री कोड 1) जैसे 555-123-4567, तो फाइनल लिंक ऐसे बनेगा:

https://wa.me/15551234567

भारतीय नंबरों के लिए लिंक ऐसे बनेगा:

https://wa.me/915551234567

3. चैट शुरू करें:

बनाए हुए लिंक पर टैप या क्लिक करें.

WhatsApp अपने-आप इस लिंक को पहचान लेगा और उस अनसेव किए हुए नंबर की नई चैट विंडो खोल देगा, जिससे आप तुरंत मैसेज करना शुरू कर सकते हैं.

एडवांस्ड ऑप्शन: पहले से लिखा हुआ मैसेज जोड़ना

अगर आप कोई तयशुदा (टेम्पलेट) ओपनिंग मैसेज भेजना चाहते हैं जैसे बिज़नेस में अक्सर किया जाता है तो लिंक को ऐसे कस्टमाइज़ किया जा सकता है कि चैट खुलते ही मैसेज पहले से लिखा हुआ दिखे.

बेस लिंक (जैसे https://wa.me/15551234567) के अंत में ?text= जोड़ें. इसके बाद अपना मैसेज लिखें. ध्यान रखें — मैसेज में आने वाले सभी स्पेस को %20 से बदलना होगा, वरना लिंक सही काम नहीं करेगा.

उदाहरण के लिए : अगर आप मैसेज भेजना चाहते हैं — “I’m interested in your car for sale” तो पूरा लिंक ऐसा बनेगा:

https://wa.me/15551234567?text=I’m%20interested%20in%20your%20car%20for%20sale

“Click to Chat” फीचर की मदद से यूज़र Meta के WhatsApp पर और भी तेज़, आसान और फ्लेक्सिबल तरीके से किसी से भी जुड़ सकते हैं और सबसे बड़ी बात, उनकी कॉन्टैक्ट लिस्ट बेवजह अस्थायी नंबरों से भरी नहीं रहती.

