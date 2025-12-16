यहां मिल रहा है MacBook Air M4 का सबसे सस्ता मॉडल

MacBook Air उन लोगों के लिए एक आदर्श लैपटॉप बना हुआ है जो एक हल्का लेकिन पावरफुल कंप्यूटर चाहते हैं, जो अधिकांश नॉन-प्रोफेशनल वर्क लोड को आसानी से संभाल सके. इस जनरेशन के MacBook Air, Apple के M4 चिप पर आधारित है, और भले ही यह लगभग एक साल से बाजार में हो, यह अब भी ऑन पेपर एक बेहतरीन विकल्प बना हुआ है. छात्र और युवा पेशेवर अक्सर पाते हैं कि MacBook Air उनकी सभी कंप्यूटिंग जरूरतों को अच्छी तरह से पूरा करने में सक्षम है.

इसलिए, अगर आप MacBook Air पर अच्छा ऑफर पाने की सोच रहे थे, तो अब Apple का शक्तिशाली MacBook Air M4 चिप के साथ Amazon India पर बड़ी छूट के साथ उपलब्ध है. बेस मॉडल पर खरीदारों को 10,000 रुपये से ज्यादा की बचत मिल रही है. यह ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर पिछले एक महीने में लैपटॉप की सबसे कम कीमत है.

MacBook Air M4 पर छूट: नए लैपटॉप पर बचत कैसे करें

M4 चिप के साथ MacBook Air (2025) की शुरूआती कीमत 99,900 रुपये थी. नई छूट केवल 13-इंच मॉडल पर लागू होती है, जिसमें 16GB RAM और 256GB स्टोरेज है, जो वर्तमान में एंट्री-लेवल मॉडल है.

Amazon पर चल रहे स्टैंडर्ड डिस्काउंट के तहत, MacBook Air M4 का Starlight रंग का मॉडल अब 90,900 रुपये में उपलब्ध है. इसका मतलब है कि लॉन्च प्राइस से लगभग 10,000 रुपये की बचत हो रही है, जो इसे एक बढ़िया डील बनाती है. अन्य कलर वैरिएंट्स जैसे Sky Blue, Silver और Midnight भी डिस्काउंटेड प्राइस पर उपलब्ध हैं. इनकी कीमत 92,900 रुपये से 94,990 रुपये तक हैं.

हायर टियर कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें 16GB RAM और 512GB स्टोरेज है, पर भी कीमत में कटौती की गई है. इसकी नई शुरुआती कीमत 1,11,900 रुपये है, जो पहले की 1,19,900 रुपये की कीमत से कम है. इसके अलावा, Amazon चुनिंदा ICICI Bank और SBI क्रेडिट कार्ड से की गई खरीद पर तुरंत 5,000 रुपये की अतिरिक्त छूट भी दे रहा है, जिससे यह ऑफर और भी आकर्षक बन जाता है.

MacBook Air M4: स्पेसिफिकेशन और फीचर्स

MacBook Air 2025 में Apple का लेटेस्ट M4 प्रोसेसर लगा है, जिसमें 10-कोर CPU है. यह CPU चार हाई-पर्फॉर्मेंस प्राइम कोर और चार हाई-इफिशिएंसी कोर के साथ आता है, जो विभिन्न कामों के लिए स्पीड और पावर कंजम्प्शन को संतुलित करता है. एडवांस्ड मशीन लर्निंग और AI ऑपरेशन के लिए, डिवाइस में 16-कोर Neural Engine है, और ग्राफिक्स परफॉर्मेंस के लिए 8-कोर GPU दिया गया है.

विज़ुअल एक्सपीरियंस 13-इंच के सुपर रेटिना डिस्प्ले द्वारा मिलता है, जिसकी रेज़ोल्यूशन 2,560 x 1,664 पिक्सल और पिक्सल डेंसिटी 224 पिक्सेल पर इंच (ppi) है. स्क्रीन की पीक ब्राइटनेस 500 nits तक पहुँच सकती है. यह लैपटॉप एक्सटर्नल डिस्प्ले सपोर्ट में भी शानदार है और यह दो 6K रेज़ोल्यूशन वाले बाहरी मॉनिटर तक चला सकता है.

फीचर्स और कनेक्टिविटी की बात करें तो MacBook Air में क्वाड-स्पीकर सेटअप है जो Spatial Audio को सपोर्ट करता है और साफ़ ऑडियो कैप्चर के लिए तीन माइक्रोफोन की एरे दी गई है. सुरक्षा के लिए इसमें टच ID बटन है. कनेक्टिविटी ऑप्शन्स मजबूत हैं, जिनमें Wi-Fi 6E, ब्लूटूथ 5.3, दो बहुउपयोगी USB 4 पोर्ट, डेडिकेटेड MagSafe 3 चार्जिंग पोर्ट और 3.5mm ऑडियो जैक शामिल हैं. सिस्टम को 53.8Wh बैटरी से पावर मिलता है, जो 70W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है, हालांकि बेस मॉडल (16GB RAM + 256GB स्टोरेज) के साथ छोटा 30W USB Type-C पावर एडॉप्टर दिया गया है.

Note: This content has been translated using AI. It has also been reviewed by FE Editors for accuracy.

To read this article in English, click here.